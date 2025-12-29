Στα άδυτα της Γης: Ερευνητές ανακάλυψαν έναν «χαμένο κόσμο» με εκατοντάδες άγνωστα είδη ζωής

Σύνοψη από το

  • Μια νέα διεθνής μελέτη αποκάλυψε 788 άγνωστα είδη ζωής σε βάθη 4.000 μέτρων στον Ειρηνικό Ωκεανό, συμπεριλαμβανομένων δακτυλιοσκωλήκων, καρκινοειδών και μαλακίων.
  • Η εξορυκτική δραστηριότητα στη Ζώνη Clarion-Clipperton μείωσε τον συνολικό αριθμό των ζώων κατά 37% και την ποικιλότητα των ειδών κατά 32% στις άμεσα επηρεαζόμενες περιοχές.
  • Οι ερευνητές υπογραμμίζουν την ανάγκη να διερευνηθεί η βιοποικιλότητα του 30% της Ζώνης Clarion-Clipperton που έχει τεθεί υπό προστασία, καθώς «δεν έχουμε ουσιαστικά καμία ιδέα για το τι ζει εκεί».
Μαρίνα Σίσκου

Επιστήμη & τεχνολογία

Δοκιμές εξόρυξης σε μεγάλα βάθη αποκάλυψαν σημαντική αλλά εντοπισμένη απώλεια βιοποικιλότητας σε ένα από τα λιγότερο εξερευνημένα οικοσυστήματα του πλανήτη.

«Αυτό θα πρέπει να τρομοκρατήσει τους πάντες»: Σπάνια ανακάλυψη ορυκτών υπονοεί ότι υπάρχει κολοσσιαίος ωκεανός παγιδευμένος βαθιά κάτω από την επιφάνεια της Γης

Η παγκόσμια ζήτηση για κρίσιμα μέταλλα αυξάνεται κατακόρυφα, ωθώντας πολλές χώρες να διερευνήσουν την πιθανότητα εξόρυξης αυτών των πολύτιμων πόρων από τον πυθμένα των ωκεανών.

Μια νέα διεθνής μελέτη, η οποία αποκάλυψε μεγάλο αριθμό άγνωστων μέχρι πρότινος ειδών σε βάθη 4.000 μέτρων, υποδηλώνει ότι η εξόρυξη στον θαλάσσιο βυθό ενδέχεται να προκαλέσει μικρότερη συνολική περιβαλλοντική ζημιά από ό,τι φοβόντουσαν αρχικά.  Παρόλα αυτά, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η ποικιλότητα των ειδών μειώθηκε κατά περίπου ένα τρίτο στις περιοχές που επηρεάστηκαν άμεσα από τον εξοπλισμό εξόρυξης.

Επιστήμονες αποκάλυψαν τα κρυμμένα μυστικά των σχεδίων του Λεονάρντο ντα Βίντσι και του Ραφαήλ

Στο πλαίσιο μιας μεγάλης συνεργατικής προσπάθειας, θαλάσσιοι βιολόγοι από πολλές χώρες ξεκίνησαν να καταγράψουν τη ζωή σε μία από τις πιο απομακρυσμένες και λιγότερο μελετημένες περιοχές του πλανήτη, τον βυθό της βαθιάς θάλασσας στον Ειρηνικό Ωκεανό.  Η έρευνα, η οποία δημοσιεύθηκε στο Nature Ecology and Evolution τον Δεκέμβριο του 2025, συνδέθηκε στενά με το αυξανόμενο εμπορικό και γεωπολιτικό ενδιαφέρον για τους πόρους των βαθιών θαλασσών, το οποίο και κατέστησε δυνατή μια τόσο εκτεταμένη διερεύνηση.

