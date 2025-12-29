e- ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Αναλυτικά οι πληρωμές έως και την Παρασκευή

  • Το χρηματικό ποσό των 26.885.193,93 ευρώ θα κατατεθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς 30.450 δικαιούχων από 29 Δεκεμβρίου έως 2 Ιανουαρίου 2026, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της ΔΥΠΑ.
  • Ειδικότερα, από τον e-ΕΦΚΑ στις 30 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 2.085.193,93 ευρώ σε 1.300 δικαιούχους για επιστροφή εισφορών μη μισθωτών.
  • Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν συνολικά 24.800.000 ευρώ σε 29.150 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας, άδειες μητρότητας και επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης ή κοινωφελούς χαρακτήρα.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Καταβάλλονται συντάξεις και επιδόματα
Φωτογραφία: Unsplash.com

Το χρηματικό ποσό των 26.885.193,93 ευρώ, θα κατατεθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς 30.450 δικαιούχων από σήμερα, Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου έως και την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου 2026, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

  • Στις 30 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 2.085.193,93 ευρώ σε 1.300 δικαιούχους για επιστροφή εισφορών μη μισθωτών.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

  • 11.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
  • 500.000 ευρώ σε 80 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 12.000.000 ευρώ σε 11.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
  • 1.300.000 ευρώ σε 70 δικαιούχους στο πλαίσιο προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

