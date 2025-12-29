Ηράκλειο: Στη φυλακή 38χρονος που έριξε μπαλωθιές – Προκλήθηκαν ζημιές σε γειτονικό σπίτι

Σύνοψη από το

  • Στη φυλακή οδηγήθηκε 38χρονος στο Ηράκλειο, ο οποίος συνελήφθη την περασμένη Παρασκευή 26/12, καθώς ανήμερα των Χριστουγέννων έριξε μπαλωθιές κατά τη διάρκεια κοινωνικής εκδήλωσης.
  • Από τις μπαλωθιές προκλήθηκαν υλικές ζημιές σε γειτονικό σπίτι, ενώ η υπόθεση του 38χρονου αποτελεί μία από τις πρώτες που εμπίπτουν στις πρόσφατες νομοθετικές τροποποιήσεις για την αυστηροποίηση του πλαισίου για τα όπλα.
  • Σε βάρος του ασκήθηκε κακουργηματική ποινική δίωξη για διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοκατοχής και οπλοφορίας, ενώ μετά την απολογία του κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
κοινωνία

κοινωνία

περιπολικό αστυνομία ΕΛΑΣ

Το δρόμο για τη φυλακή πήρε νωρίτερα σήμερα ένας 38χρονος, ο οποίος συνελήφθη την περασμένη Παρασκευή 26/12, καθώς ανήμερα των Χριστουγέννων, έριξε μπαλωθιές, κατά τη διάρκεια κοινωνικής εκδήλωσης, σε σπίτι, σε συνοικία της πόλης του Ηρακλείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του newshub.gr, από τις μπαλωθιές που έριξε ο 38χρονος, φαίνεται ότι προκλήθηκαν υλικές ζημιές σε γειτονικό σπίτι με αποτέλεσμα να προκληθεί αναστάτωση σε αρκετούς περίοικους.

Όπως όλα δείχνουν, η περίπτωση του 38χρονου φαίνεται ότι είναι μια από τις πρώτες υποθέσεις (πιθανώς και η πρώτη, τουλάχιστον σε επίπεδο Κρήτης) που εμπίπτουν στις πρόσφατες νομοθετικές τροποποιήσεις προς την κατεύθυνση της αυστηροποίησης του πλαισίου για τα όπλα.

Υπενθυμίζεται ότι στα τέλη του περασμένου Νοεμβρίου, προφανώς μετά και την πανελλαδική κατακραυγή που προκάλεσε το προ μερικών εβδομάδων μακελειό στα Βορίζια Ηρακλείου, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, είχε προαναγγείλει την αυστηροποίηση του νομοθετικού πλαισίου για την οπλοκατοχή, σε συνέντευξη Τύπου που είχε παραχωρήσει από το Ρέθυμνο όπου είχε μεταβεί.

Ο 38χρονος οδηγήθηκε το περασμένο Σάββατο ενώπιον του εισαγγελέα, ο οποίος άσκησε σε βάρος του ποινική δίωξη για διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοκατοχής και οπλοφορίας πυροβόλου όπλου τελεσθείσης σε κοινωνική εκδήλωση.

Σύμφωνα με έγκυρους νομικούς κύκλους, η κακουργηματική ποινική δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος του συλληφθέντα εμπίπτει στο πλαίσιο επιβαρυντικής περίστασης, αφού με τις νέες ρυθμίσεις στο νόμο 5187/25, διευρύνθηκαν οι χώροι όπου η οπλοκατοχή και οπλοφορία πυροβόλου όπλου αποτελεί κακούργημα, με την προσθήκη κοινωνικών εκδηλώσεων και εμποροπανηγύρεων.

Ο κατηγορούμενος ζήτησε κι έλαβε 48ωρη προθεσμία για να προετοιμάσει την απολογία του κι έτσι παρουσιάστηκε σήμερα Δευτέρα 29/12 ενώπιον της ανακρίτριας Ηρακλείου μαζί με τη δικηγόρο του.

Μετά το πέρας της απολογίας του, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος και οδηγείται στη φυλακή μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.

Ο 38χρονος κατηγορείται επιπρόσθετα για φθορά ξένης ιδιοκτησίας και άσκοπους πυροβολισμούς.

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε προ ημερών η ΕΛ.ΑΣ. για το επίμαχο συμβάν, αναφέρεται ότι συνελήφθη “(…) 38χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για άσκοπους πυροβολισμούς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων στο Ηράκλειο.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια κοινωνικής εκδήλωσης σε οικία, την 25.12.2025, ρίφθηκαν άσκοποι πυροβολισμοί.

Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου  και του Τμήματος  Άμεσης Δράσης Ηρακλείου πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οικία ημεδαπού κατά τη διάρκεια της οποίας βρέθηκε και κατασχέθηκε μια βολίδα και ένας κάλυκας.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου”.

19:45 , Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025

