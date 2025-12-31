Δημήτρης Γκοτσόπουλος: «Δεν μπορώ να κάνω κουταμάρες όταν φοράω ράσο»

Σύνοψη από το

  • Ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος μίλησε για τη σχέση του με τον Θεό, τονίζοντας ότι είναι «διαρκής και εσωτερική» και πως «δεν λειτουργεί με φόβο».
  • Ο ηθοποιός εξήγησε πως η μεγάλη προβολή δεν τον εκφράζει, δηλώνοντας ότι «η υπερέκθεση δεν ωφελεί κανέναν» και προτιμά να υπάρχει «μια μαγεία».
  • Αναφέρθηκε στον ρόλο του ως «Άγιος Έρωτας», επισημαίνοντας πως «δεν γίνεται να φοράς το ράσο και να κάνεις κουταμάρες» και πως πρόκειται για μια «ιερή συμφωνία».
Enikos Newsroom

lifestyle

Δημήτρης Γκοτσόπουλος: «Δεν μπορώ να κάνω κουταμάρες όταν φοράω ράσο»

Το Happy Day συνάντησε τον Δημήτρη Γκοτσόπουλο.

«Η σχέση μου με τον Θεό είναι διαρκής και εσωτερική. Τον αναζητώ, νιώθω πως δεν είμαστε μόνοι. Δεν λειτουργώ με φόβο» τόνισε ο ηθοποιός. Παράλληλα, εξήγησε πως η μεγάλη προβολή δεν τον εκφράζει, τονίζοντας ότι προτιμά να κρατά μια απόσταση: «Η υπερέκθεση δεν ωφελεί κανέναν, ούτε εμένα ούτε τον θεατή. Μου αρέσει να υπάρχει μια μαγεία».

Αναφέρθηκε και στον ιδιαίτερο ρόλο που υποδύεται αυτή την περίοδο, επισημαίνοντας πως απαιτεί σεβασμό και μέτρο: «Αυτή την περίοδο κάνω τον Άγιο Έρωτα. Δεν γίνεται να φοράς το ράσο και να κάνεις κουταμάρες. Είναι μια ιερή συμφωνία, πρώτα με τον εαυτό μας και μετά με τον κόσμο».

11:34 , Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025

