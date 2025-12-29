Δολοφονία Ελένης Παπαδοπούλου: Οι καταθέσεις που στρίμωξαν τον μητροκτόνο και οι αντιφάσεις πριν από τη σύλληψη

  • Στο δολοφονικό σχέδιο του γιου της αποδίδεται πλέον ο φρικτός θάνατος της 87χρονης Ελένης Παπαδοπούλου στο Κολωνάκι, με τον 60χρονο να έχει συλληφθεί τέσσερα χρόνια μετά το συμβάν.
  • Ο γιος φέρεται να νάρκωσε και να δολοφόνησε τη μητέρα του, βάζοντας φωτιά στο σπίτι για να καλύψει τα ίχνη. Τοξικολογικές εξετάσεις αποκάλυψαν ηρεμιστικά στον οργανισμό της και εύφλεκτο υγρό (βενζίνη) στο διαμέρισμα.
  • Κίνητρο της δολοφονίας φέρεται να ήταν οικονομικές διαφορές, καθώς ο 60χρονος ήθελε να πουλήσει το ακριβό διαμέρισμα του Κολωνακίου. Οι αντιφάσεις στις καταθέσεις του και οι μαρτυρίες γειτόνων οδήγησαν στην εξιχνίαση της υπόθεσης.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Δολοφονία Ελένης Παπαδοπούλου: Οι καταθέσεις που στρίμωξαν τον μητροκτόνο και οι αντιφάσεις πριν από τη σύλληψη

Στο δολοφονικό σχέδιο που είχε εξυφάνει ο ίδιος της ο γιος αποδίδεται πλέον ο φρικτός θάνατος της 87χρονης Ελένης Παπαδοπούλου, στο διαμέρισμά της στο Κολωνάκι πριν από τέσσερα χρόνια.

Των Ν. ΔΗΜΑΡΑ, Θ. ΠΑΝΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Πρόκειται για τη χήρα του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ και γνωστού πλαστικού χειρουργού Γιάννη Παπαδόπουλου, με τον γιο της να βρίσκεται ήδη στα χέρια των διωκτικών Αρχών μετά το ένταλμα που εξέδωσε ο εισαγγελέας, όταν ενημερώθηκε για τα ευρήματα του Ανακριτικού της Πυροσβεστικής και της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών της ΕΛ.ΑΣ.

Η 87χρονη είχε βρεθεί απανθρακωμένη μέσα στο διαμέρισμά της στο Κολωνάκι στην οδό Λυκαβηττού τον Ιανουάριο του 2022. Το περιβάλλον της ηλικιωμένης χήρας του γνωστού γιατρού και πολιτικού πίστευε ότι ο θάνατός της οφειλόταν σε ατύχημα. Εκτιμούσαν ότι είχε αποκοιμηθεί στον καναπέ της με αναμμένο τσιγάρο, γεγονός που προκάλεσε την πυρκαγιά, με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις της από τις αναθυμιάσεις και τελικά να φύγει από τη ζωή.

Η πραγματικότητα όμως ήταν εντελώς διαφορετική. Ο γιος της τη νάρκωσε, τη δολοφόνησε, ενδεχομένως με την απόφραξη των αεροφόρων οδών, και μετά έβαλε φωτιά στο σπίτι για να σβήσει τα ίχνη του.

Αυτό που πρόδωσε τον 60χρονο δράστη, τέσσερα χρόνια μετά τον θάνατο της μητέρας του, ήταν οι αντιφάσεις στις καταθέσεις του, αλλά και οι μαρτυρίες των γειτόνων της Ελένης Παπαδοπούλου.

08:20 , Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025

