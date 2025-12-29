Δολοφονία Ελένης Παπαδοπούλου: Οι καταθέσεις που στρίμωξαν τον μητροκτόνο και οι αντιφάσεις πριν από τη σύλληψη

Από την πρώτη στιγμή, ο γιος της 87χρονης υποστήριζε πως η φωτιά στο οροφοδιαμέρισμα της πολυκατοικίας της οδού Λυκαβηττού στο Κολωνάκι ξέσπασε επειδή η μητέρα του ήταν φανατική καπνίστρια.

Ωστόσο, για τις Αρχές, η εκδοχή αυτή άρχισε να φαίνεται προβληματική όταν ανέλαβε την έρευνα το Τμήμα Ανθρωποκτονιών της Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος. Στις καταθέσεις τους οι γείτονες και οι γνωστοί της 87χρονης είπαν στους αστυνομικούς πως η Ελένη Παπαδοπούλου ήταν πράγματι κατά το παρελθόν καπνίστρια, πλην όμως τα τελευταία χρόνια και λόγω των προβλημάτων υγείας που αντιμετώπιζε, με προτροπή του γιατρού της είχε περιορίσει σημαντικά το κάπνισμα.

Η επίσκεψη και ο καβγάς

Επίσης, από αυτές τις μαρτυρίες, διαπιστώθηκε πως ο γιος του θύματος έλεγε ψέματα για τις επισκέψεις που πραγματοποιούσε στη μητέρα του. Ο ίδιος, τον Ιανουάριο του 2022, είχε πει πως είχε δύο με τρεις ημέρες να επισκεφθεί τη μητέρα του. Ομως, αυτός ο ισχυρισμός ανατράπηκε καθώς οι γείτονες της άτυχης γυναίκας είπαν στους έμπειρους ερευνητές του Ανθρωποκτονιών πως το επίμαχο διάστημα ο 60χρονος εμφανιζόταν σχεδόν καθημερινά στο σπίτι. Τόνισαν μάλιστα ότι τον είχαν δει και την ημέρα που ξέσπασε η πυρκαγιά.

Ακόμα, σε μία από τις καταθέσεις επιβεβαιωνόταν πως την ημέρα που η γυναίκα δολοφονήθηκε όχι μόνο είχε δεχθεί την επίσκεψη του γιου της αλλά επιπλέον είχε και έναν έντονο καβγά μαζί του. Η αιτία της φιλονικίας ήταν οικονομική και συγκεκριμένα το γεγονός πως ο 60χρονος ήθελε να πουλήσει το ακριβό διαμέρισμα του Κολωνακίου, κάτι που η μητέρα του αρνείτο πεισματικά.

Από τις έρευνες που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί διαπίστωσαν πως ο γιος της άγρια δολοφονημένης γυναίκας χρωστούσε μεγάλο χρηματικό ποσό της τάξεως των 400.000 ευρώ και ο ίδιος ήταν πιεσμένος οικονομικά.

Παράλληλα και σύμφωνα με τις πληροφορίες της Realnews, το τελευταίο διάστημα οι αστυνομικοί διαπίστωσαν πως πράγματι ο ύποπτος έκανε κινήσεις προκειμένου να πουλήσει το διαμέρισμα έστω και στην κατάσταση που ήταν, μετά τη φωτιά δηλαδή που είχε ο ίδιος προκαλέσει. Επιπλέον, άλλες πληροφορίες μιλούν για εκποίηση και άλλων περιουσιακών στοιχείων από τον ίδιο.

Ηρεμιστικά

Πριν από τη λήψη των καταθέσεων, η έρευνα της Πυροσβεστικής αποκάλυψε την παρουσία εύφλεκτου υγρού στο διαμέρισμα, καθώς εντοπίστηκε διάχυση βενζίνης σε αρκετά σημεία. Επιπλέον οι τοξικολογικές εξετάσεις που έγιναν στην 87χρονη έδειξαν μεγάλα ποσοστά ουσιών από ηρεμιστικά φάρμακα στον οργανισμό της. Οι ουσίες αυτές ήταν μη συμβατές με τα φάρμακα που λάμβανε με βάση την ιατρική γνωμάτευση.

Ισχυρές ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας είχε καταγράψει επίσης και το πόρισμα του Ανακριτικού Τμήματος της Πυροσβεστικής. Για την ακρίβεια, εντοπίστηκε «μικρή ποσότητα αιθάλης από τη φωτιά στο διαμέρισμα» και διαπιστώθηκε ότι η σφοδρότητα της πυρκαγιάς και η εκτεταμένη καταστροφή στο διαμέρισμα, που είχε αναστατώσει την περιοχή του κέντρου της Αθήνας, δεν μπορούσαν να εξηγηθούν από ένα απλό ατύχημα. Τα ευρήματα των πραγματογνωμόνων του Ανακριτικού Τμήματος της Πυροσβεστικής αποδείχθηκαν αποκαλυπτικά, καθώς κατέδειξαν ότι το σώμα της γυναίκας, ο περιβάλλων χώρος του διαμερίσματος και ο καναπές είχαν διαβραχεί με μεγάλη ποσότητα εύφλεκτου υγρού, πριν εκδηλωθεί η φωτιά.

Τα στοιχεία αυτά οδηγούσαν τους ειδικούς ευθέως σε προσχεδιασμένη ενέργεια, ότι δηλαδή κάποιος περιέλουσε τη γυναίκα με εύφλεκτο υγρό και στη συνέχεια προκάλεσε την πυρκαγιά. Οι άνδρες της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, που ανέλαβαν την ανάλυση των ρούχων του θύματος, ταυτοποίησαν το εύφλεκτο υγρό ως βενζίνη.

Τοξικολογικά ευρήματα

Αλλά και τα τοξικολογικά ευρήματα ήταν αποκαλυπτικά, αφού στον οργανισμό της 87χρονης ανιχνεύθηκε ηρεμιστική ουσία, ενώ το ποσοστό μονοξειδίου του άνθρακα στο αίμα της ήταν μόλις 5% – ένδειξη που αντιστοιχεί σε καπνίστρια και όχι σε άτομο που πέθανε από εισπνοή καπνού πριν απανθρακωθεί.

Στη συνέχεια, αστυνομικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών πήγαν στην περιοχή του Αγίου Στεφάνου και έκαναν έρευνα στο σπίτι του 60χρονου γιου της για εντοπισμό ενδεχόμενων επιβαρυντικών στοιχείων. Τις επόμενες ημέρες κλήθηκε στον 11ο όροφο της ΓΑΔΑ και έδωσε ανωμοτί κατάθεση για την υπόθεση. Με τα νέα δεδομένα, οι αστυνομικοί του Ανθρωποκτονιών συνέταξαν νέα δικογραφία, η οποία διαβιβάστηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα που διενεργούσε την κύρια ανάκριση για την υπόθεση, με αποτέλεσμα το πρωί της Παρασκευής να εκδώσει ένταλμα σύλληψης εις βάρος του γιου της άγρια δολοφονημένης γυναίκας. Ο 60χρονος συνελήφθη στο σπίτι του στην περιοχή του Αγίου Στεφάνου και το Σάββατο οδηγήθηκε στον εισαγγελέα με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση και σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

Από την πλευρά του και πριν συλληφθεί, ο γιος της 87χρονης είχε ισχυριστεί σε τηλεοπτική εκπομπή πως «εδώ μιλάμε για ατύχημα. Από τσιγάρο. Υπάρχουν πορίσματα, έχουν βγει όλα. Στην εποχή μας συμβαίνουν πολλά. Ομως δεν υπάρχει κανένα απολύτως θέμα. Το πόρισμα είναι ξεκάθαρο: η φωτιά προκλήθηκε από τσιγάρο που σιγόκαιγε για ώρες και φούντωσε απότομα όταν ανοίξαμε την πόρτα. Δεν νοείται να έχει συμβεί κάτι άλλο. Το σπίτι ήταν κλειδωμένο…». Ο σύζυγος της 87χρονης, ο γιατρός Γιάννης Παπαδόπουλος απεβίωσε το 2007. Γεννημένος στη Σαμοθράκη το 1924, εντάχθηκε στο ΠΑΣΟΚ το 1979, με το οποίο εκλέχθηκε βουλευτής Εβρου το 1981 και το 1985. Διετέλεσε υπουργός Βορείου Ελλάδος από τον Ιούλιο του 1985 μέχρι τον Φεβρουάριο του 1987, στη δεύτερη κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου, ενώ τον είχε διαδεχθεί ο Στέλιος Παπαθεμελής.