Σελίν Ντιόν: Οι τρυφερές ευχές της τραγουδίστριας για τη νέα χρονιά

Σύνοψη από το

  • Λίγες ώρες πριν από την έλευση του νέου χρόνου, η Σελίν Ντιόν επέλεξε να στείλει το δικό της μήνυμα με ευχές στους εκατομμύρια θαυμαστές της.
  • Η παγκόσμια σταρ, η οποία τα τελευταία χρόνια δίνει τη δική της γενναία μάχη με την υγεία της, μοιράστηκε ένα βίντεο στους προσωπικούς της λογαριασμούς στα social media.
  • Απευθυνόμενη στο κοινό της στα αγγλικά και τα γαλλικά, η τραγουδίστρια εμφανώς συγκινημένη είπε: «Καθώς θα υποδεχτούμε το νέο έτος, θέλω να αφιερώσω μια στιγμή για να σας στείλω όλη μου την αγάπη».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

lifestyle

Σελίν Ντιόν
Πηγή: CBS

Λίγες ώρες πριν από την έλευση του νέου χρόνου, η Σελίν Ντιόν επέλεξε να στείλει το δικό της μήνυμα με ευχές στους εκατομμύρια θαυμαστές της.

Η παγκόσμια σταρ, η οποία τα τελευταία χρόνια δίνει τη δική της γενναία μάχη με την υγεία της, μοιράστηκε ένα βίντεο στους προσωπικούς της λογαριασμούς στα social media, απευθυνόμενη στο κοινό της τόσο στα αγγλικά όσο και στα γαλλικά.

«Καθώς θα υποδεχτούμε το νέο έτος, θέλω να αφιερώσω μια στιγμή για να σας στείλω όλη μου την αγάπη», είπε η τραγουδίστρια εμφανώς συγκινημένη.

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Céline Dion (@celinedion)

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πόσος ελεύθερος χρόνος είναι υπερβολικός; Η έρευνα που ανατρέπει όσα ξέραμε για την ευτυχία

Ρεκόρ μεταμοσχεύσεων ήπατος το 2025 στο Νοσοκομείο «Λαϊκό»

Πρωτοχρονιά: Πώς αμείβονται όσοι εργαστούν – Χρήσιμες πληροφορίες από τη ΓΣΕΕ

ΔΥΠΑ: 167 εργαστήρια συμβουλευτικής τον Ιανουάριο σε ολόκληρη τη χώρα – Οι θεματικές ενότητες

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
11:34 , Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025

Δέσποινα Βανδή – Βασίλης Μπισμπίκης: Το φιλί που αντάλλαξαν σε νυχτερινό κέντρο στη Θεσσαλονίκη – Δείτε βίντεο

Πιο ερωτευμένοι από ποτέ είναι η Δέσποινα Βανδή και ο Βασίλης Μπισμπίκης και δεν διστάζουν να ...
09:23 , Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025

Ματίνα Ζάρα: «Βίωσα ψυχολογικό πόλεμο, ήμουν σε τοξική σχέση για περισσότερο από έναν χρόνο»

Την Ματίνα Ζάρα συνάντησε η κάμερα της εκπομπής Happy Day στον Alpha και η Όλγα Λαφαζάνη. «Μου...
05:03 , Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025

«Καλύτερα Αργά»: Τι θα φέρει το 2026 σε όλα τα ζώδια – Οι προβλέψεις του Κώστα Λεφάκη

Καλεσμένος στην εκπομπή της Αθηναΐδας Νέγκα «Καλύτερα αργά» στο Action24, βρέθηκε ο γνωστός ασ...
04:55 , Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025

Γιώργος Καράβας-Ραφαέλα Ψαρρού: Χριστουγεννιάτικο road trip στην Ευρώπη, μαζί με τα παιδιά τους

Ο Γιώργος Καράβας και η Ραφαέλα Ψαρρού πέρασαν τα φετινά Χριστούγεννα στον δρόμο, κάνοντας ένα...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι