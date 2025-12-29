Η μεγάλη χίμαιρα: Όσα θα δούμε στο πρώτο διπλό επεισόδιο της πολυαναμενόμενης σειράς της ΕΡΤ

Η τηλεοπτική πρεμιέρα της σειράς θα ακολουθήσει την Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2026 , στις 22:00 , από την ΕΡΤ1 , που θα μεταδώσει τα πρώτα δύο επεισόδια . Στη συνέχεια, οι τηλεθεατές θα έχουν ραντεβού μ’ ένα νέο επεισόδιο κάθε Κυριακή στις 22:00 .

Βασισμένη στο αριστουργηματικό ομώνυμο μυθιστόρημα του Μ. Καραγάτση , η σειρά υποδέχεται το νέο έτος με τα πρώτα δύο επεισόδια , τα οποία θα είναι διαθέσιμα στην ψηφιακή πλατφόρμα της δημόσιας τηλεόρασης από το πρώτο λεπτό του 2026 (1/1/2026, 00:01) .

Η πρεμιέρα της πολυαναμενόμενης σειράς διεθνούς συμπαραγωγής της ΕΡΤ « Η μεγάλη χίμαιρα » θα γίνει την Πρωτοχρονιά , Πέμπτη 1η Ιανουαρίου 2026, στο ERTFLIX .

Το εμβληματικό έργο του Μ. Καραγάτση μεταφέρεται για πρώτη φορά στην οθόνη, σε μια παραγωγή έξι επεισοδίων, σε σκηνοθεσία Βαρδή Μαρινάκη και σενάριο Παναγιώτη Ιωσηφέλη.

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους συναντάμε τους Fotini Peluso, Ανδρέα Κωνσταντίνου, Καρυοφυλλιά Καραμπέτη και Δημήτρη Κίτσο, ενώ την πρωτότυπη μουσική της σειράς υπογράφει ο Ted Regklis.

Η σειρά αποτελεί παραγωγή της Foss Productions, σε συμπαραγωγή με την ΕΡΤ, τη γερμανική εταιρεία διεθνούς διανομής Beta Film, την ιταλική εταιρεία παραγωγής Mompracem Films και την Boo Productions.

Η πολυαναμενόμενη τηλεοπτική μεταφορά ενός μυθιστορήματος-σταθμού για τη νεοελληνική λογοτεχνία επιχειρεί να αποδώσει με ακρίβεια και σεβασμό την ατμόσφαιρα και τους χαρακτήρες της δεκαετίας του 1930.

Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκεται η Μαρίνα, μια γυναίκα που φλέγεται από το πάθος της και αναζητά με αμείωτη ένταση την ευτυχία, οδηγούμενη σταδιακά –μαζί με όσους την περιβάλλουν– σε μια αναπόφευκτη πορεία σύγκρουσης και απώλειας.

Αναλυτικά τι θα δούμε στο πρώτο διπλό επεισόδιο

Επεισόδιο 1ο

Η νεαρή Ιταλίδα Μαρίνα αφήνει πίσω της την πόλη που γεννήθηκε, την Τεργέστη, ακολουθώντας τον Έλληνα καπετάνιο της «Χίμαιρας», τον Γιάννη, τον οποίο μόλις έχει γνωρίσει και ερωτευτεί, σε ένα ειδυλλιακό ταξίδι στη Μεσόγειο, με προορισμό την Ελλάδα.

Στη διάρκεια αυτού του ταξιδιού, που αποτελεί ένα πρώιμο μήνα του μέλιτος, οι δυο τους θα γνωριστούν καλύτερα και θα αποφασίσουν να παντρευτούν, ενώ παράλληλα το μυαλό της Μαρίνας δεν μπορεί να ξεφύγει από τις αναμνήσεις της τραυματικής προηγούμενης ζωής της.

Η άφιξή τους στη Σύρο, θα συνοδευτεί από τη γνωριμία της Μαρίνας με την οικογένεια του Γιάννη: τη μητέρα του Ρεΐζενα, που είναι επιφυλακτική στην απόφαση του γιου της να παντρευτεί μια ξένη, αλλά και τον μικρότερο αδερφό του Μηνά, το πνεύμα και οι γνώσεις του οποίου την εντυπωσιάζουν.

