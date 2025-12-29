Αγρότες: Διακοπή της κυκλοφορίας στην παρακαμπτήριο του Αχιλλείου-Κιλελέρ – Έκλεισε ο Προμαχώνας για τα φορτηγά 

Στις τέσσερις το απόγευμα της Δευτέρας, οι αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας και του Αχιλλείου έκλεισαν την παρακαμπτήριο του Αχιλλείου – Κιλελέρ, ενώ στο σημείο έχουν ήδη δημιουργηθεί ουρές από φορτηγά.

Όπως είχαν προαναγγείλει στο πλαίσιο κλιμάκωσης των κινητοποιήσεών τους, διέκοψαν την κυκλοφορία, στέλνοντας το μήνυμα ότι σκληραίνουν τη στάση τους μέχρι να πάρουν απαντήσεις.

Από την πρώτη στιγμή, οι αγρότες προσπαθούν να διευκολύνουν την κυκλοφορία φορτηγών ώστε να μην εγκλωβιστούν, καθώς με τον αποκλεισμό της παρακαμπτήριου, η απόσταση μεγαλώνει τουλάχιστον κατά μιάμιση ώρα, σύμφωνα με το Thesspost.

Δείτε βίντεο:

Έκλεισε ο Προμαχώνας για τα φορτηγά – Άγνωστο αν θα ανοίξει το βράδυ

Στις 12:15 οι αγρότες του μπλόκου του Προμαχώνα προχώρησαν στον αποκλεισμό του μεθοριακού σταθμού επ’ αόριστον και από τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας για φορτηγά, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Πρόθεση των αγροτών είναι να μην ανοίξουν το μπλόκο και να παραμείνει ο αποκλεισμός καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας κάτι που αν γίνει θα ακινητοποιήσει εκατοντάδες νταλίκες σε Ελλάδα και Βουλγαρία. Ήδη σχηματίζεται ουρά χιλιομέτρων απο νταλίκες και στις δύο πλευρές του μεθοριακού σταθμού. Χθες ο αποκλεισμός του Προμαχώνα ήταν για δέκα ώρες, μέχρι τις 23:00, αλλά δεν ήταν τόσες πολλές οι νταλίκες σε αντίθεση με σήμερα που γίνεται η μεταφορά των προϊόντων ενόψει Πρωτοχρονιάς.

Η αστυνομία πρέπει να διαχειριστεί- και το κάνει μέχρι στιγμής με επιτυχία-και τις αντιδράσεις των οδηγών των φορτηγών αφού η υπομονή πολλών από αυτών εξαντλείται όσο τα οχήματα τους είναι ακινητοποιημένα και αυτοί με κρύο και δύσκολες συνθήκες παραμένουν μέσα σε αυτά. Η κινητοποίηση των αγροτών στον Προμαχώνα και το κλείσιμο του μεθοριακού σταθμού είναι πρώτο θέμα στα μέσα ενημέρωσης της Βουλγαρίας τα οποία καλύπτουν με απευθείας συνδέσεις και ρεπορτάζ το μπλόκο των αγροτών.

Σήμερα το μπλόκο του Προμαχώνα ενισχύθηκε με αγρότες από όλο τον Νομό που έφτασαν στον συνοριακό σταθμό με τα τρακτέρ τους κι έγιναν δεκτοί με ενθουσιασμό από τους συναδέλφους τους που παραμένουν στο μπλόκο εδώ και 27 ημέρες.