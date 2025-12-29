Γιατί η Ευρώπη επενδύει δεκάδες δισ. στην άμυνα – Τι αλλάζει στην αγορά

Enikos Newsroom

διεθνή

SAFE

Η Ευρώπη εισέρχεται σε μια περίοδο επαναπροσδιορισμού των στρατηγικών της προτεραιοτήτων. Οι πρόσφατες γεωπολιτικές εξελίξεις, σε συνδυασμό με τις χρόνιες αδυναμίες της ευρωπαϊκής παραγωγικής βάσης, ανέδειξαν με σαφήνεια ένα κρίσιμο κενό: την εξάρτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από εξωτερικούς προμηθευτές σε τομείς που σχετίζονται άμεσα με την ασφάλεια και την τεχνολογία.

Γράφει η Κύνθια Γαλάνη*

Σε αυτό το πλαίσιο, το πρόγραμμα SAFE (Security Action for Europe) διαμορφώθηκε ως μια ευρύτερη οικονομική και βιομηχανική παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για πρώτη φορά, η Ένωση επιχειρεί να κατευθύνει κοινή χρηματοδότηση προς την ενίσχυση της αμυντικής παραγωγής και της τεχνολογικής αυτάρκειας ως διαχρονική στρατηγική επιλογή.

Η εμπειρία του πολέμου στην Ουκρανία λειτούργησε ως καταλύτης. Η αδυναμία ταχείας αναπλήρωσης πυρομαχικών και η περιορισμένη πρόσβαση σε κρίσιμες πρώτες ύλες αποκάλυψαν ότι η ευρωπαϊκή άμυνα αντιμετωπίζει δομικά προβλήματα εφοδιασμού και βιομηχανικής οργάνωσης. Το SAFE έρχεται να απαντήσει σε αυτή την πραγματικότητα, διοχετεύοντας δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ σε επενδύσεις που αφορούν την παραγωγή, την έρευνα και την τεχνολογική αναβάθμιση.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι η έμφαση δεν δίνεται αποκλειστικά σε μεγάλους αμυντικούς ομίλους. Αντιθέτως, το νέο πλαίσιο δημιουργεί ευκαιρίες για μεσαίες και αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις, των οποίων οι καινοτομίες μπορούν να εφαρμοστούν στον αμυντικό τομέα αλλά και σε μη στρατιωτικές εφαρμογές, όπως η πολιτική προστασία. Σταδιακά, η χρηματοδοτική προσοχή μετατοπίζεται προς τεχνολογικούς κλάδους με αυξημένη στρατηγική σημασία για την ευρωπαϊκή αγορά.

Σε οικονομικό επίπεδο, η άμυνα εντάσσεται πλέον πιο συστηματικά στον σχεδιασμό της ευρωπαϊκής βιομηχανικής πολιτικής. Η κατεύθυνση κοινής χρηματοδότησης προς την παραγωγή και την τεχνολογία αλλάζει τις ισορροπίες εντός της Ένωσης, απαιτώντας μεγαλύτερο συντονισμό μεταξύ κρατών-μελών. Ταυτόχρονα, η εφαρμογή αυτής της πολιτικής δοκιμάζει την αποτελεσματικότητα των ευρωπαϊκών μηχανισμών, σε ένα περιβάλλον όπου οι διαδικασίες παραμένουν σύνθετες.

Για την Ελλάδα, οι εξελίξεις αυτές αποκτούν ιδιαίτερη σημασία. Η γεωγραφική της θέση και η εμπειρία της στον τομέα της ασφάλειας ευνοούν τη συμμετοχή στο νέο ευρωπαϊκό παραγωγικό πλαίσιο. Το κρίσιμο ζήτημα είναι αν αυτή η συμμετοχή θα περιοριστεί στον ρόλο του αγοραστή ή αν θα συνοδευτεί από ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής τεχνολογίας.

Το SAFE, τελικά, εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να επανεξετάσει τον τρόπο με τον οποίο συνδέει την άμυνα με την τεχνολογία και την οικονομία, στο πλαίσιο ενός μοντέλου στρατηγικής αυτονομίας. Η επιλογή αυτή δείχνει μια μετατόπιση προς πιο συντονισμένο σχεδιασμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το αποτέλεσμα θα κριθεί από το αν οι αποφάσεις αυτές θα αποτυπωθούν σε πραγματική παραγωγική ικανότητα και σε τεχνολογική εξέλιξη που μπορεί να στηρίξει ένα διατηρήσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

* * Η Κύνθια Γαλάνη είναι junior analyst σε αμυντική εταιρεία.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Σε έξαρση γρίπη, Covid-19 και RSV: 500 παιδιά στην εφημερία του Νοσοκομείου «Αγλαΐα Κυριακού»

Αρτηριακή πίεση: 10 συμπληρώματα που μπορεί να σας βοηθήσουν να τη μειώσετε φυσικά, χωρίς φάρμακα

Υπουργείο Παιδείας: Εκσυγχρονίζονται 12 φοιτητικές εστίες με 4,1 εκατ. ευρώ

Νέος φορέας προστασίας κύριας κατοικίας: Σήμερα αναμένεται να δημοσιευθεί η προκήρυξη του διαγωνισμού

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
13:11 , Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025

Ζελένσκι: Οι όροι του Κιέβου για τον τερματισμό του πολέμου – Τι εκκρεμεί στο σχέδιο 20 σημείων που «θα πρέπει» να τεθεί σε δημοψήφισμα

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι ο έλεγχος επί της περιφέρειας Ντονμπάς στην ανατολική ...
09:35 , Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025

Κίνα: Πολεμικά γυμνάσια με πραγματικά πυρά γύρω από την Ταϊβάν – Σε ύψιστη επιφυλακή η Ταϊπέι

Η Κίνα κλιμάκωσε τη στρατιωτική πίεση γύρω από την Ταϊβάν τη Δευτέρα, πραγματοποιώντας ασκήσει...
08:11 , Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025

Συνάντηση Τραμπ – Ζελένσκι: Αισιοδοξία για συμφωνία «σε λίγες εβδομάδες» – Η «σκιά» του Ντονμπάς στις συνομιλίες και το 5% που θα κρίνει την πορεία του πολέμου

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εμφανίστηκε την Κυριακή αισιόδοξος ότι μια συμφωνία για το...
06:24 , Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025

Τραγωδία στο Μεξικό: Τουλάχιστον 13 νεκροί και 98 τραυματίες έπειτα από εκτροχιασμό επιβατικού τρένου

Τρένο με 250 επιβαίνοντες εκτροχιάστηκε την Κυριακή στην πολιτεία Οαχάκα, στο νότιο Μεξικό, με...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα