Τουρκία: Επικύρωσε συμφωνία με αναφορά στη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας

Σύνοψη από το

  • H Τουρκία επικύρωσε τη «Συμφωνία στο πλαίσιο της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας σχετικά με τη Διατήρηση και την Αειφόρο Χρήση της Θαλάσσιας Βιοποικιλότητας σε Περιοχές εκτός Εθνικής Δικαιοδοσίας», που υπογράφηκε στη Νέα Υόρκη στις 27 Σεπτεμβρίου 2024.
  • Ο σχετικός νόμος για την επικύρωση της συμφωνίας ψηφίστηκε τις προηγούμενες ημέρες από την Ολομέλεια της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης και τέθηκε σε ισχύ με τη δημοσίευσή του στην επίσημη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  • Η επικυρωθείσα «Συμφωνία στο πλαίσιο της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας…» βασίζεται και κάνει αναφορά στη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS), στην οποία η Τουρκία δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Τουρκία

H Τουρκία επικύρωσε τη «Συμφωνία στο πλαίσιο της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας σχετικά με τη Διατήρηση και την Αειφόρο Χρήση της Θαλάσσιας Βιοποικιλότητας σε Περιοχές εκτός Εθνικής Δικαιοδοσίας», που υπογράφηκε στη Νέα Υόρκη στις 27 Σεπτεμβρίου 2024.

Ο σχετικός νόμος για την επικύρωση της συμφωνίας ψηφίστηκε τις προηγούμενες ημέρες από την Ολομέλεια της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης και τέθηκε σε ισχύ με τη δημοσίευσή του στην επίσημη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το τουρκικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Η επικυρωθείσα «Συμφωνία στο πλαίσιο της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας σχετικά με τη Διατήρηση και την Αειφόρο Χρήση της Θαλάσσιας Βιοποικιλότητας σε Περιοχές εκτός Εθνικής Δικαιοδοσίας» βασίζεται και κάνει αναφορά στη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS), στην οποία η Τουρκία δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος.

