Τουρκία: Δικαστήριο διέταξε την αποφυλάκιση δημοσιογράφου που «απείλησε» τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν

Δικαστήριο στην Τουρκία διέταξε την αποφυλάκιση του δημοσιογράφου Φατίχ Αλταϊλί, ενός από τους πιο γνωστούς πολιτικούς σχολιαστές της χώρας, ο οποίος είχε τεθεί υπό κράτηση με την κατηγορία της «απειλής» σε βάρος του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Η υπόθεση αφορά δηλώσεις του Φατίχ Αλταϊλί με αφορμή δημοσκόπηση στην Τουρκία, σύμφωνα με την οποία η πλειονότητα των πολιτών αντιτίθεται σε μια ισόβια προεδρία του σημερινού προέδρου.

Στο επίμαχο σχόλιο, ο δημοσιογράφος είχε αναφερθεί στην ιστορία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, λέγοντας ότι πολλοί Οθωμανοί σουλτάνοι κατέληξαν «δολοφονημένοι» ή «στραγγαλισμένοι». Για τις δηλώσεις αυτές, στα τέλη Νοεμβρίου, ο Αλταϊλί καταδικάστηκε σε φυλάκιση τεσσάρων ετών και δύο μηνών, ενώ είχε προηγηθεί η προφυλάκισή του με το σκεπτικό ότι απείλησε τον πρόεδρο της Τουρκίας.

Την αντίδρασή του είχε εκφράσει νωρίτερα ο εκπρόσωπος των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα στην Τουρκία, Ερόλ Οντέρογλου, ο οποίος είχε δηλώσει: «Δυστυχώς, ένας φημισμένος δημοσιογράφος, η σύλληψη και η δίκη του οποίου συνιστούν κατάφωρη αδικία, κρατήθηκε φυλακισμένος επί έξι μήνες. Γίνεται σήμερα ένα από τα σύμβολα της κομματικοποίησης της δικαιοσύνης και του εκφοβισμού που στοχεύουν στο δικαίωμα στην ενημέρωσης. Ζητάμε την απαλλαγή του από το Εφετείο».

Ο Φατίχ Αλταϊλί κρατήθηκε επί έξι μήνες στη φυλακή του Σιλιβρί. Διατηρεί ισχυρή παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με 2,8 εκατομμύρια ακολούθους στην πλατφόρμα Χ και 1,7 εκατομμύρια συνδρομητές στο YouTube, όπου μέχρι τον Ιούνιο παρουσίαζε καθημερινή εκπομπή με μεγάλη απήχηση.

Στις 20 Ιουνίου, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης στο κανάλι του στο YouTube, είχε πει χαρακτηριστικά: «Αυτή η χώρα έπνιγε τους σουλτάνους στο παρελθόν. Όταν δεν τους εκτιμούσε, όταν δεν τους ήθελε… Πολλοί Οθωμανοί σουλτάνοι στραγγαλίστηκαν, δολοφονήθηκαν ή αυτοκτόνησαν». Με βάση το σχόλιο αυτό, εισαγγελέας είχε ζητήσει την προφυλάκιση του 63χρονου δημοσιογράφου, υποστηρίζοντας ότι συνιστούσε απειλή προς τον πρόεδρο της Τουρκίας, απόφαση που τελικά οδήγησε στην πολύμηνη κράτησή του πριν από τη σημερινή εξέλιξη.