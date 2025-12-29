Επιμένουν στα μπλόκα οι αγρότες: Οι κινητοποιήσεις των επόμενων ωρών και το κάλεσμα για ρεβεγιόν στους δρόμους – Το νέο μήνυμα Τσιάρα

Συνεχίζουν τις δράσεις και τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες σε διάφορα μπλόκα ανά τη χώρα, ενώ κάποιοι δηλώνουν ανοιχτοί σε διάλογο υπό προϋποθέσεις. Στο μεταξύ ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό και αναφερόμενος στα αιτήματα των αγροτών, είπε: «Η κυβέρνηση έχει κάνει πολύ γενναία βήματα προς την επίλυση του προβλήματος», ενώ σε ερώτηση για τα μπλόκα απάντησε πως ο ίδιος είναι διατεθειμένος να πάει, αρκεί να υπάρχει η ίδια διάθεση και από την άλλη πλευρά.

Οι αγρότες στο μπλόκο της Νίκαιας, κλιμακώνουν τις παρεμβάσεις τους στο πλαίσιο της πανελλαδικής κινητοποίησης. Για σήμερα το απόγευμα έχει προγραμματιστεί τρίωρος αποκλεισμός όλων των παρακαμπτήριων οδών της εθνικής οδού Αθηνών-Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, το απόγευμα οι αγρότες αναμένεται να μετακινηθούν με τρακτέρ στο κέντρο της Λάρισας, όπου θα προχωρήσουν σε ενημερωτική παρέμβαση προς τους πολίτες, διανέμοντας έντυπο υλικό με τα αιτήματά τους.

Από αύριο Τρίτη θα επιτραπεί εκ νέου η κυκλοφορία στην αερογέφυρα της Νίκαιας, ώστε να διευκολυνθεί η μετακίνηση των εκδρομέων ενόψει των εορτών.

Στα μπλόκα παραμένουν οι αγρότες των Τρικάλων και της Καρδίτσας

Στα μπλόκα παραμένουν οι αγρότες της Καρδίτσας στον Ε65 και των Τρικάλων στα διόδια του Λόγγου, επίσης στον Ε65, οι οποίοι δηλώνουν ότι θα συνεχίζουν τις κινητοποίησεις τους αν δεν δοθούν λύσεις στα προβλήματά τους.

Μάλιστα οι αγρότες της Καρδίτσας σήμερα το απόγευμα θα πραγματοποιήσουν συνέλευση στο χώρο του μπλόκου όπου θα κάνουν μια αποτίμηση της κινητοποίησης ενώ θα συζητήσουν κι άλλες μορφές δράσεων. Οι αγρότες των Τρικάλων μετά τη χθεσινή τους συνέλευση θα προχωρήσουν και σε άλλες μορφές δράσεων που θα ανακοινωθούν επίσημα.

Μεσσηνία: Αποκλεισμός των γραφείων της ΑΑΔΕ στην Καλαμάτα από τους αγρότες – Στα μπλόκα για 15η ημέρα

Σε συμβολικό αποκλεισμό των γραφείων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) στην Καλαμάτα προχώρησαν σήμερα οι αγρότες και κτηνοτρόφοι της Μεσσηνίας, στο πλαίσιο της κλιμάκωσης των κινητοποιήσεών τους.

Λίγο μετά τις 11 το πρωί, περίπου δέκα τρακτέρ από το μπλόκο της Θουρίας έφτασαν στην οδό Ευαγγελιστρίας, όπου στεγάζονται τα γραφεία της ΑΑΔΕ, προχωρώντας σε συμβολικό αποκλεισμό του χώρου για περίπου μία ώρα.

Κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης, οι αγρότες ανέφεραν τα αιτήματά τους και ξεκαθάρισαν, ότι θα παραμείνουν στα μπλόκα για όσο χρειαστεί.

Όπως υπογράμμισαν, η σημερινή συμβολική κινητοποίηση είχε στόχο να αναδείξει βασικά αιτήματά τους, όπως το πάγωμα των οφειλών προς ασφαλιστικούς φορείς και η ρύθμιση των χρεών με άτοκες δόσεις.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσαν στην έντονη αντίθεσή τους στη σχεδιαζόμενη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, εκφράζοντας την ανησυχία ότι μια τέτοια εξέλιξη θα ενισχύσει την οικονομική πίεση σε βάρος τους και στο ήδη επιβαρυμένο εισόδημά τους.

