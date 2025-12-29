Χανιά: Νέα επιχείρηση αποσυμφόρησης της Αγιάς – Αναχωρούν 300 μετανάστες προς το ανατολικό Αιγαίο

Σε δομές μεταναστών σε Κω και Λέρο μετακινούνται σχεδόν 300 αλλοδαποί, που βρέθηκαν στο εκθεσιακό κέντρο της Αγιάς στα Χανιά, μετά τις διασώσεις του τελευταίου τριημέρου.

Με νέα επιχείρηση αποσυμφόρησης του χώρου, που χθες, Κυριακή, ασφυκτιούσε με πάνω από 800 μετανάστες και πρόσφυγες στο εσωτερικό του, το Λιμενικό Σώμα επιστράτευσε πλωτό περιπολικό και θα μεταφέρει από το λιμάνι της Σούδας, 188 άτομα προς το νησί της Κω και άλλους 105 προς τη Λέρο, στους αντίστοιχους κλειστούς ελεγχόμενους χώρους για την παραμονή των μεταναστών.

Στόχος σύμφωνα με την υφυπουργό Μετανάστευσης & Ασύλου, Σ. Βολουδάκη, που μίλησε στην κάμερα του Ertnews, είναι από τη νέα χρονιά να επιχειρηθεί μία ακόμα προσπάθεια για να αδειάσει και πάλι ο προσωρινός χώρος φιλοξενίας της Αγιάς, με τη συνδρομή πλωτών του Λιμενικού Σώματος.