Βίντεο: Πύρινη σφαίρα «σκίζει» τον ουρανό του Νιου Χάμσαϊρ – Καρέ καρέ η εξέλιξη του φαινομένου που ανησύχησε τους κατοίκους

Ένα εντυπωσιακό φωτεινό φαινόμενο διέσχισε τον ουρανό του νοτιοανατολικού Νιου Χάμσαϊρ, στις ΗΠΑ, το βράδυ του Σαββάτου, προκαλώντας ανησυχία σε κατοίκους, ενώ παραμένει ασαφές τι ακριβώς ήταν η πύρινη σφαίρα που έγινε ορατή σε μεγάλη ακτίνα.

Ο επαγγελματίας φωτογράφος Rob Wright κατέγραψε με την κάμερα του αυτοκινήτου του τη στιγμή που ένα λαμπερό αντικείμενο, το οποίο εκτιμάται ότι ήταν μετεωρίτης, έσχισε τον ουρανό καθώς κινούνταν στο Πόρτσμουθ.

Ο ίδιος περιέγραψε το φαινόμενο ως ένα «φωτεινή πράσινη βολίδα», χρησιμοποιώντας τον όρο που συχνά αποδίδεται σε ιδιαίτερα φωτεινούς μετεωρίτες.

Σε ανάρτησή του στο Facebook, ο Wright δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του, γράφοντας: «Ήταν ένα από τα καλύτερα που έχω δει και πιθανότατα το καλύτερο που έχω καταφέρει ποτέ να πιάσω σε κάμερα».

Σύμφωνα με το βίντεο, ο φωτογράφος πλησίαζε έναν κυκλικό κόμβο στην παραθαλάσσια πόλη όταν εμφανίστηκε στον ουρανό ένα παλλόμενο κίτρινο φως. Το αντικείμενο κινήθηκε κατακόρυφα προς τα κάτω σε ευθεία γραμμή και, λίγο πριν εξαφανιστεί εντελώς, εξέπεμψε μια ακόμη πιο έντονη λάμψη.

Όλο το φαινόμενο διήρκεσε περίπου οκτώ δευτερόλεπτα.

Το περιστατικό δεν περιορίστηκε μόνο στο Πόρτσμουθ. Κάτοικοι των πόλεων Νάσουα και Λοντόντερι, νοτιοδυτικά του Πόρτσμουθ και πιο κοντά στα σύνορα με τη Μασαχουσέτη, δήλωσαν στο τοπικό δίκτυο WMUR ότι είδαν και εκείνοι το ίδιο φωτεινό αντικείμενο στον ουρανό.

Fireball seen from many New Hampshire communities Saturday night | Click on the image to read the full story https://t.co/cLbWhDLse4 — WMUR TV (@WMUR9) December 29, 2025



Παράλληλα, η American Meteor Society κατέγραψε πολλές ακόμα αναφορές για παρατηρήσεις την ίδια χρονική στιγμή σε περιοχές όπως το Ντόβερ, το Μπέντφορντ, το Ρίντζ, το Χούκσετ και το Τζάφρι, όλες εντός ακτίνας περίπου 145 χιλιομέτρων από το Πόρτσμουθ.

Μία γυναίκα από το Πόρτσμουθ σχολίασε κάτω από την ανάρτησή του Wright ότι «νόμιζα πως πρέπει να ήταν πυροτέχνημα», περιγράφοντας τη σύγχυση που προκάλεσε το φαινόμενο.

Μέχρι στιγμής, δεν είναι ξεκάθαρο τι ακριβώς ήταν το αντικείμενο που εμφανίστηκε στον ουρανό. Οι μετεωρίτες συχνά μοιάζουν με πύρινες σφαίρες όταν εισέρχονται στην ατμόσφαιρα, ωστόσο συνήθως αφήνουν πιο εμφανή ίχνη πρόσκρουσης στο έδαφος.