Όπως σημείωσαν, η ΑΑΔΕ είναι εκ φύσεως εισπρακτικός μηχανισμός, εργαλείο της φορολογικής πολιτικής, με τεχνογνωσία στην είσπραξη οφειλών, γεγονός που –κατά την άποψή τους– δημιουργεί σοβαρό κίνδυνο οι αγροτικές ενισχύσεις να αποτελέσουν στόχο νέων και αυθαίρετων παρακρατήσεων «για το παραμικρό».

Τονίζουν, ότι πολλοί αγρότες, εξαιτίας της εφαρμοζόμενης πολιτικής, έχουν συσσωρεύσει χρέη προς ασφαλιστικά ταμεία, δήμους και την εφορία. Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα αναφέρουν την πρόσφατη πρακτική του ΕΛΓΑ, όπου παρακρατήθηκαν ολόκληρα ποσά ασφαλιστικών εισφορών από ήδη μειωμένες ενισχύσεις, εκφράζοντας τον φόβο ότι αντίστοιχη πρακτική θα εφαρμοστεί και στα κονδύλια του ΟΠΕΚΕΠΕ. Υποστηρίζουν, ακόμη, ότι η μεταφορά του Οργανισμού στην ΑΑΔΕ εδραιώνει την πεποίθηση πως το κράτος θα αξιοποιήσει κάθε διαθέσιμο μηχανισμό για να εξασφαλίσει τα δικά του έσοδα, αδιαφορώντας για τον βιοπαλαιστή αγρότη. Σε ό,τι αφορά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι αγρότες ζητούν να επιστραφούν και να διανεμηθούν τα χρήματα που, όπως καταγγέλλουν, κλάπηκαν στους πραγματικούς δικαιούχους, να μην πληρώσουν οι βιοπαλαιστές αγρότες τα πρόστιμα, να αποδοθούν πολιτικές και ποινικές ευθύνες με τη δημοσιοποίηση των ονομάτων, καθώς και την ουσιαστική εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ με ισχυρό ελεγκτικό μηχανισμό, χωρίς την ένταξή του στην ΑΑΔΕ.

Κλείνοντας, οι αγρότες απηύθυναν κάλεσμα προς τους πολίτες να βρεθούν στο μπλόκο της Θουρίας για ρεβεγιόν, τόσο την παραμονή όσο και ανήμερα την Πρωτοχρονιά, στέλνοντας μήνυμα συνέχισης και ενίσχυσης του αγώνα τους. Να σημειωθεί επίσης, ως το μπλόκο της Θουρίας παραμένει για 15η συνεχόμενη ημέρα στον αυτοκινητόδρομο του «Μορέα» με την κυκλοφορία των οχημάτων να διεξάγεται μέσω παραδρόμων και τη μετάβαση από και προς την Καλαμάτα, για τα τελευταία 10χλμ, να γίνεται από την Παλαιά Εθνική Οδό.

«Όχι» στον διάλογο με την κυβέρνηση λένε οι αγρότες της Ρόδου

Διαψεύδουν τη συμμετοχή τους σε σύσκεψη, στην οποία προτάχθηκε ο διάλογος με την κυβέρνηση, οι αγρότες της Ρόδου.

«Ξεκαθαρίζουμε δημόσια πως δεν συμμετείχαμε στη συγκεκριμένη σύσκεψη, ούτε εξουσιοδοτήσαμε κάποιον να μας εκπροσωπεί» τονίζουν, κάνοντας λόγο για προσπάθεια που επιχειρεί να διασπάσει το κοινό μέτωπο των αγροτών.

Καλούν την κυβέρνηση να αφήσει τα επικοινωνιακά παιχνίδια και να λύσει τα προβλήματα τους άμεσα, διαμηνύοντας ότι οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της Ρόδου θα συνεχίσουν τον αγώνα, μέχρι να ικανοποιηθούν τα αιτήματα τους.

Γνωστοποιούν δε, ότι μετά την πρωτοχρονιά θα προχωρήσουν σε συνέλευση για να αποφασίσουν πώς θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους.

