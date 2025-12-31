Θεσσαλονίκη: Ο τροχονόμος Ηλίας Μαλάμης ανέβηκε για τελευταία φορά στο βαρέλι της Τροχαίας – «Να προσέχουν οι οδηγοί και να τηρούν τον ΚΟΚ»

Επέστρεψε σήμερα, Παραμονή Πρωτοχρονιάς, ο τροχονόμος με το βαρέλι του, στην πλατεία Λευκού Πύργου στη Θεσσαλονίκη.

Ο γνωστός τροχονόμος, Ηλίας Μαλάμης στη Θεσσαλονίκη πήρε τη θέση του για τελευταία φορά λόγω συνταξιοδότησης στο βαρέλι, αναβιώνοντας και φέτος το έθιμο και υπενθυμίζοντας τον τρόπο με τον οποίο ρυθμιζόταν η κυκλοφορία των οχημάτων τα παλαιότερα χρόνια.

«Εύχομαι σε όλο τον κόσμο υγεία, να προσέχουν οι οδηγοί, να τηρούν τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και να έχουμε λιγότερα ατυχήματα, όσο μπορούμε να γυρίζουμε ασφαλείς στα σπίτια μας.

Φέτος, είναι μία διαφορετική χρονιά για μένα γιατί είναι η τελευταία μου χρονιά και ευχαριστώ όλο τον κόσμο και τους συναδέλφους μου. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος με το επάγγελμα, που επέλεξα. Πολλές φορές ήρθαμε σε προστριβές με τους οδηγούς αλλά πιστεύω ότι και αυτοί μας συμπαθούν κι εγώ τους αγαπάω πάρα πολύ και όλα αυτά, που περάσαμε αξίζουν τον κόπο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μαλάμης.