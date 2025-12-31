Αγροτικές κινητοποιήσεις: «Καρφιά» γαλάζιων στελεχών για το ΚΚΕ

Οι αγροτικές κινητοποιήσεις συνεχίζουν να αποτελούν αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης. Κυβέρνηση και αντιπολίτευση διασταυρώνουν τα «ξίφη» τους τόσο για τους χειρισμούς της κυβέρνησης, όσο και για το εάν τα μπλόκα έχουν ή όχι κομματικό «χρώμα».

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ, Αλεξάνδρα Σδούκου μιλώντας στο OPEN δήλωσε ότι «κάποιοι αγρότες λένε να κάνουμε ένα βήμα μπρος, να συνομιλήσουμε με την κυβέρνηση και υπάρχουν κάποιοι άλλοι που τους λένε ότι “είστε διασπαστές”. Η ανακοίνωση του ΚΚΕ δεν λέει για κάτι τέτοιο; Ότι δηλ. είστε διασπαστές;».

Απαντώντας στην κα Σδούκου, ο βουλευτής του ΚΚΕ, Βασίλης Μεταξάς τόνισε ότι «από την αρχή των κινητοποιήσεων εκτυλίσσεται ένα σχέδιο από την πλευρά της κυβέρνησης που έχει παταγωδώς αποτύχει σε κάθε φάση του», ενώ ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Τάσος Νικολαΐδης υποστήριξε ότι «η κυβέρνηση πετάει τη μπάλα στην εξέδρα λέγοντας πως ό, τι κι αν γίνεται σήμερα, φταίει το ΚΚΕ. Την ουσία πρέπει να μας πουν γιατί βλέπω μία αμηχανία και μία επιθετικότητα προς την κοινωνία, προς τα κόμματα».

Ο Μίλτος Ζαμπάρας από τον ΣΥΡΙΖΑ με τη σειρά του υπογράμμισε ότι «απορώ πραγματικά πόσο χαμηλά μπορεί να φτάσει η κυβέρνηση για να διατηρήσει μια εξουσία που είναι βουτηγμένη στα σκάνδαλα, τη διαφθορά και προσπαθεί να παίξει το διαίρει και βασίλευε στους αγρότες».

Λαζαρίδης στον Realfm 97,8: Το ΚΚΕ κλείνει το μάτι για να μην υπάρξει διάλογος – Η ανακοίνωσή του τραμπουκίζει

Στο ίδιο μήκος κύματος με την Αλεξάνδρα Σδούκου ήταν και οι δηλώσεις που έκανε ο Μακάριος Λαζαρίδης μιλώντας την Τρίτη (30/12) στον Realfm 97,8 και την εκπομπή του Νίκου Στραβελάκη και της Λουκίας Γκάτσου.

Όπως είπε, «απροκάλυπτα υπήρχε μία ανακοίνωση του ΚΚΕ που έλεγε ότι οι βιοπαλαιστές αγρότες έχουν ματαιώσει όλα τα βρώμικα παιχνίδια της κυβέρνησης εναντίον τους και χαρακτηρίζει «πρόθυμους διασπαστές» όσους θέλουν διάλογο. Οι μάσκες έπεσαν. Η ανακοίνωση του ΚΚΕ τραμπουκίζει, μην έχετε καμία αμφιβολία. Οι ευθύνες του κ. Κουτσούμπα είναι πολύ μεγάλες, όπως και της Πλεύσης Ελευθερίας καθώς ο κ. Αλειφτήρας ήταν υποψήφιος ευρωβουλευτής και υπεύθυνος του αγροτικού στο κόμμα».

Ο κ. Λαζαρίδης πρόσθεσε ότι «δεν στοχοποιώ κανέναν, μιλάω με στοιχεία. Το ΚΚΕ με την ανακοίνωσή του στέλνει το μήνυμα και κλείνει το μάτι ώστε να μην υπάρξει κανένας διάλογος. Δεν νομίζω ότι είναι κάποιος διασπαστής που θέλει τον διάλογο. Αυτές οι συμπεριφορές επικουρούνται και από άλλα κόμματα, βλέπω και τη στάση του ΠΑΣΟΚ».

Ο ίδιος επεσήμανε ότι κάποιοι αγρότες με τις κινητοποιήσεις «έχουν έναν στόχο να πλήξουν την κυβέρνηση και στην πίσω μέρος του μυαλού τους έχουν να ρίξουν την κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη».