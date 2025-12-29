Κομοτηνή: Αγρότες έριξαν άχυρα, σιτάρι και κοπριά έξω από το γραφείο του Ευριπίδη Στυλιανίδη – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Σύνοψη από το

  • Αγρότες από το μπλόκο της Κομοτηνής προχώρησαν σε αιφνιδιαστική κίνηση διαμαρτυρίας, μεταφέροντας την στην καρδιά της πόλης.
  • Έριξαν άχυρα, βαμβάκι, σιτάρι και κοπριά έξω από το γραφείο του βουλευτή Ροδόπης της ΝΔ, Ευριπίδη Στυλιανίδη.
  • Η διαμαρτυρία αποτελεί συνέχεια του τελεσιγράφου «Ή μαζί μας ή παραιτήσου», με τους παραγωγούς να ξεκαθαρίζουν ότι δεν θα κάνουν πίσω αν δεν δικαιωθούν τα αιτήματά τους.
Εύη Κατσώλη

κοινωνία

Κομοτηνή - αγρότες- Στυλιανίδης

Σε μια αιφνιδιαστική κίνηση προχώρησαν το πρωί της Δευτέρας (29/12) αγρότες από το μπλόκο της Κομοτηνής.

Μετέφεραν τη διαμαρτυρία τους στην καρδιά της πόλης, ρίχνοντας άχυρα, βαμβάκι, σιτάρι και κοπριά την είσοδο της πολυκατοικίας και τον διάδρομο έξω από το γραφείο του βουλευτή Ροδόπης της ΝΔ, Ευριπίδη Στυλιανίδη.

αγρότες- Κομοτηνή- Στυλιανίδης

Η κίνηση αυτή έρχεται ως συνέχεια του τελεσιγράφου «Ή μαζί μας ή παραιτήσου» που είχε αναγραφεί σε πανό πάνω σε τρακτέρ πριν από λίγες ημέρες.

Οι παραγωγοί της περιοχής ξεκαθαρίζουν πως δεν πρόκειται να κάνουν πίσω αν δεν δικαιωθούν τα αιτήματά τους.

Δείτε βίντεο:

13:28 , Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025

13:16 , Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025

12:32 , Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025

11:55 , Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025

