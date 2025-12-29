Ισπανία: Υδροστρόβιλος σάρωσε λιμάνι σε τουριστικό θέρετρο – Εντυπωσιακό βίντεο με κομμάτια από γιοτ να εκτοξεύονται στον αέρα

Σύνοψη από το

  • Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν σε παραθαλάσσιο τουριστικό θέρετρο της Ισπανίας, όταν υδροστρόβιλος σάρωσε λιμάνι στο θέρετρο Μαθαρόν, προκαλώντας ζημιές σε σκάφη και βεράντες. Κομμάτια από γιοτ εκτοξεύονταν ψηλά στον αέρα, με αυτόπτες μάρτυρες να ουρλιάζουν.
  • Το ακραίο καιρικό φαινόμενο του υδροστρόβιλου σημειώθηκε εν μέσω ακραίων καιρικών φαινομένων στην Ισπανία, με τμήματα της χώρας να έχουν τεθεί σε κόκκινο συναγερμό λόγω καταρρακτωδών βροχών και σοβαρών πλημμυρών.
  • Οι πλημμύρες που πλήττουν διάφορες περιοχές της Ισπανίας έχουν προκαλέσει δύο επιβεβαιωμένους θανάτους, με τις αρχές να εντοπίζουν σορούς στην Ιγόρα και το Αλαουρίν ελ Γκράντε. Παράλληλα, οι έρεψεις συνεχίζονται για έναν ακόμη αγνοούμενο στη Μάλαγα.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Ισπανία: Υδροστρόβιλος σάρωσε λιμάνι σε τουριστικό θέρετρο – Εντυπωσιακό βίντεο με κομμάτια από γιοτ να εκτοξεύονται στον αέρα

Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν σε παραθαλάσσιο τουριστικό θέρετρο της Ισπανίας, όταν υδροστρόβιλος σάρωσε λιμάνι εν μέσω ακραίων καιρικών φαινομένων, την ώρα που οι πλημμύρες σε διάφορες περιοχές της χώρας άφηναν πίσω τους τουλάχιστον έναν νεκρό και αγνοούμενους.

Ο υδροστρόβιλος καταγράφηκε σε βίντεο να περνά μέσα από λιμάνι στο θέρετρο Μαθαρόν (Mazarrón), στην Costa Cálida, στη νοτιοανατολική περιφέρεια της Μούρθια, προκαλώντας ζημιές σε αρκετά σκάφη αλλά και σε βεράντες μπαρ και εστιατορίων.


Αυτόπτες μάρτυρες ακούγονται να ουρλιάζουν, καθώς κομμάτια από γιοτ εκτοξεύονταν ψηλά στον αέρα και κατέληγαν ως συντρίμμια στον παραλιακό πεζόδρομο, μαζί με αναποδογυρισμένες καρέκλες, τραπέζια και σκισμένες τέντες.

Άλλοι εθεάθησαν να τρέχουν πανικόβλητοι για να σωθούν, καθώς οι υδροστρόβιλοι -φαινόμενα της ίδιας «οικογένειας» με τους ανεμοστρόβιλους, που συχνά συνοδεύονται από επικίνδυνους κεραυνούς- πλησίαζαν την ακτή. Α

Αρχικά δεν υπήρξαν αναφορές για τραυματισμούς ή ανθρώπινες απώλειες στο σημείο του περιστατικού.

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη La 7 (@la7tele)

Το ακραίο καιρικό φαινόμενο σημειώθηκε χθες το απόγευμα, με τοπικά μέσα να αναφέρουν ότι τουλάχιστον δύο ανεμοστρόβιλοι επηρέασαν την περιοχή, η οποία βρισκόταν σε κίτρινο συναγερμό μεταξύ περίπου 17:00 και 18:00 τοπική ώρα.

Την ίδια ώρα, τμήματα της Ισπανίας είχαν τεθεί σε κόκκινο συναγερμό, όπως και αρκετοί δήμοι στην επαρχία της Μάλαγα νοτιότερα, ανάμεσά τους και το τουριστικό θέρετρο της Μαρμπέγια στην Costa del Sol, το οποίο επλήγη σφοδρά από καταρρακτώδεις βροχές που προκάλεσαν σοβαρές πλημμύρες.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε νωρίς σήμερα το πρωί ότι εντοπίστηκε η σορός ενός άνδρα που αγνοούνταν στην Ιγόρα, στην επαρχία της Γρανάδας, ενώ ταυτόχρονα επανεκκίνησαν οι έρευνες για έναν ακόμη άνδρα που εξαφανίστηκε προσπαθώντας να διασχίσει φουσκωμένο ποτάμι στο Αλαουρίν ελ Γκράντε, στη γειτονική Μάλαγα.

Φίλος του άνδρα, ο οποίος είχε χαθεί μαζί του αργά το βράδυ του Σαββάτου στο Αλαουρίν ελ Γκράντε, περίπου μισή ώρα οδικώς από το πλησιέστερο θέρετρο της Costa del Sol, είχε εντοπιστεί νεκρός χθες το απόγευμα.

Οι δύο φίλοι, ηλικίας 54 και 53 ετών, φέρεται να προσπαθούσαν να περάσουν τον ποταμό Φαχάλα για να επιστρέψουν στο σπίτι τους, αφού είχαν φύγει από εστιατόριο.

Η αναζήτηση τρίτου θύματος των καταιγίδων στη νότια Ισπανία, ο οποίος είχε εξαφανιστεί χθες το πρωί στην Ιγόρα κατά τη διάρκεια έντονης βροχόπτωσης, διακόπηκε αφού η σορός του εντοπίστηκε από εθελοντές τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, κάτω από τον κορμό ενός δέντρου, περίπου τρία χιλιόμετρα από το σημείο όπου εθεάθη για τελευταία φορά.

Με πληροφορίες από: Daily Mail

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Σε έξαρση γρίπη, Covid-19 και RSV: 500 παιδιά στην εφημερία του Νοσοκομείου «Αγλαΐα Κυριακού»

Αρτηριακή πίεση: 10 συμπληρώματα που μπορεί να σας βοηθήσουν να τη μειώσετε φυσικά, χωρίς φάρμακα

Νέες προσλήψεις και χωρίς πτυχίο σε Δήμο της Αττικής: Αρχίζει αύριο η υποβολή αιτήσεων – Ποιες ειδικότητες αφορά

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 5,3% στον όγκο της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας τον Σεπτέμβριο – Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
16:11 , Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025

Νιγηρία: Σε νοσοκομείο ο μποξέρ Άντονι Τζόσουα έπειτα από τροχαίο με δυο νεκρούς

Ο διάσημος μποξέρ Άντονι Τζόσουα τραυματίστηκε σε τροχαίο δυστύχημα στη Νιγηρία, στο οποίο έχα...
15:42 , Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025

Τουρκία: Επικύρωσε συμφωνία με αναφορά στη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας

H Τουρκία επικύρωσε τη «Συμφωνία στο πλαίσιο της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της...
13:53 , Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025

Γιατί η Ευρώπη επενδύει δεκάδες δισ. στην άμυνα – Τι αλλάζει στην αγορά

Η Ευρώπη εισέρχεται σε μια περίοδο επαναπροσδιορισμού των στρατηγικών της προτεραιοτήτων. Οι π...
13:11 , Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025

Ζελένσκι: Οι όροι του Κιέβου για τον τερματισμό του πολέμου – Τι εκκρεμεί στο σχέδιο 20 σημείων που «θα πρέπει» να τεθεί σε δημοψήφισμα

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι ο έλεγχος επί της περιφέρειας Ντονμπάς στην ανατολική ...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα