Τρομάζει την Άγκυρα η συνεργασία Ελλάδας – Ισραήλ

Υπό αυτή την έννοια, η συνάντηση της Ιερουσαλήμ αποτελεί μια νέα αφετηρία για ένα πιο «συμμαχικό» σχήμα. Στο κοινό ανακοινωθέν της τριμερούς γίνεται, άλλωστε, αναφορά στην ενίσχυση της αμυντικής και στρατιωτικής συνεργασίας ανάμεσα στις τρεις χώρες, ενώ και στις δηλώσεις του ο Μπ. Νετανιάχου μίλησε για δέσμευση των τριών χωρών να υπερασπιστούν τα συμφέροντά τους στην ανατολική Μεσόγειο.

Επίσης, καθόλου δεν άρεσε στην Τουρκία και η ρητή αναφορά στο καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Great Sea Interconnector και στη δέσμευση των τριών να στηρίξουν το έργο, αλλά και στον εμπορικό διάδρομο Ινδίας – Μέσης Ανατολής και Ευρώπης IMEC, ένα έργο που οι Τούρκοι θεωρούν ότι τους παρακάμπτει και τους οδηγεί σε απομόνωση. Στον διάδρομο IMEC αλλά και στο καλώδιο GSI αναφέρθηκε εκτενώς στις δηλώσεις του ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, κατά τη διάρκεια της τριμερούς διακήρυξης, λέγοντας: «Θα προωθήσουμε τον διάδρομο IMEC, μια ιδέα που θα πρέπει να κάνουμε τώρα πράξη. Πρόκειται για μια διασύνδεση θαλάσσια, σιδηροδρομική, μέσω αγωγών και καλωδίων μεταξύ της Ασίας και της Ευρώπης που θα περνά από το Ισραήλ, την Κύπρο και την Ελλάδα. Και ως τμήμα αυτής της προσπάθειας θα προωθήσουμε το καλώδιο Great Sea Interconnector, που θα επιτρέψει την συνεργασία των χωρών μας με την Ευρώπη στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και με την Αραβική Χερσόνησο και την Ασία. Συζητήσαμε πώς θα δώσουμε ώθηση στο έργο και θα το συζητήσω και κατά την επικείμενη συνάντησή μου με τον Πρόεδρο Τραμπ στις ΗΠΑ». Αυτή η αποστροφή του προκάλεσε ιδιαίτερο προβληματισμό στην Αγκυρα, καθώς το τελευταίο πράγμα που θα ήθελαν οι Τούρκοι θα ήταν η στήριξη των Αμερικανών στο καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης. Ούτως ή άλλως, στην Αγκυρα υπάρχει μεγάλη ανησυχία για την επίσκεψη Νετανιάχου την ερχόμενη εβδομάδα στην Ουάσιγκτον, καθώς είναι γνωστή η κατηγορηματική αντίθεσή του στο να αποκτήσει η Τουρκία τα μαχητικά F-35, ενώ θεωρείται ως δεδομένο ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός θα προσπαθήσει να πείσει τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για τις θέσεις του.

Παρενέργειες…

Μετά τη συμφωνία Κύπρου – Λιβάνου για την ΑΟΖ, η οποία έγινε εφικτή μετά την ήττα και την αποδυνάμωση της Χεζμπολάχ στον Λίβανο έπειτα από την ισραηλινή παρέμβαση, η Τουρκία αντιλαμβάνεται ότι η συνεργασία του Ισραήλ με Ελλάδα και Κύπρο θα έχει σημαντικές παρενέργειες για τον σχεδιασμό της αλλά και για το δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας» σε όλη την ανατολική Μεσόγειο. Οι Τούρκοι δείχνουν τη δυσαρέσκειά τους όλο το τελευταίο διάστημα, θεωρώντας πως η συνεργασία Αθήνας και Ιερουσαλήμ είναι το σημαντικότερο εμπόδιο στους σχεδιασμούς τους. Εξ ου και έχουν εντείνει τις προκλήσεις το τελευταίο διάστημα, με στόχο να εκφοβίσουν την Αθήνα. Διόλου τυχαία είχαμε λίγες ημέρες πριν από την τριμερή εμπλοκή στον αέρα, για πρώτη φορά έπειτα από τρία χρόνια. Εικονική αερομαχία μεταξύ ελληνικών και τουρκικών μαχητικών αεροσκαφών σημειώθηκε πάνω από το Αιγαίο για πρώτη φορά ύστερα από σχεδόν τρία χρόνια.

