Ουκρανία: Ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια θα μπορούσε να ξαναλειτουργήσει σε 18 μήνες αν ο πόλεμος τελειώσει, δηλώνει ο επικεφαλής του

Ο επικεφαλής του υπό ρωσική κατοχή πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια, στη νοτιοανατολική Ουκρανία, δήλωσε σήμερα, Δευτέρα, πως ο σταθμός μπορεί να ξεκινήσει και πάλι την παραγωγή ενέργειας μέχρι τα μέσα του 2027 εάν ο πόλεμος τελειώσει στο εγγύς μέλλον.

«Αν αυτό (το τέλος του πολέμου) συμβεί αύριο, θα είμαστε έτοιμοι να αρχίσουμε στα μέσα του 2027», δήλωσε ο Ράμι Γκαλίγεφ σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Ο πυρηνικός σταθμός, ο μεγαλύτερος της Ευρώπης, τελεί υπό ρωσικό έλεγχο από τον Μάρτιο του 2022, όταν οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν μεγάλο τμήμα της νοτιοανατολικής Ουκρανίας. Αυτή τη στιγμή δεν παράγει ηλεκτρισμό αλλά εξαρτάται από εξωτερική ενέργεια προκειμένου να διατηρείται η ψύξη του πυρηνικού υλικού ώστε να αποτρέπεται μια τήξη του.

Εργασίες επιδιόρθωσης των γραμμών μεταφοράς πραγματοποιούνται αυτή την ώρα στον σταθμό υπό την επίβλεψη ομάδας του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ – IAEA) και αναμένεται να διαρκέσουν μερικές ημέρες.

Ο Γκαλίγεφ είπε πως θα πρέπει να αντιμετωπιστούν «σοβαρά θέματα» προτού ο σταθμός να μπορέσει να τεθεί σε λειτουργία, περιλαμβανομένου του ανεφοδιασμού της δεξαμενής ψύξης και της ετοιμασίας των σιδηροτροχιών.

Η Ρωσία και η Ουκρανία κατηγορούν συχνά η μία την άλλη ότι βομβαρδίζει τον σταθμό με κίνδυνο να προκληθεί πυρηνική καταστροφή.

(Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ)

