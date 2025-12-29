Γεωργιάδης: Τον υποδέχθηκαν με συνθήματα στο «Έλενα Βενιζέλου», τους κέρασε μελομακάρονα – «Το ΕΣΥ προχωράει μπροστά όσο και να με συκοφαντούν»

Με διαμαρτυρία στον προαύλιο χώρο του νοσοκομείου υποδέχθηκε το Σωματείο Εργαζομένων «Έλενα Βενιζέλου» τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη.

Ο υπουργός Υγείας βρέθηκε στο νοσοκομείο προκειμένου να κάνει τα εγκαίνια των νέων ΤΕΠ του «Έλενα Βενιζέλου». «Η γνωστή «Συμμορία της Μιζέριας» της Αριστεράς καλούσε σε πανυγειονομική κινητοποίηση διαμαρτυρίας εναντίον μου….αναρτήσεις κλπ τελικά μαζεύτηκαν …..5 άτομα…τους κέρασα και μελομακάρονα, μου έδωσαν οι εργαζόμενοι «λουλούδια» έγιναν τα εγκαίνια όλα καλά. Καλή Χρονιά. Το ΕΣΥ προχωράει μπροστά όσο και να με συκοφαντούν!», έγραψε σε ανάρτησή του ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Σε βίντεο που ανήρτησε στο Χ ο υπουργός Υγείας φαίνεται να προσφέρει μελομακάρονα στους εργαζόμενους που διαμαρτύρονταν με πανό και συνθήματα στο προαύλιο.

Από την πλευρά του ο γραμματέας του Σωματείου Εργαζομένων «Έλενα Βενιζέλου», μέλος ΔΣ ΕΙΝΑΠ, Κώστας Καταραχιάς ανέφερε ότι «υποδεχτήκαμε με κινητοποίηση το σωματείο μας τον ανεκδιήγητο υπουργό Άδωνι που ήρθε σήμερα να εγκαινιάσει ντουβάρια σε ένα νοσοκομείο που πριν ένα μήνα ήθελε να το κλείσει. Δώσαμε το μήνυμα ότι είμαστε εδώ πέρα για να παλέψουμε για να σταθεί όρθιο το νοσοκομείο και καταγγείλαμε την πολιτική τους. Καταγγέλλουμε την προκλητική παρουσία της αστυνομίας που μαζεύτηκαν, έκλεισαν την είσοδο του νοσοκομείο, ήλεγχαν τους ασθενείς, τις γυναίκες, τις εγκύους. Παρατάχθηκαν μπροστά λες και είμαστε τρομοκράτες και η διοίκηση όλο το Σαββατοκύριακο προσπαθούσε, απειλούσε και τρομοκρατούσε με τηλέφωνα για να μην κάνουμε αυτή την κινητοποίηση».

Και συνέχισε: «Είναι ο υπουργός που έχει μειώσει τη χρηματοδότηση, που έχει αφήσει το Ακτινολογικό και τον μαστογράφο χωρίς προσωπικό έτοιμο να κλείσει επειδή δεν προσλαμβάνουν προσωπικό. Αφήνουν το νοσοκομείο με 50% ελλείψεις προσωπικού, γερασμένο προσωπικό να δουλεύει σε συνθήκες πραγματικά για να λειτουργήσει ένα τέτοιο νοσοκομείο».