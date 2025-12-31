Ο πλανήτης καλωσορίζει το 2026 – Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία και Κιριμπάτι άλλαξαν χρονιά – Δείτε LIVE

Το 2026 ήρθε και ο πλανήτης υποδέχεται το νέο έτος. Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία και Κιριμπάτι άλλαξαν χρονιά ήδη.

Η αλλαγή του χρόνου ξεκινά από τον Ειρηνικό και προχωρά δυτικά, με πόλεις σε όλο τον κόσμο να διοργανώνουν εντυπωσιακές γιορτές με πυροτεχνήματα και πολιτιστικά δρώμενα.

Πυροτεχνήματα στο Ώκλαντ καθώς η Νέα Ζηλανδία είναι μεταξύ εκείνων που υποδέχονται τη νέα χρονιά

Το Ώκλαντ υποδέχτηκε τη νέα χρονιά με μια πολύχρωμη επίδειξη πυροτεχνημάτων πάνω από τον Πύργο Sky .

Η πεντάλεπτη επίδειξη περιελάμβανε 3.500 πυροτεχνήματα που εκτοξεύτηκαν από διάφορους ορόφους του πύργου ύψους 240 μέτρων, του ψηλότερου κτιρίου της Νέας Ζηλανδίας.

Happy New Year New Zealand! 🎉 Auckland welcomes in the new year with a fireworks display over its tallest building – the Sky Tower. Latest updates 👉 https://t.co/DP0mlQ1r19 pic.twitter.com/GMg9UnKboU — Sky News (@SkyNews) December 31, 2025

Τα νησιωτικά έθνη του Ειρηνικού, η Σαμόα, η Τόνγκα μαζί με το Τοκελάου – μια εξαρτώμενη περιοχή της Νέας Ζηλανδίας περίπου 3.500 χιλιόμετρα βόρεια του Ώκλαντ – έχουν επίσης υποδεχτεί το 2026 με εορτασμούς.

Εντυπωσιακά πυροτεχνήματα στην Αυστραλία

Οι κάτοικοι του Σίδνεϊ και οι τουρίστες άρπαξαν κάθε πλεονεκτική θέση για να δουν την εντυπωσιακή επίδειξη με τα πυροτεχνήματα πάνω από το πιο διάσημο λιμάνι της Αυστραλίας.

Σφοδρές καταιγίδες απείλησαν να επιβραδύνουν τους εορτασμούς της παραμονής της Πρωτοχρονιάς στην Καμπέρα, αλλά τα σκοτεινά σύννεφα διαλύθηκαν για να επικρατήσει ως επί το πλείστον καθαρός ουρανός.

