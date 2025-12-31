Ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ από αύριο – Πιτσιλής: «Στόχος, κάθε ευρώ ενίσχυσης να πηγαίνει μόνο σε όσους πράγματι το δικαιούνται»

Enikos Newsroom

οικονομία

ΟΠΕΚΕΠΕ

Στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ενσωματώνεται, από αύριο, Πέμπτη, 1η Ιανουαρίου 2026, ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ). Το σύνολο των 624 υφιστάμενων οργανικών θέσεων του προσωπικού του ΟΠΕΚΕΠΕ μεταφέρεται στην ΑΑΔΕ.

Δημιουργείται έτσι στην ΑΑΔΕ η Γενική Διεύθυνση Ελέγχων, Ενισχύσεων και Πληρωμών, η οποία περιλαμβάνει – μεταξύ άλλων – και τις παρακάτω Διευθύνσεις:

Γενική Διεύθυνση Ελέγχων Ενισχύσεων και Πληρωμών

• Κεντρική Υπηρεσία

– Διεύθυνση ‘Αμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς (ΔΑΕΑ)

– Διεύθυνση Προγραμμάτων Ενισχύσεων Αγροτικής Ανάπτυξης (ΔΙΠΕΑΑ)

– Διεύθυνση Τεχνικών Ελέγχων (ΔΤΕ)

– Διεύθυνση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων (ΔΙΠΑΓΕ)

– Διεύθυνση Διαχείρισης Ενισχύσεων και Πληρωμών Τρίτων Φορέων (ΔΙΔΙΕΠ)

– Διεύθυνση Συντονισμού, Προγραμματισμού και Αναφορών (ΔΙΣΥΠΑ)

• Περιφερειακές Υπηρεσίες

– Περιφερειακή Διεύθυνση Ελέγχων και Ενισχύσεων Μακεδονίας – Θράκης

– Περιφερειακή Διεύθυνση Ελέγχων και Ενισχύσεων Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας

– Περιφερειακή Διεύθυνση Ελέγχων και Ενισχύσεων Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας – Ιονίου

– Περιφερειακή Διεύθυνση Ελέγχων και Ενισχύσεων Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας

– Περιφερειακή Διεύθυνση Ελέγχων και Ενισχύσεων Κρήτης

– Περιφερειακή Διεύθυνση Ελέγχων και Ενισχύσεων Αττικής – Αιγαίου

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της ΑΑΔΕ, το νέο σύγχρονο μοντέλο λειτουργίας στοχεύει στην αναβάθμιση της διαχείρισης των κοινοτικών πόρων, διασφαλίζοντας:

• Διαφάνεια και Αξιοπιστία πόρων και διαδικασιών για την υποστήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης.

• Αποτελεσματικότητα με ταχύτερη και αρτιότερη υλοποίηση των προγραμμάτων κοινοτικών ενισχύσεων και πληρωμών που αφορούν την αγροτική πολιτική.

• Ομοιόμορφη αντιμετώπιση των δικαιούχων μέσω τυποποιημένων και ενιαίων διαδικασιών.

• Ενιαία Εποπτεία και συστηματικό προγραμματισμό και απολογισμό του έργου των περιφερειακών δομών, με τη σύσταση Διεύθυνσης Συντονισμού, Προγραμματισμού και Αναφορών που θα αποτελεί κεντρικό σημείο καθοδήγησης των Περιφερειακών Μονάδων.

• Αυστηρή τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων και συνεπή εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου.

• Αξιοποίηση επιχειρησιακών δεδομένων για τη λήψη αποφάσεων, την προώθηση της καινοτομίας και τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Όπως δήλωσε ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, «με την ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, προχωρούμε στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου πλαισίου ελέγχων και πληρωμών, που ενισχύει έμπρακτα τους πραγματικούς αγρότες, υποστηρίζει τους δικαιούχους ενισχύσεων να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους και προστατεύει τα χρήματα των Ελλήνων και Ευρωπαίων πολιτών, θωρακίζοντας την εθνική οικονομία από δημοσιονομικούς κινδύνους. Ο στόχος μας είναι ένας: Κάθε ευρώ ενίσχυσης να πηγαίνει μόνο σε όσους πράγματι το δικαιούνται».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πόσος ελεύθερος χρόνος είναι υπερβολικός; Η έρευνα που ανατρέπει όσα ξέραμε για την ευτυχία

Ρεκόρ μεταμοσχεύσεων ήπατος το 2025 στο Νοσοκομείο «Λαϊκό»

Πρωτοχρονιά: Πώς αμείβονται όσοι εργαστούν – Χρήσιμες πληροφορίες από τη ΓΣΕΕ

ΔΥΠΑ: 167 εργαστήρια συμβουλευτικής τον Ιανουάριο σε ολόκληρη τη χώρα – Οι θεματικές ενότητες

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
10:21 , Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025

Πώς διαμορφώθηκε η συμπεριφορά των καταναλωτών το 2025 – Οι προσδοκίες για το 2026

Το 2025 αποτέλεσε έτος έντονης προσαρμογής για τους Έλληνες καταναλωτές, καθώς οι τιμές των αγ...
09:13 , Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025

Φθηνό ρεύμα για 100.000 νοικοκυριά – Ενεργοποιείται το πρόγραμμα «Απόλλων» για ευάλωτους καταναλωτές

Την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) για το πρόγραμμα «Απόλλων» που… φέρνει φθηνό ρεύμα για...
08:39 , Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025

Διόδια: Οι νέες τιμές που θα ισχύουν το 2026 στους αυτοκινητόδρομους της Δυτικής Ελλάδας

Από την Πέμπτη 1 Ιανουαρίου 2026 θα ισχύουν οι νέες, αυξημένες τιμές των μετωπικών και πλευρικ...
07:40 , Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025

«Τέλος χρόνου» για τα τέλη κυκλοφορίας – Ποιες φορολογικές υποχρεώσεις πρέπει να πληρωθούν σήμερα

Τελευταία εργάσιμη του 2025 σήμερα και, πριν αλλάξει η χρονιά, λήγει η προθεσμία για μια σειρά...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι