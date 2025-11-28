Ροντινέι: «Εχω μεγάλη ανθεκτικότητα για να ξεπερνάω τις δύσκολες στιγμές»

Enikos Newsroom

αθλητισμός

Ροντινέι, Ολυμπιακός

Ο Ροντινέι απολογήθηκε στους φίλους του Ολυμπιακού, με ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για την εμφάνισή του κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Βραζιλιάνος μπακ ένιωσε την ανάγκη να απολογηθεί για την κακή του εικόνα στους οπαδούς των «ερυθρολεύκων».

Αναλυτικά η ανάρτηση του:

«Μόνο το ποδόσφαιρο θα μπορούσε να μου χαρίσει στιγμές σαν κι αυτή, να μπορώ να παίξω έναν αγώνα Champions League εναντίον μιας από τις καλύτερες ομάδες στον κόσμο. Δεν το φανταζόμουν ποτέ αυτό, ούτε στα πιο τρελά μου όνειρα. Δυστυχώς, στο ποδόσφαιρο έχουμε καλές και κακές μέρες.

Μιλώντας για τον εαυτό μου, η χθεσινή μέρα δεν ήταν καλή, αλλά έχω συνηθίσει το γεγονός ότι το ποδόσφαιρο είναι έτσι – τη μια μέρα είσαι καλός και την άλλη κακός. Έχω μεγάλη ανθεκτικότητα για να ξεπερνάω τις δύσκολες στιγμές και να παραμένω δυνατός.

Όσο μπορώ και έχω τη δύναμη να βοηθάω τους συμπαίκτες μου, θα συνεχίσω να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό μέχρι την τελευταία μου μέρα σε αυτόν τον σύλλογο! Ευχαριστώ όλους όσοι μας στήριξαν χθες. Θα παραμείνουμε δυνατοί γιατί για μένα δεν έχει σημασία πώς ξεκινάει, αλλά πώς τελειώνει!».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η ρευματοειδής αρθρίτιδα ξεκινά χρόνια πριν εμφανιστούν τα πρώτα συμπτώματα, σύμφωνα με νέα μελέτη – Πώς να προστατευτείτε

Προστάτης: Τα συμπτώματα που δεν πρέπει να αγνοούν οι άνω των 50, σύμφωνα με ειδικό

ΟΠΕΚΑ: Όλα τα έκτακτα και τακτικά επιδόματα που καταβάλλονται στους δικαιούχους

Ευλογιά των αιγοπροβάτων: Παρατείνονται τα μέτρα στην Κρήτη – Τι ισχύει

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
04:24 , Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025

Ράφα Μπενίτεθ μετά την νίκη του Παναθηναϊκού επί της Στουρμ Γκρατς: «Δείξαμε χαρακτήρα και καλή νοοτροπία»

Ο Παναθηναϊκός πανηγύρισε το βράδυ της Πέμπτης (28/11) μια σπουδαία νίκη με 2-1 επί της Στουρμ...
04:16 , Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025

Μάρκο Νίκολιτς: «Μπράβο στους παίκτες – Δεν είναι ανησυχητικά τα νέα για τον Ζίνι, αλλά μείναμε με έναν φορ»

Η ΑΕΚ πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση απέναντι στη Φιορεντίνα και πήρε μια πολύτιμη νίκη με...
01:25 , Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025

Βαθμολογία UEFA: Βραδιά… όνειρο για το ελληνικό ποδόσφαιρο – Πλησίασε κι άλλο την Τσεχία η Ελλάδα

Η αγωνιστική δράση της Πέμπτης έφερε σημαντικά οφέλη για το ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς ο Παναθ...
00:35 , Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025

Conference League: Την πρώτη νίκη στην League Phase πέτυχε η Ομόνοια – Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία, στην 10η θέση η ΑΕΚ

Η Ομόνοια πέτυχε την πρώτη της νίκη στην League Phase του Conference League, επικρατώντας με 2...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»