Η Μαρίνα εγκαθίσταται στο όμορφο, αριστοκρατικό σπίτι της οικογένειας στο Επισκοπειό μαζί με τον Γιάννη και τη Ρεΐζενα και λίγες ημέρες αργότερα, με κουμπάρο το φίλο του Γιάννη και ανθυποπλοίαρχο της «Χίμαιρας», Νικήτα, θα τελεστεί με μεγαλοπρέπεια ο γάμος του ζευγαριού που θα καταλήξει σε ένα διονυσιακό πανηγύρι με παρούσα όλη την τοπική κοινωνία της Σύρου.

Η νέα ζωή της Μαρίνας ξεκινά και εκείνη, πάνω στον ενθουσιασμό της, αποφασίζει να δώσει όλη την περιουσία που κληρονόμησε από τη μητέρα της στον Γιάννη για να κάνει τα επιχειρηματικά του όνειρα πραγματικότητα.

Ο Γιάννης αξιοποιεί τα οικονομικά αυτά μέσα για να ξεχρεώσει τη «Χίμαιρα» και να αγοράσει ένα δεύτερο καράβι, τη «Μαρίνα», στην οποία πλοίαρχος αναλαμβάνει ο Νικήτας. Η Μαρίνα ζει πλέον ένα όνειρο – το τραύμα της προηγούμενης ζωής της είναι όμως ακόμα ενεργό και δεν την αφήνει να ησυχάσει…

Επεισόδιο 2ο

Χρόνια πριν… Η Μαρίνα ασφυκτιά στο σπίτι της, το οποίο η μητέρα της, που δουλεύει ως σεξεργάτρια πολυτελείας, μετά τον πρώιμο θάνατο του πατέρα της Μαρίνας, έχει μετατρέψει σε σημείο ερωτικών συνευρέσεων με τους πελάτες της.

Η Μαρίνα αφοσιώνεται στις σπουδές της, θεωρώντας πως θα της δώσουν μια διαφυγή σε μια νέα ζωή για την οποία δεν θα ντρέπεται. Παράλληλα, προσπαθεί αποτυχημένα να συνδεθεί ερωτικά με συνομηλίκους της, και σε μια απέλπιδα προσπάθεια να πληγώσει τη μητέρα της, κάνει έρωτα για πρώτη φορά στη ζωή της με κάποιο άγνωστο άνδρα υποδυόμενη τη σεξεργάτρια.

Το τραύμα της έχει μόλις ενεργοποιηθεί και θα την ακολουθεί για χρόνια, καθώς η Μαρίνα δεν ξέρει αν μπορεί να απολαύσει τον έρωτα. Λίγα χρόνια μετά, ενώ η μητέρα της συνεχίζει να ζει τη ζωή της, η Μαρίνα αποκτά το διδακτορικό της…

Είναι πλέον μία από τις ελάχιστες γυναίκες της εποχής που μπορούν να υπερηφανεύονται για την ακαδημαϊκή τους γνώση. Στο σπίτι της όμως, η ένταση κλιμακώνεται και λίγο μετά η μητέρα της Μαρίνας πεθαίνει από ανακοπή.

Η Μαρίνα, μόνη πλέον στη ζωή, κανονίζει την κηδεία, χωρίς ακόμα να έχει ξεπεράσει την απέχθεια που αισθάνεται για τη μητέρα της και τον τρόπο ζωής της. Μέχρι που μαθαίνει πως εκείνη, στη διαθήκη της, της έχει αφήσει ένα σημαντικό ποσό που εξασφαλίζει τη ζωή της, μαζί με μια απολογητική επιστολή.

Η Μαρίνα διαλύεται, αισθάνεται ένοχη για τον τρόπο με τον οποίο φερόταν στη μητέρα της. Αναζητάει απαντήσεις, χωρίς να πιστεύει στη θρησκεία. Δεν τις βρίσκει αλλά καταφέρνει, τουλάχιστον, να εκφράσει τη θλίψη της και να πενθήσει.