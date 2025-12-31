Δημήτρης Φραγκιόγλου: «Η πολιτική ορθότητα αναγκάζει την κωμωδία και τη σάτιρα να αυτολογοκρίνονται»

Ο Δημήτρης Φραγκιόγλου μίλησε στην κάμερα της εκπομπής Πρωίαν σε είδον της ΕΡΤ.

«Ποτέ δεν νοσταλγώ γιατί, αν αρχίσεις και νοσταλγείς, είναι σαν να έρχεται το τέλος κατά τη γνώμη μου. Οπότε δεν νιώθω ότι έρχεται το τέλος. Υπάρχει το νοσταλγικό όπου βέβαια, αν κάτι δεν έχει ουσία, είναι νοσταλγικά γραφικό χωρίς δυναμική» είπε χαρακτηριστικά.

«Πιστεύω ότι έτυχε να είμαι σε δουλειές που είχαν δυναμική, πέρα από τη νοσταλγία. Αλλά είναι και το θέμα της πολιτικής ορθότητας που έχει βάλει κάποιους περιορισμούς σήμερα και με έναν τρόπο αναγκάζει την κωμωδία και τη σάτιρα να αυτολογοκρίνεται» σημείωσε.

«Πιστεύω ότι η κωμωδία και η σάτιρα από τη φύση τους, το λέω και το ξαναλέω, είναι κακά παιδιά. Δεν μπορείς να τα βάλεις σε καλούπια. Δηλαδή, αν τα βάλεις σε καλούπια, τα σκότωσες, είναι σαν να τα καταργείς», κατέληξε ο ηθοποιός.