Γιάννης Δρακόπουλος για το «Σόι σου»: «Υπήρχε μια ευχάριστη προσμονή ότι θα γίνει κάτι καλό»

Ο Γιάννης Δρακόπουλος, ο αγαπημένος «Μιχάλης Μπισμπίκης» από την επιτυχημένη σειρά του ALPHA Το Σόι σου, βρέθηκε καλεσμένος στο Happy Day.

Αναφερόμενος στις δύο κόρες του, οι οποίες βρίσκονται στην εφηβεία, αποκάλυψε: «Τα κορίτσια είναι καλά, είναι στην εφηβεία, σε γενικές γραμμές δεν έχουμε περάσει καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, εντάξει θέλουν την ηρεμία τους, να μην τις ενοχλούμε, αναλόγως τα κέφια τους, είναι πού θα τους πετύχω. Χαίρονται με την επιτυχία, δεν μου λένε πολλά. Νομίζω ότι επειδή έτσι έχουν μεγαλώσει, και παλαιότερα ήταν το Σόι, το έχουν συνηθίσει θέλω να πιστεύω».

Για την επιστροφή της σειράς Το Σόι σου, ο ίδιος εξομολογήθηκε: «Όταν δέχτηκα την πρόταση για την επιστροφή χάρηκα, υπήρχε μια ευχάριστη προσμονή ότι θα γίνει κάτι καλό. Ο πεθερός μου με αγαπάει αλλά όλοι οι άνθρωποι θέλουμε κάποιον να γκρινιάζουμε. Δεν σημαίνει ότι επειδή σε κάποιον γκρινιάζεις δεν σε αγαπάει».

«Πολύ αργότερα ανακάλυψα ότι μπορεί να γίνω ηθοποιός, δεν είχα κάτι άλλο να κάνω, ή θα σπούδαζα ή θα γινόμουν γκαρσόνι. Δεν είχαμε κάποια οικογενειακή επιχείρηση, έπρεπε να βρω τον δρόμο μου, και τον ξεκίνησα από τις σπουδές. Άργησα πάρα πολύ να καταλάβω ότι δεν θέλω να γίνω μηχανικός» περιέγραψε.

«Η δική μου πολυτέλεια που θα χαλάσω λεφτά είναι τα αυτοκίνητα, όσο πάμε σε καινούργια αυτοκίνητα ευχαριστιέσαι και λιγότερο την οδήγηση, τα παλαιότερα είναι καλύτερα μηχανολογικά. Τώρα οδηγάω μια παλιά Jaguar» πρόσθεσε.