Οι θυελλώδεις άνεμοι σάρωσαν την Κεντρική Μακεδονία: 710 κλήσεις στην Πυροσβεστική – 141 πτώσεις δέντρων στη Θεσσαλονίκη

Επί ποδός τέθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία λόγω των ισχυρών ανέμων που σάρωσαν χθες (28/12) την Κεντρική Μακεδονία.

Κατά τη χθεσινή ημέρα, η Πυροσβεστική δέχτηκε 710 κλήσεις μέχρι χθες στις 11:30 το βράδυ για πτώσεις δέντρων και αντικειμένων με τη συντριπτική πλειονότητα αυτών να αφορά στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με το thestival.gr.

Σε ό,τι αφορά στη Θεσσαλονίκη, η Πυροσβεστική χρειάστηκε να επιχειρήσει σε 141 πτώσεις δέντρων και σε 55 αφαιρέσεις αντικειμένων, όπως για παράδειγμα τεντών, κάγκελων ή τζαμαριών που οι θυελλώδεις άνεμοι ξήλωσαν στο πέρασμά τους.