«Είμαστε σε επαφή με τα μπλόκα σε όλη την χώρα και συμμετέχουμε στον κοινό αγώνα» καταλήγουν.

Μπλόκο Μικροθηβών: Ανοιχτοί στον διάλογο οι αγρότες, με προϋποθέσεις και συλλογικές αποφάσεις

Ανοιχτό στο ενδεχόμενο διαλόγου με την κυβέρνηση δηλώνει το μπλόκο του κόμβου των Μικροθηβών, όπως ανέφερε ο αγρότης Θανάσης Μπατζιάκας, μιλώντας στο ertnews και στην Ελένη Ραυτοπούλου. Όπως σημείωσε, το μπλόκο συμμετείχε στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε πριν από δύο ημέρες στην Επανομή, όπου έλαβαν μέρος κάποια μπλόκα και τέσσερις αγροτικοί σύλλογοι από όλη τη χώρα.

Σύμφωνα με τον κ. Μπατζιάκα, στη σύσκεψη εκφράστηκε η πρόθεση για διάλογο με την κυβέρνηση, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Η στάση αυτή, αν και χαρακτηρίστηκε από ορισμένους ως διασπαστική σε σχέση με άλλα μπλόκα της Θεσσαλίας, όπως της Νίκαιας ή της Καρδίτσας, ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι δεν υφίσταται ζήτημα διάσπασης. Όπως τόνισε, το μπλόκο των Μικροθηβών έχει στείλει αντιπροσωπείες σε όλες τις πανελλαδικές συναντήσεις και θεωρεί ότι όλοι οι αγρότες επιθυμούν τον διάλογο, αρκεί να τηρούνται βασικές προϋποθέσεις.

Μεταξύ αυτών, ανέφερε την ανάγκη να σταματήσουν οι διώξεις αγροτών για φορολογικά και γραφειοκρατικά ζητήματα, όπως τα προβλήματα με το Ε9 και τη διασταύρωση στοιχείων με τις δηλώσεις καλλιέργειας. Παράλληλα, επεσήμανε ότι το αγροτικό ζήτημα έχει παραγκωνιστεί, με τη δημόσια συζήτηση να επικεντρώνεται κυρίως στη λειτουργία των μπλόκων και όχι στα ουσιαστικά προβλήματα του κλάδου.

Ο Θανάσης Μπατζιάκας υπογράμμισε ότι όλες οι αποφάσεις λαμβάνονται συλλογικά, μέσω γενικών συνελεύσεων, και ότι σε ενδεχόμενη πρόσκληση της κυβέρνησης για διάλογο, η συμμετοχή ή μη θα αποφασιστεί από κοινού με τα υπόλοιπα μπλόκα. Τέλος, σημείωσε ότι το μπλόκο των Μικροθηβών παραμένει στην Εθνική Οδό, με περισσότερα από 300 τρακτέρ, χωρίς να έχει τεθεί χρονικό όριο αποχώρησης, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων.

Ενισχύουν το μπλόκο της Εγλυκάδας οι αγρότες της Αχαΐας – Δηλώνουν ξεκάθαρα ότι δεν συμμετέχουν σε διάλογο

Την πρόθεσή τους να ενισχύσουν κι άλλο το μπλόκο της Εγλυκάδας, δηλώνουν οι αγρότες Αχαΐας, ενώ παράλληλα γίνονται και κινήσεις για στήσιμο δεύτερου μπλόκου στην περιοχή που συνδέει την Πάτρα με τα Καλάβρυτα μέσω Χαλανδρίτσας. Με αυτό τον τρόπο οι αγρότες κάνουν πράξη την κλιμάκωση του αγώνα τους, ενώ την Τρίτη το βράδυ ή το αργότερο Τετάρτη πρωί, θα δώσουν εκ νέου στην κυκλοφορία τμήμα της περιμετρικής οδού της Πάτρας για τη διευκόλυνση των εκδρομέων τις Πρωτοχρονιάς.

«Όχι στον διάλογο»

Παράλληλα τα μεγάλα μπλόκα της Αχαΐας διαψεύδουν τις πληροφορίες που ήθελαν τους αγρότες της περιοχής, να ζητούν διάλογο με την κυβέρνηση. Ο Αγροτικός Σύλλογος Δυτικής Αχαΐας και η Συντονιστική Επιτροπή Κτηνοτρόφων Δήμου Δυτικής Αχαΐας με κοινή τους δήλωση, διαψεύδουν κατηγορηματικά τα δημοσιεύματα που αναφέρουν την συμμετοχή της Αχαΐας στα 18 μπλόκα και στην απόφαση για διάλογο με την κυβέρνηση. «Δηλώνουμε ξεκάθαρα, ότι δεν συμμετέχουμε, δεν εκπροσωπούμαστε και δεν έχουμε λάβει καμία τέτοια απόφαση μεμονωμένα εκτός της Πανελλαδικής. Οποιαδήποτε προσπάθεια υπονόμευσης του αγροτικού κινήματος είναι καταδικαστέα και δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Η επίσημη στάση μας είναι αυτή που εκφράζεται από την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων», αναφέρουν χαρακτηριστικά. Οι ίδιοι δηλώνουν, ότι είναι αποφασισμένοι να κάνουν αλλαγή του χρόνου στο μπλόκο, στέλνοντας με τον τρόπο αυτό, όπως λένε, ένα σαφές μήνυμα στην κυβέρνηση.

«Αλλαγή του χρόνου στο μπλόκο»

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο αγροτοκτηνοτρόφος Σύλλογος Ερυμάνθου. Σε σχετική ανακοίνωση, τονίζει: «Το ΔΣ του Συλλόγου διαψεύδει την συμμετοχή μας στα 18 μπλόκα που συμφώνησαν να έρθουν σε διάλογο με την κυβέρνηση. Συνεχίζουμε στο πλαίσιο της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων. Καλή Πρωτοχρονιά με υγεία το νέο έτος».

Το μεγαλύτερο «αγκάθι» για τους αγρότες και κτηνοτρόφους της Αχαΐας έχει να κάνει με την ευλογιά ,η οποία έχει αποδεκατίσει μεγάλο μέρος της ζωικού κεφαλαίου της περιοχής.

Για τον λόγο αυτό ζητούν να τους επιτραπεί να κάνουν το σχετικό εμβόλιο στα κοπάδια, τα οποία δεν έχουν προσβληθεί ακόμα από την ασθένεια.

Θεσσαλονίκη: Δεν κλείνουν τα ρεύματα κυκλοφορίας στα Μάλγαρα- «Ναι» στο διάλογο λένε οι αγρότες στα Πράσινα Φανάρια

«Ρεβεγιόν» στους δρόμους ετοιμάζουν οι αγρότες στη Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις στα μπλόκα τους περιμετρικά της πόλης.

Στο μπλόκο στα «Πράσινα Φανάρια» οι αγρότες έχουν εκφράσει την πρόθεσή τους για διάλογο, χωρίς όμως να επιθυμούν τη διάσπαση, καθώς σύμφωνα και με ανακοίνωση τους, τόνισαν ότι επιθυμούν διάλογο με την κυβέρνηση, θέτουν όμως τρία ζητήματα που πρέπει να μπούνε σε δρόμο θεσμοθέτησης. Όπως αναφέρουν θα συμμετάσχουν στην πανελλαδική σύσκεψη, αλλά παράλληλα λένε ότι αν δεχθούν πρόταση να συμμετάσχουν σε διάλογο χωρίς τα άλλα μπλόκα, θα δεχτούν. Το μπλόκο παραμένει στο σημείο και ο κόμβος είναι κλειστός από τις αστυνομικές δυνάμεις.

Στα Μάλγαρα από χθες τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας άνοιξαν, καθώς υπήρχε μεγάλος φόρτος οχημάτων λόγω της επιστροφής των εκδρομέων, ενώ ενόψει και της εξόδου για την πρωτοχρονιά δεν αναμένεται να κλείσουν ξανά τα δύο ρεύματα.

Σήμερα από το μπλόκο στο Δερβένι, θα κλείσουν το δρόμο 13.00 με 14.00, ενώ στο μπλόκο της Χαλκηδόνας, στην παλαιά εθνική οδό Θεσσαλονίκης-Έδεσσας, ο δρόμος θα κλείσει για δύο ώρες, 17.00 με 19.00. Στους Ευζώνους οι αγρότες θα κλείσουν το δρόμο, στο τελωνείο Ευζώνων 12.00 με 16.00 και 18.00 με 22.00.