36χρονη έβαλε τον γιο της σε σακούλα αποθήκευσης και «ρούφηξε» τον αέρα – Το βίντεο που προκάλεσε σάλο στη Ρωσία

Η δημιουργία ενός περιεχομένου «για τα likes» προκάλεσε σάλο στη Ρωσία, με πρωταγωνίστρια μια δημοφιλή blogger από το Σαράτοφ, η οποία κατέγραψε σε βίντεο μια πράξη που έθεσε ευθέως σε κίνδυνο το παιδί της και προκάλεσε την οργή των χρηστών του διαδικτύου.

Σύμφωνα με τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης, η 36χρονη Άννα Σαπαρίνα, γνωστή για το κανάλι της στα social media που επικεντρώνεται στη μητρότητα, προκάλεσε αντιδράσεις όταν δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο τοποθετεί τον γιο της μέσα σε μια μεγάλη σακούλα αποθήκευσης κενού αέρος.

Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας μια αντλία, αρχίζει να αφαιρεί τον αέρα από τη σακούλα, κρατώντας το παιδί παγιδευμένο για αρκετά δευτερόλεπτα, μέχρι που εκείνο ξεσπά σε κλάματα.

😱A Russian mother filmed a dangerous experiment with her own child — and viewers were shocked 36-year-old Anna Saparina from Saratov runs a popular parenting blog, with some of her videos reaching millions of views. She recently posted a video in which she puts her son into a… pic.twitter.com/H2c8e2NEXa — NEXTA (@nexta_tv) December 7, 2025



Στην περιγραφή του βίντεο, η blogger αστειεύτηκε γράφοντας: «Μπορείς ακόμη και να κόψεις την παροχή οξυγόνου σε μια σακούλα».

Το «αστειάκι», ωστόσο, δεν εκτιμήθηκε όπως ανέμενε η ίδια.

Η αντίδραση των χρηστών ήταν άμεση, με εκατοντάδες σχόλια να ζητούν έρευνα από τις υπηρεσίες προστασίας ανηλίκων και να υπενθυμίζουν τους προφανείς κινδύνους πίσω από τέτοιου είδους «διασκέδαση».

Το βίντεο, το οποίο πλέον κυκλοφορεί ευρέως, δείχνει τον έντρομο μικρό να φωνάζει «Μαμά!» τη στιγμή που αναγκάζεται να μείνει για λίγα δευτερόλεπτα χωρίς οξυγόνο μέσα στη σακούλα.

Στο επίμαχο απόσπασμα εμφανίζεται επίσης η φράση: «Όταν ήταν η τρίτη εβδομάδα αναρρωτικής άδειας…», πιθανότατα ως προσπάθεια της Σαπαρίνα να προσδώσει χιουμοριστικό τόνο στο επικίνδυνο σενάριο.