Συλλογή ενός θαλάσσιου χοίρου (sea pig) που σέρνεται στον καλυμμένο με οζίδια βυθό της Ζώνης Clarion–Clipperton. Φωτογραφία : ROV Isis/SMARTEX
Συλλογή ενός θαλάσσιου χοίρου (sea pig) που σέρνεται στον καλυμμένο με οζίδια βυθό της Ζώνης Clarion–Clipperton. Φωτογραφία : ROV Isis/SMARTEX

 

Οι επιστήμονες ξαφνικά αδυνατούν να εξηγήσουν πώς εξαπλώθηκαν οι «σπόροι της ζωής» στο Σύμπαν – Το μυστήριο των αστρικών ανέμων

«Τα κρίσιμα μέταλλα είναι απαραίτητα για την πράσινη μετάβασή μας, αλλά βρίσκονται σε έλλειψη. Αρκετά από αυτά τα μέταλλα εντοπίζονται σε μεγάλες ποσότητες στον βυθό των ωκεανών, αλλά μέχρι τώρα κανείς δεν είχε δείξει πώς μπορούν να εξαχθούν ή τι περιβαλλοντικές επιπτώσεις θα είχε αυτό», αναφέρει ο θαλάσσιος βιολόγος Thomas Dahlgren, ο οποίος μαζί με την Helena Wiklund, επίσης από το Πανεπιστήμιο του Γκέτεμποργκ, συμμετείχαν στο ερευνητικό πρόγραμμα.

160 ημέρες στη θάλασσα

Η εργασία ακολούθησε τις κατευθυντήριες γραμμές της Διεθνούς Αρχής Θαλάσσιων Βυθών (ISA) για τις μελέτες βάσης και τις εκτιμήσεις περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Σε διάστημα πέντε ετών, η ερευνητική ομάδα μελέτησε τα οικοσυστήματα της βαθιάς θάλασσας και αξιολόγησε τις επιπτώσεις της εξορυκτικής δραστηριότητας στη Ζώνη Clarion-Clipperton, μια αχανή περιοχή του Ειρηνικού που βρίσκεται μεταξύ Μεξικού και Χαβάης. Τα αποτελέσματά τους έδειξαν ότι ο συνολικός αριθμός των ζώων μειώθηκε κατά 37% στις περιοχές όπου έγινε εξόρυξη, ενώ η ποικιλότητα των ειδών μειώθηκε κατά 32% κατά μήκος των ιχνών που άφησαν τα μηχανήματα εξόρυξης.

«Η έρευνα απαιτούσε 160 ημέρες στη θάλασσα και πέντε χρόνια εργασίας.  Η μελέτη μας θα είναι σημαντική για τη Διεθνή Αρχή Θαλάσσιων Βυθών (ISA), η οποία ρυθμίζει την εξόρυξη ορυκτών στα διεθνή ύδατα», δηλώνει ο Thomas Dahlgren.

Ο ερευνητής αναγνώρισε ένα νέο μοναχικό κοράλλι προσκολλημένο σε πολυμεταλλικά οζίδια. Ονομάστηκε Deltocyathus zoemetallicus. Φωτογραφία: Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνου & Πανεπιστήμιο του Γκέτεμποργκ
Ο ερευνητής αναγνώρισε ένα νέο μοναχικό κοράλλι προσκολλημένο σε πολυμεταλλικά οζίδια. Ονομάστηκε Deltocyathus zoemetallicus. Φωτογραφία: Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνου & Πανεπιστήμιο του Γκέτεμποργκ

788 είδη

Ο θαλάσσιος πυθμένας που εξετάστηκε βρίσκεται σε βάθος 4.000 μέτρων κάτω από την επιφάνεια του νερού.  Εκεί δεν φτάνει καθόλου το ηλιακό φως, γεγονός που σημαίνει ότι πρόκειται για ένα περιβάλλον εξαιρετικά φτωχό σε θρεπτικά συστατικά, όπου το στρώμα των ιζημάτων αυξάνεται μόλις κατά ένα χιλιοστό του χιλιοστού ανά έτος. Ένα δείγμα από τον βυθό, για παράδειγμα, της Βόρειας Θάλασσας μπορεί να περιέχει 20.000 ζώα.

Μια θαλάσσια αράχνη. Πρόκειται για έναν τύπο ζώου που συγγενεύει με τις αράχνες της στεριάς, αλλά δεν ανήκει σε αυτή την ομάδα. Στα βαθιά νερά γύρω από την Ανταρκτική μπορούν να φτάσουν σε μέγεθος παλάμης, αλλά το συγκεκριμένο είδος έχει μέγεθος μόλις λίγων χιλιοστών. Φωτογραφία: Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνου & Πανεπιστήμιο του Γκέτεμποργκ
Μια θαλάσσια αράχνη. Πρόκειται για έναν τύπο ζώου που συγγενεύει με τις αράχνες της στεριάς, αλλά δεν ανήκει σε αυτή την ομάδα. Στα βαθιά νερά γύρω από την Ανταρκτική μπορούν να φτάσουν σε μέγεθος παλάμης, αλλά το συγκεκριμένο είδος έχει μέγεθος μόλις λίγων χιλιοστών. Φωτογραφία: Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνου & Πανεπιστήμιο του Γκέτεμποργκ

