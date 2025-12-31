Νατσιός: Υγεία, Δικαιοσύνη, Ελπίδα, και Ειρήνη για το νέο έτος

Ευχές για το νέο έτος με Υγεία, Δικαιοσύνη, Ελπίδα, και Ειρήνη εκφράζει στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του, ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατσιός.

«Αρχή του νέου έτους. Εορτή και του μεγάλου Βασιλείου. Διαβάζω ένα εξαίσιο κείμενο του Αγίου. “Οι πελαργοί όταν οι γέροι γονείς τους γυμνωθούν τελείως από το πέσιμο των φτερών, που γίνεται στα γεράματα, τους περικυκλώνουν και τους ζεσταίνουν με τα φτερά τους, τους ετοιμάζουν άφθονη τροφή και τους βοηθούν, όσο είναι δυνατόν, στην πτήση σηκώνοντάς τους απαλά με το φτερό και από τις δυο μεριές. Και αυτό είναι τόσο πολύ γνωστό, ώστε μερικοί την ανταπόδωση υπηρεσιών να την ονομάζουν αντιπελάργωση”. Αυτή λοιπόν την αντιπελάργωση, ας δείξουμε και εμείς για το νέο έτος, το 2026, και στους γονείς μας και στις οικογένειες μας και σε όσους ανθρώπους είναι δίπλα μας και μας στηρίζουν. Και κυρίως στη μάνα μας, στην πατρίδα μας, που την πληγώνουν καθημερινά, οι άστοργοι και ανίκανοι κυβερνώντες της. Χρόνια πολλά, με Υγεία, Δικαιοσύνη, Ελπίδα, και Ειρήνη για το νέο έτος» αναφέρει.