Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα ήταν έτοιμη να πηδήξει από γέφυρα και αστυνομικός την άρπαξε την τελευταία στιγμή

Μια γυναίκα σε κρίσιμη κατάσταση σώθηκε την επόμενη ημέρα των Χριστουγέννων από έναν αστυνομικό του Τενεσί που αντέδρασε γρήγορα, ο οποίος την απέτρεψε από το να πέσει από μια γέφυρα, ενώ η στιγμή που κόβει την ανάσα καταγράφηκε σε βίντεο από κάμερα σώματος.

Το περιστατικό συνέβη την Παρασκευή πάνω από τη γέφυρα του ποταμού Χόλστον, όταν η Τροχαία του Τενεσί και μονάδες έκτακτων υπηρεσιών ανταποκρίθηκαν σε κλήσεις για μια γυναίκα που βρισκόταν σε κίνδυνο, όπως ανέφεραν οι αρχές στη σελίδα τους στο Facebook.

Όπως σημείωσαν, «Μια γυναίκα βρισκόταν σε “σκοτεινό μέρος” και σκεφτόταν να πηδήξει. Επειδή εμφανίστηκαν άνθρωποι και συνεργάστηκαν, είναι ζωντανή απόψε».

Η αστυνομία πρόσθεσε: «Η σημερινή μέρα τελείωσε με μια ζωή που σώθηκε. Αυτό μετράει».

Στο βίντεο από την κάμερα σώματος φαίνεται η γυναίκα, που το όνομά της δεν έχει δημοσιοποιηθεί, να στέκεται στην άκρη της γέφυρας ενώ οι αστυνομικοί προσπαθούν να την ηρεμήσουν.

Ξαφνικά, ένας αστυνομικός επεμβαίνει, την αρπάζει και την τραβάει μακριά. Στη συνέχεια, η γυναίκα φαίνεται μέσα σε ένα ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε για ψυχιατρική αξιολόγηση.



Το Αστυνομικό Τμήμα του Τενεσί επεσήμανε ότι «Αυτή την εποχή του χρόνου μπορεί να είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Πολλοί άνθρωποι κουβαλούν πράγματα που κανείς άλλος δεν μπορεί να δει. Το άγχος, η θλίψη, η μοναξιά και ο φόβος μπορούν να συσσωρευτούν γρήγορα. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάποιος είναι αδύναμος. Σημαίνει ότι είναι άνθρωπος».