Ένα αντίστοιχο δείγμα από τον βυθό της βαθιάς θάλασσας αποδίδει τον ίδιο αριθμό ειδών, αλλά μόνο 200 δείγματα.  Οι ερευνητές συνέλεξαν 4.350 ζώα με μέγεθος μεγαλύτερο από 0,3 χιλιοστά, τα οποία ζουν μέσα και ενίοτε πάνω στον θαλάσσιο πυθμένα. Αναγνωρίστηκαν 788 είδη.  Τα ζώα που βρέθηκαν ήταν κυρίως θαλάσσιοι πολύχαιτοι δακτυλιοσκώληκες (bristle worms), καρκινοειδή και μαλάκια, όπως σαλιγκάρια και μύδια.  Ωστόσο, υπάρχει επίσης ένα νέο μοναχικό κοράλλι, το οποίο περιγράφεται σε μια άλλη μελέτη.

Ένας μικρός θαλάσσιος πολύχαιτος (bristle worm). Η ομάδα από το Πανεπιστήμιο του Γκέτεμποργκ εργάζεται πάνω σε αυτό το είδος. Πρόκειται για ένα από τα λίγα είδη που είναι ελαφρώς πιο κοινά σε αυτή την περιοχή. Το ζώο έχει μήκος περίπου 1-2 χιλιοστά. Φωτογραφία: Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνου & Πανεπιστήμιο του Γκέτεμποργκ
Ένας μικρός θαλάσσιος πολύχαιτος (bristle worm). Η ομάδα από το Πανεπιστήμιο του Γκέτεμποργκ εργάζεται πάνω σε αυτό το είδος. Πρόκειται για ένα από τα λίγα είδη που είναι ελαφρώς πιο κοινά σε αυτή την περιοχή. Το ζώο έχει μήκος περίπου 1-2 χιλιοστά. Φωτογραφία: Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνου & Πανεπιστήμιο του Γκέτεμποργκ

Άγνωστη η κατανομή των ειδών

«Εργάζομαι στη Ζώνη Clarion-Clipperton για πάνω από 13 χρόνια και αυτή είναι μακράν η μεγαλύτερη μελέτη που έχει διεξαχθεί ποτέ.  Στο Γκέτεμποργκ, ηγηθήκαμε της αναγνώρισης των θαλάσσιων πολυχαίτων (δακτυλιοσκώληκες). Καθώς τα περισσότερα είδη δεν είχαν περιγραφεί στο παρελθόν, τα μοριακά δεδομένα (DNA) ήταν καθοριστικής σημασίας για τη διευκόλυνση των μελετών της βιοποικιλότητας και της οικολογίας στον θαλάσσιο βυθό», αναφέρει ο Thomas Dahlgren.

Κατά τη διάρκεια της καταγραφής, οι ερευνητές παρατήρησαν ότι οι κοινότητες του βυθού μεταβάλλονταν με φυσικό τρόπο με την πάροδο του χρόνου, πιθανώς λόγω αλλαγών στην ποσότητα της τροφής που φτάνει στον θαλάσσιο πυθμένα. Το πόσο ακριβώς διαδεδομένα είναι τα διάφορα είδη στους βυθούς της βαθιάς θάλασσας του Ειρηνικού Ωκεανού παραμένει άγνωστο.

«Είναι πλέον σημαντικό να προσπαθήσουμε να προβλέψουμε τον κίνδυνο απώλειας της βιοποικιλότητας ως αποτέλεσμα της εξόρυξης.  Αυτό απαιτεί από εμάς να ερευνήσουμε τη βιοποικιλότητα του 30% της Ζώνης Clarion-Clipperton που έχει τεθεί υπό καθεστώς προστασίας. Επί του παρόντος, δεν έχουμε ουσιαστικά καμία ιδέα για το τι ζει εκεί», δηλώνει ο Adrian Glover, κύριος συγγραφέας από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνου.

 

 

 

 

 

