Βασιλιάς Κάρολος: Η ευχετήρια κάρτα που έστειλε με την Καμίλα για τα Χριστούγεννα – «Προετοιμάζεται για την πιθανότητα να είναι τα τελευταία του»

Ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα εμφανίζονται χαρούμενοι στην χριστουγεννιάτικη κάρτα τους για το 2025, καθώς ο μονάρχης ετοιμάζεται για τις γιορτές που ενδέχεται να είναι οι «τελευταίες» του.

«Ο Κάρολος δίνει προτεραιότητα στο καθήκον του, αλλά είναι επίσης ένας οικογενειάρχης που γνωρίζει ότι ο χρόνος του είναι πολύτιμος», είπε μια πηγή στο Us Weekly την Πέμπτη.

Ελπίζει να κάνει αυτά τα Χριστούγεννα «ξεχωριστά», καθώς προετοιμάζεται για την πιθανότητα να είναι «τα τελευταία του», τόνισε η ίδια πηγή.

Η κάρτα, που κοινοποιήθηκε μέσω Instagram το Σάββατο, δείχνει το ζευγάρι να χαμογελά πλατιά και να κρατιέται χέρι-χέρι στη Villa Wolkonsky στη Ρώμη, τον Απρίλιο. Ο 77χρονος Κάρολος φαίνεται κομψός με μπλε κοστούμι και γραβάτα, ενώ η 78χρονη Καμίλα φοράει λευκό φόρεμα με μακριά μανίκια.

«Αρχίζει να μοιάζει πολύ με Χριστούγεννα!» έγραψαν στη λεζάντα της φωτογραφίας της κάρτας.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη The Royal Family (@theroyalfamily)



Ο Κάρολος σχεδιάζει να περάσει το πρωί των Χριστουγέννων στην εκκλησία της Αγίας Μαγδαληνής και θα ηχογραφήσει τον ετήσιο χριστουγεννιάτικο λόγο του.

«Τίποτα δεν θα σταματούσε τον Κάρολο από το να το κάνει», δήλωσε η πηγή. «Θα κάνει όλα όσα αναμένονται από αυτόν και ακόμα περισσότερα».

Μια άλλη πηγή εξέφρασε ανησυχία από τα αγαπημένα του πρόσωπα, σημειώνοντας ότι «η υγεία του δεν είναι η καλύτερη».

«Πηγαίνουν μέρα με τη μέρα», είπε η πηγή.

Ο ίδιος, ωστόσο, είχε δηλώσει ότι δεν τα πηγαίνει «πολύ άσχημα» κατά την επίσκεψή του στο Midland Metropolitan University Hospital τον Σεπτέμβριο. Τον Φεβρουάριο του 2024, ο Κάρολος αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με «μια μορφή καρκίνου».

Την περίοδο εκείνη είχε πρόσφατα υποβληθεί σε επέμβαση για διευρυμένο προστάτη.

Λίγους μήνες αργότερα, η νύφη του, πριγκίπισσα Κέιτ Μίντλετον, ανακοίνωσε τη διάγνωση καρκίνου της τον Μάρτιο του 2024. Ολοκλήρωσε τις χημειοθεραπείες τον Σεπτέμβριο.