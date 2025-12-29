Ζελένσκι: Διαψεύδει ότι το Κίεβο επιχείρησε επίθεση στην κατοικία του Πούτιν – Η πρώτη αντίδρασή του

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι απέρριψε τη Δευτέρα τις ρωσικές κατηγορίες ότι το Κίεβο εξαπέλυσε επίθεση στην κατοικία του Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν στην περιοχή του Νόβγκορο, χαρακτηρίζοντάς τες ως «άλλη μια σειρά ψεμάτων».

«Αυτά είναι ψέματα» και τα λένε επειδή θέλουν να υπονομεύσουν την πρόοδο που έχει επιτευχθεί μεταξύ της Ουκρανίας και των ΗΠΑ στις ειρηνευτικές συνομιλίες, είπε ο Ζελένσκι. Ο ίδιος προειδοποίησε ότι η Ρωσία προετοιμάζει το έδαφος για να επιτεθεί στα κυβερνητικά κτίρια της Ουκρανίας στο Κίεβο.

Νωρίτερα, η Μόσχα κατηγόρησε την Ουκρανία ότι επιχείρησε να πλήξει με drones την επίσημη κατοικία του Πούτιν στο Νόβγκορο, ανακοινώνοντας ότι θα «αναθεωρήσει» τη διαπραγματευτική της θέση για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Πρόκειται για «έναν ακόμη γύρο ψεμάτων» , είπε ο Ουκρανός πρόεδρος και ανάρτησε στο WhatsApp, ότι με τέτοιες δηλώσεις, η Ρωσία προσπαθεί να υπονομεύσει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στις ειρηνευτικές συνομιλίες Ουκρανίας-ΗΠΑ.

Ο Ζελένσκι κάλεσε τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να αντιδράσει ανάλογα στις ρωσικές απειλές.