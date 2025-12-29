Λαβρόφ: Κατηγορεί το Κίεβο ότι επιχείρησε επίθεση σε κατοικία του Πούτιν και απειλεί με αντίποινα – «Αυτά είναι ψέματα», απαντά ο Ζελένσκι

Η Ουκρανία επιχείρησε να επιτεθεί στη διάρκεια της νύχτας με 91 drones μεγάλου βεληνεκούς στην επίσημη κατοικία του Ρώσου προέδρου, Βλαντίμιρ Πούτιν στο Νόβγκοροντ, σύμφωνα με τον υπουργό Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε ότι όλα τα ουκρανικά drones καταστράφηκαν. Ο Λαβρόφ σημείωσε ότι η διαπραγματευτική θέση της Ρωσίας θα αναθεωρηθεί ώστε να ληφθεί υπόψη «η τελική μετάβαση του καθεστώτος του Κιέβου σε μια πολιτική κρατικής τρομοκρατίας», σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

«Τέτοιες απερίσκεπτες ενέργειες δεν θα μείνουν ατιμώρητες», δήλωσε ο Λαβρόφ, σύμφωνα με το πρακτορείο. Προειδοποίησε ότι η Ρωσία έχει ήδη αποφασίσει τους στόχους και τον χρόνο των ρωσικών αντιποίνων. Ωστόσο, επέμεινε ότι η Μόσχα δεν προτίθεται να αποσυρθεί από τη διαπραγματευτική διαδικασία του ειρηνευτικού σχεδίου.

Δεν είναι ξεκάθαρο αν ο Πούτιν βρισκόταν στη συγκεκριμένη κατοικία το βράδυ της 28ης προς την 29η Δεκεμβρίου. Ο Λαβρόφ επιβεβαίωσε επίσης ότι δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα ή ζημιές.

Ζελένσκι: «Αυτά είναι ψέματα»

«Αυτά είναι ψέματα», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι για την κατηγορία του Λαβρόφ ότι οι Ουκρανοί επιχείρησαν να επιτεθούν με drones σε επίσημη κατοικία του Πούτιν.

Ο Ζελένσκι είπε ότι η Ρωσία θέλει να υπονομεύσει την πρόοδο μεταξύ της Ουκρανίας και των ΗΠΑ στις ειρηνευτικές συνομιλίες. Προειδοποίησε ότι η Ρωσία προετοιμάζει το έδαφος για να επιτεθεί σε κυβερνητικά κτίρια και κυρίως στο Κίεβο και κάλεσε τους πολίτες να είναι σε επαγρύπνηση για επιθέσεις. Προέτρεψε επίσης τις ΗΠΑ να αντιδράσουν αναλόγως στις ρωσικές απειλές.

Σε ανάρτηση στο Χ ο Ουκρανός πρόεδρος σημείωσε: «Η Ρωσία το κάνει πάλι, χρησιμοποιεί επικίνδυνες δηλώσεις για να υπονομεύσει όλα τα επιτεύγματα των κοινών διπλωματικών μας προσπαθειών με την ομάδα του Προέδρου Τραμπ. Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε μαζί για να φέρουμε την ειρήνη πιο κοντά.

Αυτή η υποτιθέμενη ιστορία για ‘χτύπημα σε κατοικία’ είναι πλήρως κατασκευασμένη στο να δικαιολογήσει επιπλέον επιθέσεις κατά της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένου του Κιέβου, καθώς και την άρνηση της ίδιας της Ρωσίας να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για τον τερματισμό του πολέμου. Τυπικά ρωσικά ψέματα. Επιπλέον, οι Ρώσοι έχουν ήδη στοχεύσει το Κίεβο στο παρελθόν, συμπεριλαμβανομένου του κτιρίου του Υπουργικού Συμβουλίου.

Η Ουκρανία δεν λαμβάνει μέτρα που μπορεί να υπονομεύσουν τη διπλωματία. Αντίθετα, η Ρωσία λαμβάνει πάντα τέτοια μέτρα. Αυτό είναι ένα από τα πολλά πράγματα στα οποία διαφέρουμε».