ΑΑΔΕ: «Κλείνουν» 10 ψηφιακές εφαρμογές για δηλώσεις και πληρωμές την Πρωτοχρονιά – Πότε θα είναι και πάλι σε λειτουργία

Σύνοψη από το

  • Η ΑΑΔΕ ανακοίνωσε την προσωρινή διακοπή λειτουργίας 10 ψηφιακών εφαρμογών της.
  • Οι εν λόγω εφαρμογές σχετίζονται με δηλώσεις και πληρωμές, επηρεάζοντας σημαντικό αριθμό φορολογουμένων.
  • Το άρθρο παρέχει λεπτομέρειες για το πότε οι εφαρμογές θα «κλείσουν» και πότε θα τεθούν ξανά σε λειτουργία.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

οικονομία

ΑΑΔΕ

Μέχρι τις 11 το βράδυ της παραμονής Πρωτοχρονιάς θα είναι διαθέσιμες για τους φορολογούμενους οι ψηφιακές εφαρμογές στις πλατφόρμες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Για μια σειρά διαδικασίες, η πρόσβαση «κλείνει» και θα επανέλθει την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου, με εξαίρεση την ψηφιακή εφαρμογή για την έκδοση Πιστοποιητικών ΕΝΦΙΑ 2026 και των αποδεικτικών καταβολής που θα τεθούν σε λειτουργία και πάλι την 1η Ιανουαρίου.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε η ΑΑΔΕ, ενόψει της ολοκλήρωσης των εργασιών για το κλείσιμο του έτους, οι ψηφιακές εφαρμογές και διαδικασίες θα λειτουργήσουν ως εξής:

1. Η ψηφιακή εφαρμογή «myPROPERTY», για την υποβολή δηλώσεων Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων, Δωρεάς και Γονικής Παροχής και Κληρονομιών, θα είναι διαθέσιμη μέχρι τις 31/12/2025 και ώρα 23:00

– Ημερομηνία ανοίγματος: 2/1/2026

2. Η ψηφιακή εφαρμογή του Περιουσιολογίου για την ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων ΕΝΦΙΑ 2014 έως και 2025, θα είναι διαθέσιμη μέχρι τις 31/12/2025 και ώρα 23:00

– Ημερομηνία ανοίγματος: 2/1/2026

3. Η ψηφιακή εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή αρχικών και τροποποιητικών δηλώσεων Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων φορολογικών ετών 2015 έως και 2024, θα είναι διαθέσιμη μέχρι τις 31/12/2025 και ώρα 23:00

– Ημερομηνία ανοίγματος: 2/1/2026 για τα φορολογικά έτη 2020 έως 2024 και 12/01/2026 για τα φορολογικά έτη 2015 έως 2019

4. Η ψηφιακή εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων Φόρου Πλοίων Α΄ κατηγορίας, θα είναι διαθέσιμη μέχρι τις 31/12/2025 και ώρα 23:00

– Ημερομηνία ανοίγματος: 2/1/2026

5. Η ψηφιακή εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων τέλους αλιευτικών πλοίων και πλοιαρίων, ρυμουλκών πλοίων και αυτοκινούμενων βυθοκόρων, θα είναι διαθέσιμη μέχρι τις 31/12/2025 και ώρα 23:00

– Ημερομηνία ανοίγματος: 2/1/2026

6. Η ψηφιακή εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων εισφοράς συναλλάγματος ν. 4111/2013, θα είναι διαθέσιμη μέχρι τις 31/12/2025 και ώρα 23:00

– Ημερομηνία ανοίγματος: 2/1/2026

7. Η ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ, ΦΠΑ από ηλεκτρονικό εμπόριο ειδικών καθεστώτων OSS – IOSS, Φόρου Εισοδήματος Νομικών Προσώπων, δηλώσεων Φόρου Πλοίων Β΄ κατηγορίας, Παρακρατούμενων και Λοιπών Φόρων μέσω myAADE, θα είναι διαθέσιμη μέχρι τις 31/12/2025 και ώρα 23:00

– Ημερομηνία ανοίγματος: 2/1/2026

8. Η ψηφιακή εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και των αμοιβών από τόκους, μερίσματα και δικαιώματα για το φορολογικό έτος 2024 (σύμφωνα με την Α. 1179/2024), θα κλείσει οριστικά στις 31/12/2025 και ώρα 23:00.

9. Η πληρωμή βεβαιωμένων οφειλών με τη χρήση καρτών και συστήματος IRIS, μέσω myAADE και myAADEapp θα είναι διαθέσιμη μέχρι τις 31/12/2025 και ώρα 23:00

– Ημερομηνία ανοίγματος 2/1/2026

10. Η διαδικασία Βεβαίωσης εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων και η διαδικασία Μείωσης Εσόδων μέσω των υπηρεσιών διαλειτουργικότητας θα είναι διαθέσιμες μέχρι τις 31/12/2025 και ώρα 23:00

– Ημερομηνία ανοίγματος: 2/1/2026

Ωστόσο η ψηφιακή εφαρμογή για την έκδοση Πιστοποιητικών ΕΝΦΙΑ 2026, καθώς επίσης και των αποδεικτικών καταβολής, θα είναι και πάλι διαθέσιμη την 1/1/2026.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Εγκαίνια του νέου Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών στο «Έλενα Βενιζέλου»

Σε έξαρση γρίπη, Covid-19 και RSV: 500 παιδιά στην εφημερία του Νοσοκομείου «Αγλαΐα Κυριακού»

Εθνικά Θαλάσσια Πάρκα Ιονίου και Νοτίου Αιγαίου 1 – Νότιες Κυκλάδες: Εγκρίθηκαν οι Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες – Η δήλω...

Γιάννης Στουρνάρας: Κατάλληλα διαμορφωμένα τα επιτόκια της ΕΚΤ

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
08:49 , Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025

Οι προκλήσεις του 2026 για την οικονομία – Τι προβλέπουν με άρθρα και δηλώσεις τους στη Realnews κορυφαία στελέχη της πολιτικής σκηνής και της αγοράς

Οι ευκαιρίες και τα στοιχήματα της νέας χρονιάς για την ελληνική οικονομία: Οι στόχοι για την ...
08:08 , Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025

Πόσο αυξάνονται οι μισθοί σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα – Αναλυτικά παραδείγματα ανά κατηγορία

Aυξήσεις στις αποδοχές έρχονται από την Πρωτοχρονιά για τους μισθωτούς στον ιδιωτικό και στον ...
07:55 , Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025

Ραντεβού με την Εφορία: Οι εκκρεμότητες που πρέπει να τακτοποιηθούν πριν από την εκπνοή του χρόνου

Λίγο πριν εκπνεύσει το 2025, είναι ελάχιστοι εκείνοι που δεν έχουν αφήσει έστω και μια εκκρεμό...
07:41 , Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025

e- ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Αναλυτικά οι πληρωμές έως και την Παρασκευή

Το χρηματικό ποσό των 26.885.193,93 ευρώ, θα κατατεθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς 30.450 δ...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα