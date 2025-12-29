Ζελένσκι: Οι όροι του Κιέβου για τον τερματισμό του πολέμου – Τι εκκρεμεί στο σχέδιο 20 σημείων που «θα πρέπει» να τεθεί σε δημοψήφισμα

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι ο έλεγχος επί της περιφέρειας Ντονμπάς στην ανατολική Ουκρανία και του υπό ρωσική κατοχή πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια συνεχίζει να είναι ένα ζήτημα που δεν έχει επιλυθεί στο ειρηνευτικό σχέδιο 20 σημείων, έπειτα από τη συνάντησή του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Κρεμλίνο: «Το Κίεβο πρέπει να αποσύρει τα στρατεύματα από το Ντονμπάς» – Αναμένεται σύντομα τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ – Πούτιν

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, δήλωσε ότι οι συνομιλίες για μια ελεύθερη οικονομική ζώνη στο Ντονμπάς συνεχίζονται αλλά θα πρέπει να περιλαμβάνουν τον ουκρανικό λαό και ότι το προβλεπόμενο πακέτο ευημερίας για τη μεταπολεμική Ουκρανία περιλαμβάνει μια συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με τις ΗΠΑ.

Η συμφωνία να υπογραφεί από τα 4 εμπλεκόμενα μέρη

Ο Ζελένσκι δήλωσε επίσης ότι το οποίο σχέδιο για να τερματιστεί ο πόλεμος μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας θα πρέπει να υπογραφεί από το Κίεβο, τη Μόσχα, την Ουάσινγκτον και τους Ευρωπαίους.

«Εάν προχωρήσουμε, και πραγματικά ελπίζω ότι θα προχωρήσουμε γρήγορα, για ένα σχέδιο 20 σημείων, αυτό θα πρέπει να υπογραφεί από τέσσερα μέρη: την Ουκρανία, την Ευρώπη, την Αμερική και τη Ρωσία», δήλωσε σε διαδικτυακή ενημέρωση των δημοσιογράφων.

Ελπίζει σε μια συνάντηση στην Ουκρανία

Δήλωσε επίσης ότι ελπίζει σε μια συνάντηση τις επόμενες ημέρες, στην Ουκρανία, μεταξύ Ουκρανών, Αμερικανών και Ευρωπαίων αξιωματούχων για να προχωρήσουν οι συνομιλίες που έχουν στόχο τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία.

«Τις επόμενες ημέρες, θέλουμε να διοργανώσουμε μια συνάντηση σε επίπεδο συμβούλων. Ο Ρουστέμ Ουμέροφ (ο Ουκρανός διαπραγματευτής) είναι ήδη σε επαφή με τους Αμερικανούς και τους Ευρωπαίους συμβούλους. Θέλουμε η συνάντηση αυτή να γίνει τελικά στην Ουκρανία και πιστεύω ότι θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν γι’ αυτό», δήλωσε ο Ζελένσκι σε διαδικτυακή ενημέρωση των δημοσιογράφων.

Θα άρει τον στρατιωτικό νόμο υπό προϋποθέσεις

Η Ουκρανία θα άρει τον στρατιωτικό νόμο, που απαγορεύει στους Ουκρανούς σε στρατεύσιμη ηλικία να φύγουν από τη χώρα, μόνο μετά το τέλος του πολέμου με τη Ρωσία και αφού έχει λάβει εγγυήσεις ασφαλείας, δήλωσε ο Ζελένσκι.

«Θέλουμε όλοι να τελειώσει ο πόλεμος και μόνο τότε θα αρθεί ο στρατιωτικός νόμος. Ωστόσο, η άρση του στρατιωτικού νόμου θα γίνει όταν η Ουκρανία θα έχει λάβει εγγυήσεις ασφαλείας. Χωρίς εγγυήσεις ασφαλείας, ο πόλεμος αυτό δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει τερματιστεί εντελώς», δήλωσε ο ίδιος.

Δημοψήφισμα

Τέλος, ο Ουκρανός Πρόεδρος σημείωσε ότι το ειρηνευτικό σχέδιο 20 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου στη Ρωσία θα πρέπει να τεθεί σε δημοψήφισμα στην Ουκρανία.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους μέσω της εφαρμογής WhatsApp, πρόσθεσε ότι για να διενεργηθεί ένα τέτοιο δημοψήφισμα χρειάζεται μια κατάπαυση πυρός τουλάχιστον 60 ημερών.

Εξάλλου, ο Ζελένσκι τόνισε ότι μια συνάντηση με τη Ρωσία θα είναι δυνατή μόνο αφότου ο Τραμπ και οι Ευρωπαίοι ηγέτες συμφωνήσουν σε ένα προτεινόμενο από την Ουκρανία πλαίσιο ειρήνης για να τερματιστεί ο πόλεμος της Μόσχας.

Πρόσθεσε πως ελπίζει ότι από τους εταίρους θα δοθούν εγγυήσεις ασφαλείας από τη στιγμή που το Κίεβο θα υπογράψει ειρηνευτική συμφωνία.

