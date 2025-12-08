36χρονη έβαλε τον γιο της σε σακούλα αποθήκευσης και «ρούφηξε» τον αέρα – Το βίντεο που προκάλεσε σάλο στη Ρωσία

Enikos Newsroom

διεθνή

36χρονη έβαλε τον γιο της σε σακούλα αποθήκευσης και «ρούφηξε» τον αέρα – Το βίντεο που προκάλεσε σάλο στη Ρωσία

Η δημιουργία ενός περιεχομένου «για τα likes» προκάλεσε σάλο στη Ρωσία, με πρωταγωνίστρια μια δημοφιλή blogger από το Σαράτοφ, η οποία κατέγραψε σε βίντεο μια πράξη που έθεσε ευθέως σε κίνδυνο το παιδί της και προκάλεσε την οργή των χρηστών του διαδικτύου.

Σύμφωνα με τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης, η 36χρονη Άννα Σαπαρίνα, γνωστή για το κανάλι της στα social media που επικεντρώνεται στη μητρότητα, προκάλεσε αντιδράσεις όταν δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο τοποθετεί τον γιο της μέσα σε μια μεγάλη σακούλα αποθήκευσης κενού αέρος.

Πηγή: Χ

Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας μια αντλία, αρχίζει να αφαιρεί τον αέρα από τη σακούλα, κρατώντας το παιδί παγιδευμένο για αρκετά δευτερόλεπτα, μέχρι που εκείνο ξεσπά σε κλάματα.


Στην περιγραφή του βίντεο, η blogger αστειεύτηκε γράφοντας: «Μπορείς ακόμη και να κόψεις την παροχή οξυγόνου σε μια σακούλα».

Το «αστειάκι», ωστόσο, δεν εκτιμήθηκε όπως ανέμενε η ίδια.

Πηγή: Χ

Η αντίδραση των χρηστών ήταν άμεση, με εκατοντάδες σχόλια να ζητούν έρευνα από τις υπηρεσίες προστασίας ανηλίκων και να υπενθυμίζουν τους προφανείς κινδύνους πίσω από τέτοιου είδους «διασκέδαση».

Το βίντεο, το οποίο πλέον κυκλοφορεί ευρέως, δείχνει τον έντρομο μικρό να φωνάζει «Μαμά!» τη στιγμή που αναγκάζεται να μείνει για λίγα δευτερόλεπτα χωρίς οξυγόνο μέσα στη σακούλα.

Στο επίμαχο απόσπασμα εμφανίζεται επίσης η φράση: «Όταν ήταν η τρίτη εβδομάδα αναρρωτικής άδειας…», πιθανότατα ως προσπάθεια της Σαπαρίνα να προσδώσει χιουμοριστικό τόνο στο επικίνδυνο σενάριο.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Άννα Κανδαράκη: Η συγκινητική αποκάλυψη για τη μάχη της με τον καρκίνο

Δείτε live το συνέδριο «Υγεία Πάνω Απ’όλα» με θέμα τη στρατηγική της υγείας στην ψηφιακή εποχή: ΑΙ και Βιοτεχνολογία

Δώρο Χριστουγέννων 2025: Ποιοι θα λάβουν φέτος τα περισσότερα χρήματα

e- ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε από σήμερα στα ΑΤΜ

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
10:31 , Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025

Ονδούρα – Προεδρικές εκλογές: Η καταμέτρηση σταμάτησε ξανά – O υποψήφιος Νασράλα καταγγέλλει τους «διεφθαρμένους»

Το εθνικό εκλογικό συμβούλιο (CNE, η εφορευτική επιτροπή) της Ονδούρας παραδέχθηκε χθες Κυριακ...
10:20 , Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025

Ζελένσκι: Θα λάβει σήμερα τα έγγραφα του ειρηνευτικού σχεδίου, λέει ο επικεφαλής των Ουκρανών διαπραγματευτών

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα ενημερωθεί για τον διάλογο της ομάδας του με αξιωμα...
09:41 , Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025

Ινδονησία: Τουλάχιστον 950 νεκροί και 270 αγνοούμενοι από τις καταστροφικές πλημμύρες

Ο απολογισμός των θυμάτων των πλημμυρών και των κατολισθήσεων που έπληξαν το μεγάλο νησί Σουμά...
06:41 , Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025

Ουκρανία: Συνομιλίες Ζελένσκι – Ευρωπαίων ενώ η Μόσχα βρίσκει «ευθυγράμμιση ασφαλείας» με τις ΗΠΑ

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι συναντάται στο Λονδίνο με τους συμμάχους της συμμαχίας των προθύμων για ...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»