Αναβολή στην επιδότηση για δημιουργία ντοκιμαντέρ: Η πρόταση για κοινή εταιρεία παραγωγής και η διαφωνία του ΣΚΑΪ

Σύνοψη από το

  • Η διάθεση ποσού 24 εκατομμυρίων ευρώ για την παραγωγή ντοκιμαντέρ πολιτιστικού και επιμορφωτικού περιεχομένου παίρνει παράταση και αναβολή για τρεις μήνες λόγω διαφωνίας μεταξύ των καναλιών.
  • Η καθυστέρηση προέκυψε από διαφωνίες για τον συλλογικό τρόπο διεκδίκησης του κονδυλίου, με την πρόταση για σύσταση κοινής εταιρείας παραγωγής να πέφτει στο τραπέζι.
  • Ο ΣΚΑΪ εξέφρασε σοβαρές ενστάσεις και αρνήθηκε να συμμετάσχει στην κοινή εταιρεία, δηλώνοντας ότι θα προχωρήσει με δικές του παραγωγές, γεγονός που οδήγησε στην τρίμηνη παράταση της προθεσμίας.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Παράταση και αναβολή για τρεις μήνες λόγω διαφωνίας μεταξύ των καναλιών παίρνει το νέο πρόγραμμα για τη διάθεση ποσού 24 εκατομμυρίων ευρώ για την παραγωγή ντοκιμαντέρ πολιτιστικού και επιμορφωτικού περιεχομένου, σύμφωνα με την Reallife.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας, αφορά την επιδότηση μη εμπορικού οπτικοακουστικού περιεχομένου (ανεξάρτητα από το σύστημα επιδοτήσεων του ΕΚΚΟΜΕΔ), ενώ δικαιούχοι είναι τα πανελλαδικά κανάλια ελεύθερης μετάδοσης.

Η καθυστέρηση προέκυψε λόγω διαφωνιών ανάμεσα στα κανάλια για τον τρόπο με τον οποίο θα κινηθούν σε συλλογικό επίπεδο για να διεκδικήσουν το κρατικό κονδύλι. Σύμφωνα με πληροφορίες, ενόψει της μεγάλης αυτής πρόκλησης που απαιτεί την παραγωγή δεκάδων ντοκιμαντέρ, έπεσε στο τραπέζι των συζητήσεων να συσταθεί μια κοινή εταιρεία που θα αναλάμβανε για λογαριασμό όλων των σταθμών την παραγωγή των εν λόγω ντοκιμαντέρ.

Για να υπάρξει ισορροπημένη κατανομή του ποσού των 24 εκατομμυρίων ευρώ, τα κανάλια αρχικά συμφώνησαν κάθε σταθμός να καταθέσει το πολύ τέσσερα ντοκιμαντέρ. Στο πλαίσιο των διευρυμένων αυτών συζητήσεων στις οποίες μετείχαν και τα έξι πανελλαδικά κανάλια, πληροφορίες αναφέρουν ότι σοβαρές ενστάσεις εξέφρασε ο ΣΚΑΪ. Το κανάλι του Φαλήρου δεν δέχθηκε να συμμετάσχει στη δημιουργία κοινής εταιρείας παραγωγής μαζί με όλους τους άλλους σταθμούς, δηλώνοντας ότι θα προχωρήσει με δικές του παραγωγές ντοκιμαντέρ.

Η άρνηση του ΣΚΑΪ να μπει σε κοινή εταιρεία προκάλεσε τριγμούς και εκνευρισμό μεταξύ άλλων και στην κυβέρνηση, που αποφάσισε να μεταθέσει το όλο θέμα για αργότερα μέχρι να βρεθεί μια λύση. Ενώ αρχικά η προθεσμία για την κατάθεση προτάσεων από την πλευρά των καναλιών θα έληγε στα μέσα Δεκεμβρίου, δόθηκε τρίμηνη παράταση. Καθώς δεν έχει επιτευχθεί ακόμα ένα κοινό σχέδιο δράσης και συνεννόησης, η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται για τα τέλη Φεβρουαρίου.

