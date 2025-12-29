Εντυπωσιακά βίντεο: Σκιέρ στις πλαγιές της Αίτνας την ώρα που το ηφαίστειο εκρήγνυται

Σκηνές που μοιάζουν βγαλμένες από ταινία εκτυλίχθηκαν στις πλαγιές της Αίτνας τις ημέρες των Χριστουγέννων, όταν σκιέρ κατέβαιναν το χιονισμένο βουνό την ώρα που το πιο ενεργό ηφαίστειο της Ευρώπης εκτόξευε στάχτη, λάβα και πυρακτωμένα πετρώματα στον ουρανό.

Εκμεταλλευόμενοι την εορταστική περίοδο, λάτρεις του σκι ανέβηκαν στις πλαγιές της Αίτνας, ενώ το ηφαίστειο συνέχιζε να εκρήγνυται αδιάκοπα.


Παρά το τεράστιο σύννεφο στάχτης και τη λάβα που εκτοξεύονταν από την κορυφή, σκιέρ συνέχισαν ατάραχοι να γλιστρούν στις χιονισμένες πλαγιές το Σάββατο, αψηφώντας τον εμφανή κίνδυνο.

Από το ηφαίστειο, λάβα και θραύσματα πετρωμάτων εκτοξεύονταν σε ύψος από 300 έως και 400 μέτρα, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό αλλά ταυτόχρονα ανησυχητικό θέαμα.


Οι επιστήμονες του Εθνικού Ινστιτούτου Γεωφυσικής και Ηφαιστειολογίας της Ιταλίας (INGV) ανέφεραν ότι η ηφαιστειακή δραστηριότητα είχε ενταθεί, με αυτό που περιέγραψαν ως επεισόδια «σταμάτα – ξεκίνα», γεγονός που καθιστά την Αίτνα ιδιαίτερα απρόβλεπτη.

Σε ανακοίνωσή του αργά το βράδυ του Σαββάτου, το INGV ανέφερε ότι «στις 18:48 ξεκίνησε μια σειρά ισχυρών εκρήξεων στον βορειοανατολικό κρατήρα».

Το INGV εξέδωσε κόκκινη προειδοποίηση για το ηφαίστειο, το οποίο θεωρείται το πιο ενεργό στην Ευρώπη, ωστόσο οι πτήσεις από το κοντινό αεροδρόμιο Fontanarossa της Κατάνιας συνέχισαν να πραγματοποιούνται κανονικά.

Νωρίτερα μέσα στην ημέρα, οι αρχές είχαν εκφράσει έντονη ανησυχία, όταν ένα συντριβάνι λιωμένης λάβας άρχισε να ρέει από τον βορειοανατολικό κρατήρα της Αίτνας.

Δορυφορικές εικόνες που ελήφθησαν το Σάββατο έδειξαν ότι η λάβα είχε διανύσει απόσταση μεγαλύτερη του ενός χιλιομέτρου προς τα ανατολικά, κατευθυνόμενη προς την Κοιλάδα του Μπόβε, στη ανατολική πλευρά του ηφαιστείου.

Αξιωματούχοι της Περιφερειακής Πολιτικής Προστασίας εξέφρασαν επίσης συναγερμό, προειδοποιώντας για «επικείμενα συντριβάνια λάβας».


Ωστόσο, την Κυριακή το INGV ανακοίνωσε ότι η τελευταία ηφαιστειακή δραστηριότητα είχε επιβραδυνθεί και ότι τα σύννεφα ηφαιστειακής στάχτης περιορίζονταν πλέον στην περιοχή της κορυφής. Παράλληλα, υποβάθμισε το επίπεδο συναγερμού ασφαλείας από κόκκινο σε πορτοκαλί.

Με ύψος περίπου 3.350 μέτρα, η Αίτνα είναι το ψηλότερο ηφαίστειο της ηπειρωτικής Ευρώπης και το τελευταίο διάστημα παρουσιάζει έντονη δραστηριότητα. Η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της Ιταλίας είχε αυξήσει το επίπεδο συναγερμού για την Αίτνα από πράσινο σε κίτρινο την προηγούμενη ημέρα, λόγω της πιθανότητας ταχείας κλιμάκωσης της ηφαιστειακής δραστηριότητας.

Παρά τις προειδοποιήσεις, πολλοί δεν ήταν διατεθειμένοι να χάσουν την ευκαιρία να δουν από κοντά τα σύννεφα της ηφαιστειακής στάχτης ή να απολαύσουν μια ημέρα σκι υπό καλές καιρικές συνθήκες.


«Είναι πολύ εντυπωσιακό να ανεβαίνεις αυτή την περίοδο, με την αντίθεση ανάμεσα στην έκρηξη, το χιόνι και τη θάλασσα ακριβώς από κάτω», δήλωσε ο οδηγός ορειβατών Τζουζέπε Κούρτσιο, περιγράφοντας την εμπειρία ως «μοναδική».

Με πληροφορίες από: RTE, The Telegraph

