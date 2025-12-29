Ισπανία: Υδροστρόβιλος σάρωσε λιμάνι σε τουριστικό θέρετρο – Εντυπωσιακό βίντεο με κομμάτια από γιοτ να εκτοξεύονται στον αέρα

Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν σε παραθαλάσσιο τουριστικό θέρετρο της Ισπανίας, όταν υδροστρόβιλος σάρωσε λιμάνι εν μέσω ακραίων καιρικών φαινομένων, την ώρα που οι πλημμύρες σε διάφορες περιοχές της χώρας άφηναν πίσω τους τουλάχιστον έναν νεκρό και αγνοούμενους.

Ο υδροστρόβιλος καταγράφηκε σε βίντεο να περνά μέσα από λιμάνι στο θέρετρο Μαθαρόν (Mazarrón), στην Costa Cálida, στη νοτιοανατολική περιφέρεια της Μούρθια, προκαλώντας ζημιές σε αρκετά σκάφη αλλά και σε βεράντες μπαρ και εστιατορίων.



Αυτόπτες μάρτυρες ακούγονται να ουρλιάζουν, καθώς κομμάτια από γιοτ εκτοξεύονταν ψηλά στον αέρα και κατέληγαν ως συντρίμμια στον παραλιακό πεζόδρομο, μαζί με αναποδογυρισμένες καρέκλες, τραπέζια και σκισμένες τέντες.

Άλλοι εθεάθησαν να τρέχουν πανικόβλητοι για να σωθούν, καθώς οι υδροστρόβιλοι -φαινόμενα της ίδιας «οικογένειας» με τους ανεμοστρόβιλους, που συχνά συνοδεύονται από επικίνδυνους κεραυνούς- πλησίαζαν την ακτή. Α

Αρχικά δεν υπήρξαν αναφορές για τραυματισμούς ή ανθρώπινες απώλειες στο σημείο του περιστατικού.

Το ακραίο καιρικό φαινόμενο σημειώθηκε χθες το απόγευμα, με τοπικά μέσα να αναφέρουν ότι τουλάχιστον δύο ανεμοστρόβιλοι επηρέασαν την περιοχή, η οποία βρισκόταν σε κίτρινο συναγερμό μεταξύ περίπου 17:00 και 18:00 τοπική ώρα.

Την ίδια ώρα, τμήματα της Ισπανίας είχαν τεθεί σε κόκκινο συναγερμό, όπως και αρκετοί δήμοι στην επαρχία της Μάλαγα νοτιότερα, ανάμεσά τους και το τουριστικό θέρετρο της Μαρμπέγια στην Costa del Sol, το οποίο επλήγη σφοδρά από καταρρακτώδεις βροχές που προκάλεσαν σοβαρές πλημμύρες.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε νωρίς σήμερα το πρωί ότι εντοπίστηκε η σορός ενός άνδρα που αγνοούνταν στην Ιγόρα, στην επαρχία της Γρανάδας, ενώ ταυτόχρονα επανεκκίνησαν οι έρευνες για έναν ακόμη άνδρα που εξαφανίστηκε προσπαθώντας να διασχίσει φουσκωμένο ποτάμι στο Αλαουρίν ελ Γκράντε, στη γειτονική Μάλαγα.

Φίλος του άνδρα, ο οποίος είχε χαθεί μαζί του αργά το βράδυ του Σαββάτου στο Αλαουρίν ελ Γκράντε, περίπου μισή ώρα οδικώς από το πλησιέστερο θέρετρο της Costa del Sol, είχε εντοπιστεί νεκρός χθες το απόγευμα.

Οι δύο φίλοι, ηλικίας 54 και 53 ετών, φέρεται να προσπαθούσαν να περάσουν τον ποταμό Φαχάλα για να επιστρέψουν στο σπίτι τους, αφού είχαν φύγει από εστιατόριο.

Η αναζήτηση τρίτου θύματος των καταιγίδων στη νότια Ισπανία, ο οποίος είχε εξαφανιστεί χθες το πρωί στην Ιγόρα κατά τη διάρκεια έντονης βροχόπτωσης, διακόπηκε αφού η σορός του εντοπίστηκε από εθελοντές τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, κάτω από τον κορμό ενός δέντρου, περίπου τρία χιλιόμετρα από το σημείο όπου εθεάθη για τελευταία φορά.

Με πληροφορίες από: Daily Mail