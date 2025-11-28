Αγριογούρουνο… έκοβε βόλτες στο Περιστέρι – Δείτε το ΒΙΝΤΕΟ

Αγριογούρουνο… έκοβε βόλτες στο Περιστέρι – Δείτε το ΒΙΝΤΕΟ

«Καλημέρα από το εξωτικό Περιστέρι» γράφει μία χρήστης του TikTok, η οποία δημοσίευσε ένα βίντεο που έχει γίνει viral στη δημοφιλή πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.

Στις εικόνες που κοινοποίησε, διακρίνεται ένα αγριογούρουνο να… κόβει βόλτες στο Περιστέρι. Το ζώο περιπλανήθηκε στα στενά της περιοχής, ενώ ήταν και ιδιαίτερα προσεκτικό αφού περπάτησε στο πεζοδρόμιο, αποφεύγοντας έτσι τα οχήματα που κινούνταν νωρίς το πρωί στους δρόμους.

Η οδηγός ενός εκ των οχημάτων, που υπήρξε αυτόπτης μάρτυρας αυτού του απρόσμενου περιστατικού, τράβηξε βίντεο το αγριογούρουνο με το κινητό της και μοιράστηκε την εμπειρία με τους χρήστες του TikTok.

Δείτε το βίντεο:

@alexandraa_1977♬ πρωτότυπος ήχος – Αλεξανδρα

