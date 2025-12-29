Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα ήταν έτοιμη να πηδήξει από γέφυρα και αστυνομικός την άρπαξε την τελευταία στιγμή

Σύνοψη από το

  • Μια γυναίκα σε κρίσιμη κατάσταση σώθηκε την επόμενη ημέρα των Χριστουγέννων από έναν αστυνομικό του Τενεσί που την απέτρεψε από το να πέσει από μια γέφυρα. Η στιγμή που κόβει την ανάσα καταγράφηκε σε βίντεο από κάμερα σώματος.
  • Το περιστατικό συνέβη την Παρασκευή πάνω από τη γέφυρα του ποταμού Χόλστον. Στο βίντεο, ένας αστυνομικός επεμβαίνει ξαφνικά, αρπάζει την γυναίκα και την τραβά μακριά από την άκρη της γέφυρας.
  • Η γυναίκα μεταφέρθηκε για ψυχιατρική αξιολόγηση μετά τη διάσωση. Το Αστυνομικό Τμήμα του Τενεσί επεσήμανε ότι «Αυτή την εποχή του χρόνου μπορεί να είναι ιδιαίτερα δύσκολη» και ότι «ένας άνθρωπος» μπορεί να κουβαλάει αόρατα βάρη.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα ήταν έτοιμη να πηδήξει από γέφυρα και αστυνομικός την άρπαξε την τελευταία στιγμή

Μια γυναίκα σε κρίσιμη κατάσταση σώθηκε την επόμενη ημέρα των Χριστουγέννων από έναν αστυνομικό του Τενεσί που αντέδρασε γρήγορα, ο οποίος την απέτρεψε από το να πέσει από μια γέφυρα, ενώ η στιγμή που κόβει την ανάσα καταγράφηκε σε βίντεο από κάμερα σώματος.

Το περιστατικό συνέβη την Παρασκευή πάνω από τη γέφυρα του ποταμού Χόλστον, όταν η Τροχαία του Τενεσί και μονάδες έκτακτων υπηρεσιών ανταποκρίθηκαν σε κλήσεις για μια γυναίκα που βρισκόταν σε κίνδυνο, όπως ανέφεραν οι αρχές στη σελίδα τους στο Facebook.

Όπως σημείωσαν, «Μια γυναίκα βρισκόταν σε “σκοτεινό μέρος” και σκεφτόταν να πηδήξει. Επειδή εμφανίστηκαν άνθρωποι και συνεργάστηκαν, είναι ζωντανή απόψε».

Η αστυνομία πρόσθεσε: «Η σημερινή μέρα τελείωσε με μια ζωή που σώθηκε. Αυτό μετράει».

Στο βίντεο από την κάμερα σώματος φαίνεται η γυναίκα, που το όνομά της δεν έχει δημοσιοποιηθεί, να στέκεται στην άκρη της γέφυρας ενώ οι αστυνομικοί προσπαθούν να την ηρεμήσουν.

Ξαφνικά, ένας αστυνομικός επεμβαίνει, την αρπάζει και την τραβάει μακριά. Στη συνέχεια, η γυναίκα φαίνεται μέσα σε ένα ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε για ψυχιατρική αξιολόγηση.


Το Αστυνομικό Τμήμα του Τενεσί επεσήμανε ότι «Αυτή την εποχή του χρόνου μπορεί να είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Πολλοί άνθρωποι κουβαλούν πράγματα που κανείς άλλος δεν μπορεί να δει. Το άγχος, η θλίψη, η μοναξιά και ο φόβος μπορούν να συσσωρευτούν γρήγορα. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάποιος είναι αδύναμος. Σημαίνει ότι είναι άνθρωπος».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τι μπορεί να σημαίνει όταν αλλάζουν χρώμα τα χέρια και τα πόδια στο κρύο; Ειδικός εξηγεί

Κακοποιημένα παιδιά «παρκαρισμένα» στα νοσοκομεία λόγω έλλειψης δομών πρόνοιας

Χαλκός: Σε ιστορικά υψηλά επίπεδα η τιμή του – Τι λένε οι αναλυτές

ΤΕΒΑ: Έρχεται “λίφτινγκ” στο πρόγραμμα διανομής τροφίμων και βασικών υλικών αγαθών – Τι αλλάζει για τους δικαιούχους

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
09:35 , Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025

Κίνα: Πολεμικά γυμνάσια με πραγματικά πυρά γύρω από την Ταϊβάν – Σε ύψιστη επιφυλακή η Ταϊπέι

Η Κίνα κλιμάκωσε τη στρατιωτική πίεση γύρω από την Ταϊβάν τη Δευτέρα, πραγματοποιώντας ασκήσει...
08:11 , Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025

Συνάντηση Τραμπ – Ζελένσκι: Αισιοδοξία για συμφωνία «σε λίγες εβδομάδες» – Η «σκιά» του Ντονμπάς στις συνομιλίες και το 5% που θα κρίνει την πορεία του πολέμου

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εμφανίστηκε την Κυριακή αισιόδοξος ότι μια συμφωνία για το...
06:24 , Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025

Τραγωδία στο Μεξικό: Τουλάχιστον 13 νεκροί και 98 τραυματίες έπειτα από εκτροχιασμό επιβατικού τρένου

Τρένο με 250 επιβαίνοντες εκτροχιάστηκε την Κυριακή στην πολιτεία Οαχάκα, στο νότιο Μεξικό, με...
04:42 , Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025

Συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι στη Φλόριντα: «Το 95% του σχεδίου για το τέλος του πολέμου έχει συμφωνηθεί» – «Αγκάθι» το εδαφικό

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποδέχτηκε την Κυριακή τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Μαρ-α-Λάγκο στη Φλόριντα γ...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα