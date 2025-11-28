Σελίν Ντιόν: Νέο βίντεο ​​εν μέσω της μάχης της με το SPS – «Είμαι τόσο ευγνώμων στην οικογένειά μου και στις στιγμές που περάσαμε μαζί»

Η Σελίν Ντιόν έδειχνε χαρούμενη και υγιής στην τελευταία της ανάρτηση στο Instagram, καθώς ευχήθηκε στους ακολούθους της για την Ημέρα των Ευχαριστιών εν μέσω της μάχης που δίνει με το σύνδρομο SPS.

«Αγαπητοί φίλοι. Σήμερα είναι μια όμορφη υπενθύμιση να ηρεμήσετε, να πάρετε μια βαθιά ανάσα και να ευχαριστήσετε», αναφέρει στο βίντεο η αγαπημένη τραγουδίστρια, κοιτάζοντας απευθείας την κάμερα.

«Υπάρχει κάτι τόσο δυνατό στο να συγκεντρώνεσαι με τους ανθρώπους που αγαπάς, είτε γύρω από όλο το τραπέζι, είτε τηλεφωνικά, είτε ακόμα και απλώς στην καρδιά σου» πρόσθεσε.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Céline Dion (@celinedion)

«Είμαι τόσο ευγνώμων στην οικογένειά μου και στις στιγμές που περάσαμε μαζί, οι οποίες σημαίνουν τα πάντα για μένα», συνέχισε η 57χρονη δημιουργός της επιτυχίας «My Heart Will Go On».

«Είθε η ημέρα των ευχαριστιών σας να είναι γεμάτη χαρά, ειρήνη και ευγνωμοσύνη για τα πάντα. Ακόμα και για τα μικρά πράγματα. Καλή Ημέρα των Ευχαριστιών, από εμένα και την οικογένειά μου… σε εσάς και τους δικούς σας», τόνισε.

Η τραγουδίστρια έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης ένα μήνυμα: «Εύχομαι σε όλους μια όμορφη και γαλήνια Ημέρα των Ευχαριστιών! Είθε η μέρα σας να είναι γεμάτη αγάπη, ευγνωμοσύνη και πολύτιμες στιγμές με τους ανθρώπους που σημαίνουν τα περισσότερα για εσάς».