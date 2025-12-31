Βασίλισσα Καμίλα: Όταν ήμουν έφηβη, δέχτηκα επίθεση μέσα σε ένα τρένο – Θυμάμαι τότε πόσο οργισμένη ήμουν

Σύνοψη από το

  • Η βασίλισσα της Βρετανίας Καμίλα περιέγραψε για πρώτη φορά πώς απώθησε έναν άνδρα που της επιτέθηκε μέσα σε ένα τρένο όταν ήταν έφηβη, μιλώντας σε συνέντευξή της στο BBC.
  • Η ίδια δήλωσε ότι “όταν ήμουν έφηβη, δέχτηκα επίθεση μέσα σε ένα τρένο… και αντιστάθηκα”, εξηγώντας ότι δεν γνώριζε τον άνδρα και θυμάται πόσο οργισμένη ήταν.
  • Η επίθεση εις βάρος της είχε αναφερθεί τον Σεπτέμβριο αλλά δεν είχε επιβεβαιωθεί από τα Ανάκτορα, ενώ η Καμίλα ασχολείται χρόνια με φιλανθρωπικές οργανώσεις κατά της βίας στις γυναίκες.
Βασίλισσα Καμίλα: Όταν ήμουν έφηβη, δέχτηκα επίθεση μέσα σε ένα τρένο – Θυμάμαι τότε πόσο οργισμένη ήμουν
Φωτογραφία: AP

Η βασίλισσα της Βρετανίας Καμίλα περιέγραψε για πρώτη φορά πώς απώθησε έναν άνδρα που της επιτέθηκε μέσα σε ένα τρένο όταν ήταν έφηβη.

Σε συνέντευξή της στο BBC μίλησε για το πόσο οργισμένη ήταν μετά την επίθεση.

“Όταν ήμουν έφηβη, δέχτηκα επίθεση μέσα σε ένα τρένο… Θυμάμαι τότε πόσο οργισμένη ήμουν”, είπε η βασίλισσα Καμίλα στη διάρκεια συζήτησης που προβλήθηκε σήμερα με θέμα τη βία κατά των γυναικών.

“Διάβαζα το βιβλίο μου και, ξέρετε, αυτό το αγόρι –ο άνδρας– μου επιτέθηκε και αντιστάθηκα”, είπε η Καμίλα εξηγώντας ότι δεν γνώριζε τον άνδρα που της επιτέθηκε.

Η 78χρονη Καμίλα ασχολείται εδώ και χρόνια με φιλανθρωπικές οργανώσεις και εκστρατείες που επιδιώκουν να δοθεί τέλος στη σεξουαλική και ενδοοικογενειακή βία και στηρίζουν τα θύματα.

Η επίθεση εις βάρος της αναφέρθηκε για πρώτη φορά τον Σεπτέμβριο όταν ξεκίνησε η προδημοσίευση ενός βιβλίου για τη βασιλική οικογένεια από την εφημερίδα Times, αλλά δεν είχε προηγουμένως επιβεβαιωθεί από τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ.

“Θυμάμαι να κατεβαίνω από το τρένο, να με βλέπει η μητέρα μου και να με ρωτάει ‘Γιατί είναι όρθιες οι τρίχες του κεφαλιού σου και γιατί σου λείπει ένα κουμπί από το παλτό σου;”, είπε η Καμίλα στο BBC.

“Ήμουν έξαλλη γι’ αυτό και κατά κάποιο τρόπο υπέβοσκε για πολλά χρόνια”, σχολίασε.

Το βιβλίο αναφέρει ότι το περιστατικό σημειώθηκε σε τρένο με προορισμό τον σταθμό Πάντινγκτον του Λονδίνου όταν η Καμίλα ήταν 16 ή 17 ετών και όπως η ίδια αφηγήθηκε έβγαλε το παπούτσι της και με αυτό χτύπησε τον άνδρα που της επιτέθηκε στα γεννητικά όργανα.

Όταν έφθασε στο Πάντινγκτον, υπέδειξε τον άνδρα που της επιτέθηκε σε αξιωματούχο του σταθμού, ο οποίος και τον συνέλαβε, σύμφωνα με το βιβλίο.

Η Καμίλα, η οποία είναι η δεύτερη σύζυγος του βασιλιά Καρόλου, ο οποίος ανήλθε στον θρόνο το 2022, δεν επιβεβαίωσε αυτές τις λεπτομέρειες στη συνέντευξη.

