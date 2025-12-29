Οι θυελλώδεις άνεμοι σάρωσαν την Κεντρική Μακεδονία: 710 κλήσεις στην Πυροσβεστική – 141 πτώσεις δέντρων στη Θεσσαλονίκη

Σύνοψη από το

  • Επί ποδός τέθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία στην Κεντρική Μακεδονία, δεχόμενη 710 κλήσεις μέχρι χθες το βράδυ λόγω των ισχυρών ανέμων.
  • Η συντριπτική πλειονότητα των κλήσεων στην Πυροσβεστική, λόγω των θυελλωδών ανέμων, αφορούσε στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης.
  • Ειδικότερα στη Θεσσαλονίκη, η Πυροσβεστική επενέβη σε 141 πτώσεις δέντρων και σε 55 αφαιρέσεις αντικειμένων, όπως τέντες και τζαμαρίες, που ξήλωσαν οι θυελλώδεις άνεμοι.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Οι θυελλώδεις άνεμοι σάρωσαν την Κεντρική Μακεδονία: 710 κλήσεις στην Πυροσβεστική – 141 πτώσεις δέντρων στη Θεσσαλονίκη

Επί ποδός τέθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία λόγω των ισχυρών ανέμων που σάρωσαν χθες (28/12) την Κεντρική Μακεδονία.

Κατά τη χθεσινή ημέρα, η Πυροσβεστική δέχτηκε 710 κλήσεις μέχρι χθες στις 11:30 το βράδυ για πτώσεις δέντρων και αντικειμένων με τη συντριπτική πλειονότητα αυτών να αφορά στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με το thestival.gr.

Σε ό,τι αφορά στη Θεσσαλονίκη, η Πυροσβεστική χρειάστηκε να επιχειρήσει σε 141 πτώσεις δέντρων και σε 55 αφαιρέσεις αντικειμένων, όπως για παράδειγμα τεντών, κάγκελων ή τζαμαριών που οι θυελλώδεις άνεμοι ξήλωσαν στο πέρασμά τους.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Συνηθίζετε να βρίζετε όταν πιέζεστε; Γιατί μπορεί να σας κάνει πιο δυνατούς σύμφωνα με μελέτη

27χρονη με καρκίνο στον εγκέφαλο τελικού σταδίου έζησε το απόλυτο ιατρικό θαύμα: «Ο καρκίνος εξαφανίστηκε»

Τέλη κυκλοφορίας: Προθεσμία έως την Τετάρτη για 2,5 εκατομμύρια ιδιοκτήτες οχημάτων – Γιατί δεν θα δοθεί παράταση

Άκης Σκέρτσος: 4 πλεονάσματα που κατακτήσαμε και 8 ελλείμματα που πρέπει να θεραπεύσουμε

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
08:20 , Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025

Αποφασισμένοι οι αγρότες να «κόψουν» την Ελλάδα στη μέση: «Παραμένουμε ένα αρραγές μέτωπο» – O χάρτης των νέων κινητοποιήσεων

Καθυστερήσεις αντιμετώπισαν χιλιάδες εκδρομείς κατά την επιστροφή τους μετά τις διακοπές των Χ...
08:06 , Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025

Σάμoς: Νεκρός εντοπίστηκε ένας από τους τέσσερις αγνοούμενους μετανάστες

Νεκρός  ανασύρθηκε ένας εκ των τεσσάρων μεταναστών που αγνοούνται σε θαλάσσια περιοχή βόρεια τ...
07:18 , Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025

Καιρός: Γενικά αίθριος σήμερα με αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές – Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

Γενικά αίθριος αναμένεται τη Δευτέρα ο καιρός με λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα ανατ...
07:10 , Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 29 Δεκεμβρίου

Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα: Βεν...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα