Χανιά: Νέα επιχείρηση αποσυμφόρησης της Αγιάς – Αναχωρούν 300 μετανάστες προς το ανατολικό Αιγαίο

Σύνοψη από το

  • Σχεδόν 300 αλλοδαποί μετακινούνται σε δομές μεταναστών σε Κω και Λέρο, μετά τις διασώσεις του τελευταίου τριημέρου στο εκθεσιακό κέντρο της Αγιάς στα Χανιά.
  • Η επιχείρηση αποσυμφόρησης πραγματοποιείται από το Λιμενικό Σώμα, καθώς ο χώρος χθες ασφυκτιούσε με πάνω από 800 μετανάστες και πρόσφυγες.
  • Στόχος είναι από τη νέα χρονιά να επιχειρηθεί μία ακόμα προσπάθεια για να αδειάσει και πάλι ο προσωρινός χώρος φιλοξενίας της Αγιάς, με τη συνδρομή πλωτών του Λιμενικού Σώματος.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Χανιά: Νέα επιχείρηση αποσυμφόρησης της Αγιάς – Αναχωρούν 300 μετανάστες προς το ανατολικό Αιγαίο

Σε δομές μεταναστών σε Κω και Λέρο μετακινούνται σχεδόν 300 αλλοδαποί, που βρέθηκαν στο εκθεσιακό κέντρο της Αγιάς στα Χανιά, μετά τις διασώσεις του τελευταίου τριημέρου.

Με νέα επιχείρηση αποσυμφόρησης του χώρου, που χθες, Κυριακή, ασφυκτιούσε με πάνω από 800 μετανάστες και πρόσφυγες στο εσωτερικό του, το Λιμενικό Σώμα επιστράτευσε πλωτό περιπολικό και θα μεταφέρει από το λιμάνι της Σούδας, 188 άτομα προς το νησί της Κω και άλλους 105 προς τη Λέρο, στους αντίστοιχους κλειστούς ελεγχόμενους χώρους για την παραμονή των μεταναστών.

Στόχος σύμφωνα με την υφυπουργό Μετανάστευσης & Ασύλου, Σ. Βολουδάκη, που μίλησε στην κάμερα του Ertnews, είναι από τη νέα χρονιά να επιχειρηθεί μία ακόμα προσπάθεια για να αδειάσει και πάλι ο προσωρινός χώρος φιλοξενίας της Αγιάς, με τη συνδρομή πλωτών του Λιμενικού Σώματος.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Στην Αστυπάλαια 9-12 Ιανουαρίου οι Κινητές Ιατρικές Μονάδες

Εγκαίνια του νέου Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών στο «Έλενα Βενιζέλου»

Χρηματιστήριο: Έκλεισε με πτώση 0,20% – Στα 164,80 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Νέα προκήρυξη του υπουργείου Υγείας για 196 προσλήψεις γιατρών σε νοσοκομεία: Μέχρι πότε μπορείτε να κάνετε αίτηση

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
19:45 , Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025

Τροχαία: 485 παραβάσεις από 12.637 ελέγχους δικύκλων την τελευταία εβδομάδα του Δεκεμβρίου 

Συνεχίζονται οι έλεγχοι και οι ενημερωτικές δράσεις της Ελληνικής Αστυνομίας στο πλαίσιο της ε...
19:35 , Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025

Εύβοια: Παππούς, κόρες και εγγονή πιάστηκαν στα χέρια – Μηνύσεις μετά τον οικογενειακό καβγά τα Χριστούγεννα

Επεισοδιακή κατάληξη είχε μία οικογενειακή συγκέντρωση την δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων, στ...
19:10 , Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025

Κρήτη: Σε συμβολικό κλείσιμο του ΒΟΑΚ στα Μεγάλα Χωράφια προχώρησαν οι αγρότες – Δείτε φωτογραφίες

Σε συμβολικό κλείσιμο του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης στα Μεγάλα Χωράφια για 15 λεπτά, προχώρη...
18:40 , Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025

Νέο τροχαίο δυστύχημα στη Ρόδο: Νεκρός 51χρονος καθηγητής με δίκυκλο

Τροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν 51χρονο οδηγό δικύκλου, σημειώθηκε σήμερα Δευτέρα το πρωί στο ν...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα