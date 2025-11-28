«Μια νύχτα μόνο»: Οι ισορροπίες κρέμονται σε μια λεπτή κλωστή

Κανείς δεν μένει αλώβητος, όταν τα πάθη, οι ενοχές και οι φιλοδοξίες πυροδοτούν συγκρούσεις που συνθλίβουν κάθε ισορροπία. Στα επόμενα επεισόδια της νέας δραματικής σειράς του MEGA, «Μια νύχτα μόνο», Κυριακή με Τρίτη, στις 21:00.

Η εξαφάνιση του Πετράκη και της Τάνιας θα ρίξει την Αρετή στην αγκαλιά του Οδυσσέα. Η Μιρέλλα βρίσκει τρόπο να μπει στην ERGAN και έρχεται σε ρήξη με την Ελένη. Η αντιπαράθεση μεταξύ Οδυσσέα και Σταύρου φουντώνει, με τη σχέση τους να κρέμεται από μία λεπτή κλωστή.

Αναλυτικά οι περιλήψεις των επεισοδίων που θα μεταδοθούν Κυριακή 30 Νοεμβρίου με Τρίτη 2 Δεκεμβρίου:

Επεισόδιο 16 (Κυριακή 30 Νοεμβρίου)

Ο Σταύρος, μετά την ανακοίνωση του Οδυσσέα ότι έκανε πρόταση γάμου στην Αρετή, γίνεται ράκος και τον προειδοποιεί πως αν εκείνη αρνηθεί, θα τη διεκδικήσει με κάθε τρόπο. Εν τω μεταξύ, ο Νταγιάννος, πάνω από τον τάφο του γιου του, θα αντικρίσει για πρώτη φορά τον εγγονό του και θα λυγίσει, ζητώντας συγχώρεση από την Αρετή, που θα του δείξει το πιο σκληρό της πρόσωπο. Από την άλλη, η Άσπα αρνείται πεισματικά να αποδεχτεί τη νεογέννητη κόρη της. Παράλληλα, η επαγγελματική πρόταση του Σταύρου στην Αρετή θα είναι ένα ακόμα χαστούκι για την Ελένη, που θα τη ρίξει στα τάρταρα. Και τέλος, η εξαφάνιση της Τάνιας και του Πετράκη θα ρίξει την Αρετή στην αγκαλιά του Οδυσσέα.

Επεισόδιο 17 (Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου)

Η Αρετή ευχαριστεί τον Οδυσσέα που τη βοήθησε να βρει τον Πετράκη, ενώ ο Σταύρος ακούει με έκπληξη την πρόταση μιας αντίπαλης εταιρείας που αφορά στο πρόσωπο της Αρετής. Η επίσκεψη του εκπρόσωπου του συλλέκτη στην γκαλερί αναστατώνει τον Πωλ και την Αννέζα όσο η Μιρέλλα βρίσκει τρόπο να μπει μέσα στην ERGAN, κάτι που φέρνει την σχέση της με την Ελένη στα άκρα. Ο Οδυσσέας κάνει πρόταση στην Αρετή να φέρει το παιδί στο κτήμα, για να δει από κοντά τα άλογα, ενώ η αντίδραση του Πετράκη όταν τους βλέπει να περνάνε όμορφα μαζί, προβληματίζει και τους δυο.

Επεισόδιο 18 (Τρίτη 2 Δεκεμβρίου)

Η αναπάντεχη αντίδραση του Πετράκη ταράζει την Αρετή και γίνεται η σπίθα που θα την οδηγήσει να απορρίψει την πρόταση του Οδυσσέα. Αντίθετα, ο Σταύρος δεν χάνει ευκαιρία να βρίσκεται στο πλευρό της, δείχνοντας αποφασισμένος να κατακτήσει τη θέση που επιθυμεί στην καρδιά της. Η αντιπαράθεση μεταξύ Σταύρου και Οδυσσέα για το «μήλο της Έριδος» φουντώνει και οι ισορροπίες κρέμονται σε μια λεπτή κλωστή. Παράλληλα, ο Σάββας βρίσκεται αντιμέτωπος με την πιο σκληρή προειδοποίηση του πατέρα του, ότι αν δεν σταθεί στο πλευρό της Άσπας ως σύζυγος και στήριγμα, θα χάσει τα πάντα και θα βρεθεί κυριολεκτικά στον δρόμο. Την ίδια στιγμή, ο Άλκης εξακολουθεί να καλύπτει τον γαμπρό του, εκμεταλλευόμενος την κατάσταση προς όφελός του. Από την άλλη, ο Οδυσσέας αρνείται να παραδοθεί∙ είναι αποφασισμένος να πολεμήσει για τον έρωτά του μέχρι τέλους. Ένα τυχαίο γεγονός, όμως, θα ανατρέψει τα πάντα και θα τον κάνει να νιώσει, πως χάνει τη γη κάτω από τα πόδια του.