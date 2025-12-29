Καστοριά: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών – Περισσότερα από 28 κιλά κάνναβης σε πορτ – μπαγκάζ 19χρονης

Σύνοψη από το

  • Καίριο πλήγμα στα κυκλώματα εισαγωγής και διακίνησης ναρκωτικών κατάφεραν οι αστυνομικοί της Καστοριάς, συλλαμβάνοντας τρία άτομα έπειτα από καλά οργανωμένη επιχείρηση.
  • Κατά την έρευνα σε Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο, εντοπίστηκαν τρεις ταξιδιωτικοί σάκοι που περιείχαν 26 συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 28 κιλών και 100 γραμμαρίων.
  • Το οικονομικό όφελος από τη διάθεση της κάνναβης στην αγορά εκτιμάται στα 224.800 ευρώ. Οι τρεις συλληφθέντες οδηγούνται στην Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καστοριάς με δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα.
Εύη Κατσώλη

κοινωνία

Καστοριά- ναρκωτικά

Καίριο πλήγμα στα κυκλώματα εισαγωγής και διακίνησης ναρκωτικών κατάφεραν οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καστοριάς.

Έπειτα από μια καλά οργανωμένη επιχείρηση την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου, συνελήφθησαν τρία άτομα που κατηγορούνται για τη μεταφορά μεγάλης ποσότητας ακατέργαστης κάνναβης.

Οι αστυνομικοί, αξιοποιώντας πληροφορίες και στοχεύοντας στον εντοπισμό φορτίων ναρκωτικών, ακινητοποίησαν για έλεγχο ένα Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο. Στο όχημα επέβαιναν μια 19χρονη ημεδαπή, που εκτελούσε χρέη οδηγού, και ένας 20χρονος αλλοδαπός συνοδηγός. Κατά την έρευνα στο εσωτερικό του αυτοκινήτου, οι αστυνομικοί βρέθηκαν μπροστά σε τρεις ταξιδιωτικούς σάκους. Μέσα σε αυτούς υπήρχαν 26 συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 28 κιλών και 100 γραμμαρίων.

Καστοριά- ναρκωτικά- κάνναβη

Η έρευνα δεν σταμάτησε εκεί. Από την προανάκριση προέκυψε ότι το όχημα ανήκε σε έναν 34χρονο αλλοδαπό, ο οποίος φέρεται να το παραχώρησε στο νεαρό ζευγάρι με αποκλειστικό σκοπό τη μεταφορά των ναρκωτικών στο εσωτερικό της χώρας.

Ο 34χρονος εντοπίστηκε το απόγευμα της ίδιας ημέρας σε περιοχή της Πέλλας από τοπικές αστυνομικές δυνάμεις και συνελήφθη από άνδρες της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καστοριάς.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρχών, το οικονομικό όφελος που θα αποκόμιζε το κύκλωμα από τη διάθεση της κάνναβης στην αγορά αγγίζει το αστρονομικό ποσό των 224.800 ευρώ. Συνολικά κατασχέθηκαν:

• 28,1 κιλά ακατέργαστης κάνναβης.

• Το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο ως μέσο μεταφοράς.

• 3 κινητά τηλέφωνα που χρησιμοποιούνταν για τον συντονισμό των πράξεών τους.

Οι τρεις συλληφθέντες, με τη δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγούνται στην Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καστοριάς, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται για να διαπιστωθεί το πλήρες εύρος της δραστηριότητάς τους.