Η τριμερής έγινε τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου. Το απόγευμα της Παρασκευής 19 Δεκεμβρίου τουρκικά μαχητικά F-16, οπλισμένα, παραβίασαν τον ελληνικό εναέριο χώρο. Κατά τη διάρκεια της αναχαίτισης στο βορειοανατολικό Αιγαίο σημειώθηκε εμπλοκή, δηλαδή εικονική αερομαχία πάνω από τη Λέσβο και τη Λήμνο, αφού τα τουρκικά μαχητικά αρνήθηκαν να υπακούσουν στις εντολές για έξοδο από τον ελληνικό εναέριο χώρο. Διπλωματικές πηγές εκτιμούν ότι οι Τούρκοι σκοπεύουν να δώσουν συνέχεια επί του πεδίου και στο πλαίσιο αυτό δεν θεωρούν καθόλου τυχαίες τις δηλώσεις του εκπροσώπου Τύπου του τουρκικού υπουργείου Αμυνας, υποναύαρχου Ζεκί Ακτούρκ, ο οποίος υποστήριξε ότι «οι ισχυρισμοί για παραβίαση του εναέριου χώρου βασίζονται στην ασυνέπεια της Ελλάδας όσον αφορά την προσέγγισή της για τα χωρικά ύδατα και τον εναέριο χώρο, η οποία δεν έχει προηγούμενο σήμερα και στο παρελθόν», ενώ προσέθεσε πως όλες οι πτήσεις που πραγματοποιούν τα τουρκικά μαχητικά γίνονται σε διεθνή εναέριο χώρο. Ο κ. Ακτούρκ υποστήριξε ότι η Τουρκία δεν αποτελεί τον παράγοντα κλιμάκωσης της έντασης στο Αιγαίο και στην ανατολική Μεσόγειο και έκανε μια σαφή αναφορά και στην τριμερή λέγοντας: «Η πλευρά που κλιμακώνει την ένταση στο Αιγαίο και στην ανατολική Μεσόγειο δεν είναι η Τουρκία, αλλά αποκλειστικές και μονομερείς κινήσεις, καθώς και προσεγγίσεις που στοχεύουν στη δημιουργία τετελεσμένων».

«Ήρεμα νερά»

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, η Ελλάδα δεν σκοπεύει να κηρύξει το τέλος της πολιτικής των «ήρεμων νερών», όσο τουλάχιστον η κατάσταση επί του πεδίου παραμένει σε ανεκτά επίπεδα. Οπως δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, σε συνέντευξή του την περασμένη εβδομάδα, θα υπάρξει νέος γύρος πολιτικού διαλόγου στις 20 και 21 Ιανουαρίου και εκεί θα προετοιμαστεί και το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας, πιθανότατα μέσα στο πρώτο τρίμηνο του έτους. «Επιδιώκουμε να επέλθει μια σχέση κανονικότητας και να μην είναι είδηση το γεγονός ότι βρισκόμαστε για να μπορέσουμε να συζητούμε για τα θέματα τα οποία είναι κοινού ενδιαφέροντος, για τις μεγάλες κοινές προκλήσεις. Ο υπουργός Εξωτερικών σημείωσε επίσης ότι «οι δίαυλοι επικοινωνίας μεταξύ των δύο χωρών δεν έκλεισαν ποτέ» και ότι «είναι εξαιρετικά σημαντικό να υπάρχουν οι δίαυλοι αυτοί, έτσι ώστε να μπορούμε να προλαμβάνουμε, αντί να τρέχουμε πίσω από τα γεγονότα».