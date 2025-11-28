Κακοκαιρία Adel: Αυξημένη προσοχή σήμερα σε Κυκλάδες και Κρήτη – Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου

Enikos Newsroom

Συνεδρίασε σήμερα η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νίκου Παπαευσταθίου, με αντικείμενο την εξέλιξη της κακοκαιρίας Adel σήμερα, Παρασκευή 28 Νοεμβρίου και αύριο, Σάββατο 29 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής:

1) Σήμερα, Παρασκευή τα φαινόμενα θα είναι τοπικά πολύ ισχυρά στην Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, στο Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα. Στα νησιά του Ιονίου και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο θα είναι τοπικά έντονα μέχρι και το μεσημέρι. Αυξημένη προσοχή χρειάζεται στις Κυκλάδες και την Κρήτη γιατί και εκεί θα εκδηλωθούν καταιγίδες πρόσκαιρα ισχυρές.

2) Το Σάββατο ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου μέχρι το μεσημέρι και στα Δωδεκάνησα μέχρι αργά το απόγευμα.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) θα επικοινωνήσει με τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, καθώς και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς προκειμένου να έχουν πλήρη ενημέρωση για τα επικείμενα καιρικά φαινόμενα και να τεθούν σε επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι παραμένουν σε κατάσταση ετοιμότητας «RED CODE» οι Περιφέρειες και οι Δήμοι των Περιφερειών Ιονίων Νήσων, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου,  Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Βορείου Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου (Δωδεκάνησα).

 

13:58 , Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025

13:53 , Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025

13:42 , Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025

13:41 , Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025

