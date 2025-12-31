Το «βαρέλι» επέστρεψε στο Σύνταγμα – Δώρα και ευχές έδωσε στον τροχονόμο ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης

  • Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, βρέθηκε στο Σύνταγμα για να προσφέρει δώρα στον τροχονόμο υπηρεσίας, με το περίφημο «βαρέλι» να επιστρέφει στην καρδιά της Αθήνας. Φέτος, το έθιμο αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς συμπληρώνονται 90 χρόνια από τη γέννησή του.
  • Η ιστορία του «δώρου στον τροχονόμο» ξεκινά από την παραμονή Πρωτοχρονιάς του 1936, με μια αυθόρμητη κίνηση του Βασιλιά Γεωργίου Β’.
  • Οι πολίτες, βλέποντας την κίνηση του μονάρχη, άρχισαν να μιμούνται την πράξη, αφήνοντας τα δικά τους δώρα ως ένδειξη ευγνωμοσύνης για το δύσκολο έργο των τροχονόμων.
Πιστός στην παράδοση της παραμονής της Πρωτοχρονιάς, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, συνοδευόμενος από τη φυσική ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας, βρέθηκε στη συμβολή των λεωφόρων Αμαλίας και Βασιλίσσης Σοφίας, στο Σύνταγμα, για να προσφέρει τα καθιερωμένα εθιμοτυπικά δώρα στον τροχονόμο υπηρεσίας με το περίφημο «βαρέλι» να επιστρέφει στην… καρδιά της Αθήνας.

Μέσα στο παραδοσιακό «βαρέλι» – το οποίο έχει πλέον αποκτήσει συμβολικό χαρακτήρα – ο τροχονόμος δέχθηκε τις ευχές και τα δώρα της πολιτικής και φυσικής ηγεσίας, σε μια κίνηση που φέτος αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς συμπληρώνονται 90 χρόνια από τη γέννηση του εθίμου.

Η βόλτα του Βασιλιά το 1936

Η ιστορία του «δώρου στον τροχονόμο» μας ταξιδεύει πίσω στην παραμονή Πρωτοχρονιάς του 1936. Σύμφωνα με τα ιστορικά αρχεία της Αστυνομίας Πόλεων, όλα άρχισαν από μια αυθόρμητη κίνηση του Βασιλιά Γεωργίου Β’.

Ο μονάρχης, διασχίζοντας με το αυτοκίνητό του τη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας, σταμάτησε στην πλατεία Ρηγίλλης. Εκεί, πλησίασε τον αστυφύλακα που ρύθμιζε την κυκλοφορία μέσα στη βροχή και το κρύο, του ευχήθηκε «χρόνια πολλά» και άφησε στο κουβούκλιό του ένα κιβώτιο με κρασιά και γλυκίσματα. Από εκεί προχώρησε προς τον τροχονόμο της διασταύρωσης Πανεπιστημίου και λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας, όπου επανελήφθη η ίδια σκηνή.

​Η κίνηση αυτή λειτούργησε ως καταλύτης. Οι πολίτες, βλέποντας τη σκηνή, άρχισαν να μιμούνται την πράξη, αφήνοντας τα δικά τους δώρα ως ένδειξη ευγνωμοσύνης για το δύσκολο έργο των τροχονόμων υπό αντίξοες καιρικές συνθήκες.

