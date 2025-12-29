Μιανμάρ: Το προσκείμενο στον στρατό κόμμα ανακοίνωσε ότι κέρδισε στην πρώτη φάση των βουλευτικών εκλογών

Το μεγαλύτερο, προσκείμενο στον στρατό κόμμα στη Μιανμάρ υποστήριξε σήμερα ότι πέτυχε σαρωτική νίκη μετά τη διενέργεια της πρώτης φάσης των εκλογών που διοργάνωσε η χούντα, όπως δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας αξιωματούχος του.

«Εξασφαλίσαμε 82 έδρες στην κάτω βουλή στις εκλογικές περιφέρειες όπου η καταμέτρηση έχει τελειώσει, σε σύνολο 102», δήλωσε το εν λόγω στέλεχος του Κόμματος της Ένωσης, της Αλληλεγγύης και της Ανάπτυξης, υπό τον όρο της ανωνυμίας, καθώς δεν έχει εξουσιοδότηση να ανακοινώσει επίσημα τα αποτελέσματα.

Το κόμμα κέρδισε τις οκτώ εκλογικές περιφέρειες της πρωτεύουσας Ναϊπιντάου, πρόσθεσε.

Η εκλογική επιτροπή της Μιανμάρ δεν έχει ανακοινώσει ακόμη τα αποτελέσματα της πρώτης φάσης των εκλογών, που διεξήχθη χθες Κυριακή σε ένα μόνο μέρος των εκλογικών περιφερειών. Δύο επόμενες φάσεις προβλέπεται να διεξαχθούν στις 11 και 25 Ιανουαρίου.

Μετά την κατάληψη της εξουσίας με πραξικόπημα το 2021, η χούντα παρουσιάζει αυτές τις βουλευτικές εκλογές ως επιστροφή στη δημοκρατία, όμως πολλές χώρες και διεθνείς παρατηρητές καταγγέλλουν ένα ελιγμό που αποσκοπεί στη διαιώνιση του καθεστώτος.

Πολλοί αναλυτές χαρακτηρίζουν το προσκείμενο στον στρατό κόμμα, πολιτική έκφανση του στρατού, λέγοντας πως πρώην αξιωματικοί κατέχουν θέσεις-κλειδί στη διοίκησή του.

Νικητής απέναντι στον προσκείμενο στον στρατό πολιτικό σχηματισμό κατά τις προηγούμενες εκλογές το 2020, το κόμμα της Αούνγκ Σαν Σου Τσι, το οποίο διέλυσε ο στρατός μετά το πραξικόπημα, δεν εμφανιζόταν στα ψηφοδέλτια και η βραβευθείσα με Νόμπελ Ειρήνης επικεφαλής του φυλακίστηκε μετά το στρατιωτικό πραξικόπημα, που προκάλεσε το ξέσπασμα εμφυλίου πολέμου.

«Η γνώμη μου για αυτές τις εκλογές είναι σαφής: δεν τους έχω καμιά εμπιστοσύνη», δήλωσε σήμερα ο Μιν Καντ, κάτοικος της Γιανγκόν, της μεγαλύτερης πόλης της χώρας. «Ζούμε κάτω από δικτατορία», πρόσθεσε ο νεαρός 28χρονος άνδρας.

«Ακόμα κι αν οργανώσουν εκλογές, δεν νομίζω ότι θα βγει κάτι καλό, γιατί λένε συνέχεια ψέματα», συνέχισε.

Ο αρχηγός της χούντας, Μιν Αούνγκ Χλάινγκ, δήλωσε χθες πως οι εκλογές ήταν «ελεύθερες και δίκαιες» αφού ψήφισε στο Ναϊπιντάου. «Οργανώθηκαν από τον στρατό, δεν μπορούμε να αφήσουμε να λερωθεί το όνομά μας», είπε.

Η πρώτη φάση των εκλογών -η μεγαλύτερη από τις τρεις- επρόκειτο να διεξαχθεί σε 102 από τα 330 καντόνια της χώρας, μεταξύ των οποίων μεγάλες περιοχές που τελούν υπό τον έλεγχο αντάρτικων ομάδων. Ο στρατός παραδέχθηκε ότι οι εκλογές δεν μπορούσαν να λάβουν χώρα περίπου σε μία στις πέντε εκλογικές περιφέρειες.

Το στρατιωτικό πραξικόπημα προκάλεσε εμφύλιο πόλεμο, με μαχητές υπέρ της δημοκρατίας να έχουν σχηματίσει μονάδες ανταρτών που πολεμούν δίπλα σε πολιτοφυλακές που αποτελούνται από εθνικές μειονότητες που αντιτίθενται επί μακρόν στην κεντρική εξουσία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