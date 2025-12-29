Τρομάζει την Άγκυρα η συνεργασία Ελλάδας – Ισραήλ

Σύνοψη από το

  • Η συνεργασία Ελλάδας, Ισραήλ και Κύπρου τρομάζει την Τουρκία, η οποία βλέπει την τριμερή συνάντηση της Ιερουσαλήμ ως ανάχωμα στα ηγεμονικά της σχέδια στην ανατολική Μεσόγειο.
  • Ο Τούρκος Πρόεδρος Ερντογάν εξέφρασε την έντονη ενόχλησή του για την τριμερή, απαντώντας στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Νετανιάχου, ο οποίος μίλησε για τα ηγεμονικά σχέδια της Τουρκίας.
  • Η αναφορά σε έργα όπως το καλώδιο Great Sea Interconnector και ο διάδρομος IMEC προκάλεσε προβληματισμό στην Άγκυρα, η οποία θεωρεί ότι παρακάμπτεται και οδηγείται σε απομόνωση.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

Τρομάζει την Άγκυρα η συνεργασία Ελλάδας – Ισραήλ

Η συνεργασία ΕλλάδαςΙσραήλ και Κύπρου τρομάζει την Τουρκία, που «βλέπει» την τριμερή συνάντηση που έγινε τη Δευτέρα στην Ιερουσαλήμ ως αντίπαλον δέος και ανάχωμα απέναντι στα ηγεμονικά της σχέδια στην ανατολική Μεσόγειο. Η ανησυχία των Τούρκων ήταν εμφανής στις δηλώσεις που έκαναν μετά την τριμερή οι υπουργοί Εξωτερικών και Αμυνας της γειτονικής χώρας, Χακάν Φιντάν και Γιασάρ Γκιουλέρ, ενώ και ο ίδιος ο Τούρκος Πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, εξέφρασε την έντονη ενόχλησή του, απαντώντας με αυτόν τον τρόπο στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Του ΠΑΝΑΓΗ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Μιλώντας στη διευρυμένη σύνοδο των επικεφαλής των νομαρχιακών επιτροπών του κόμματός του ΑΚΡ την Πέμπτη, ο Ερντογάν δήλωσε ότι «οι πολιτικές που προάγουν οι χώρες αυτές δεν θα αλλάξουν τη στάση μας», προσθέτοντας σε ιδιαίτερα σκληρό τόνο ότι «τα λόγια εκείνων που τα χέρια τους είναι βαμμένα με το αίμα 70.000 Παλαιστίνιων αδελφών μας δεν έχουν για εμάς περισσότερη αξία από τον κούφιο ήχο του ντενεκέ».

Ο Τούρκος Πρόεδρος προσέθεσε ότι η Αγκυρα δεν προτίθεται να υποχωρήσει σε ζητήματα κυριαρχικών δικαιωμάτων, δηλώνοντας πως «είτε πρόκειται για την ανατολική Μεσόγειο, είτε για το Αιγαίο, είτε οπουδήποτε αλλού εμείς δεν παραβιάζουμε δικαιώματα (άλλων), αλλά ούτε και επιτρέπουμε να παραβιαστούν τα δικαιώματά μας». Στο ίδιο μήκος κύματος, αμέσως μετά την τριμερή έκανε δηλώσεις και ο Γκιουλέρ: «Τονίζουμε με αποφασιστικότητα, σε κάθε ευκαιρία, ότι καμία προσπάθεια αποκλεισμού της χώρας μας ή παραβίασης των νόμιμων δικαιωμάτων μας στο Αιγαίο και στην ανατολική Μεσόγειο δεν θα ευοδωθεί».

Ηγεμονικά σχέδια

Ιδιαίτερη ενόχληση προκάλεσαν στην Αγκυρα τα όσα είπε στην τριμερή ο Μπ. Νετανιάχου για τα ηγεμονικά σχέδια του Ερντογάν, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο σηματοδότησε ένα κοινό μέτωπο μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ: «Είναι αλήθεια ότι οι τρεις χώρες μας είχαν κατακτηθεί στο παρελθόν από μια ακολουθία αυτοκρατοριών. Αλλά με θυσίες και θάρρος πετύχαμε την ανεξαρτησία μας στη σύγχρονη εποχή. Η Ελλάδα πριν από 195 χρόνια. Το Ισραήλ πριν από 78 χρόνια. Και η Κύπρος πριν από 65 χρόνια. Σε όσους λοιπόν φαντασιώνονται ότι μπορούν να αναστήσουν τις αυτοκρατορίες τους και την κυριαρχία πάνω στις επικράτειές μας λέω: Ξεχάστε το! Δεν πρόκειται να συμβεί».

Στην πραγματικότητα, ο Μπ. Νετανιάχου προχώρησε σε ευθεία απάντηση προς τον Ερντογάν και στις απειλές που εκείνος εξαπολύει διαρκώς εναντίον του Ισραήλ, υπαινισσόμενος μάλιστα ότι έχει δικαιώματα στην περιοχή λόγω Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Στο σχήμα της τριμερούς συνεργασίας Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ υπήρχε εξαρχής το ζήτημα της συλλογικής ασφάλειας, ποτέ όμως δεν είχε γίνει αναφορά στις ηγεμονικές επιδιώξεις της Τουρκίας. Το αντίθετο μάλιστα, πάγια θέση ήταν ότι η τριμερής δεν στρέφεται εναντίον άλλης χώρας και ότι είναι, μάλιστα, ανοιχτή για όποια χώρα ασπάζεται τις αρχές του Διεθνούς Δικαίου και της καλής γειτονίας.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Σε έξαρση η γρίπη Α: Συναγερμός για τα παιδιά και τις ευάλωτες ομάδες

Έμφραγμα: 4 προειδοποιητικά σημάδια που μπορεί να εμφανιστούν πριν από ένα καρδιακό επεισόδιο

Καταστήματα και σούπερ μάρκετ: Πώς θα λειτουργήσουν σήμερα και αύριο – Τι ισχύει για τις τράπεζες

e- ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε στα ΑΤΜ έως και την Παρασκευή

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
09:45 , Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025

Άδωνις Γεωργιάδης: Οι αγρότες πλέον χάνουν το δίκιο τους – Είναι σοβαρό αίτημα ο διπλασιασμός των συντάξεων;

«Θεωρώ ότι τώρα οι αγρότες χάνουν πλέον το δίκιο τους γιατί αντικειμενικά η κυβέρνηση έχει ικα...
07:20 , Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025

MLRS: Ο «σατανάς του Αιγαίου» δοκιμάζεται στα σύνορα Βόρειας με Νότιας Κορέας – Ο τρόμος της Άγκυρας

Το αυτοκινούμενο πυραυλικό σύστημα MLRS M270 ή ΠΕΠ (Πολλαπλός Εκτοξευτής Πυραύλων) όπως το απο...
00:41 , Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025

Γεωργιάδης και Πλεύρης για Διεθνή Αμνηστία και Δικαστήριο της Χάγης: «Αντιδυτικά και αριστεροκρατούμενα όργανα»

Κριτική στη Διεθνή Αμνηστία και στο Δικαστήριο της Χάγης σχετικά με το μεταναστευτικό, άσκησαν...
18:01 , Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025

Νικήτας Κακλαμάνης: Εισήγηση για «κόφτη» στη live μετάδοση των Εξεταστικών Επιτροπών – Αντιδράσεις από ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά

«Κόφτη» στις ζωντανές μεταδόσεις των Εξεταστικών Επιτροπών προανήγγειλε ότι θα εισηγηθεί ο πρό...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα