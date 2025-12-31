Νατσιός: Υγεία, Δικαιοσύνη, Ελπίδα, και Ειρήνη για το νέο έτος

Enikos Newsroom

πολιτική

Νατσιός: Υγεία, Δικαιοσύνη, Ελπίδα, και Ειρήνη για το νέο έτος

Ευχές για το νέο έτος με Υγεία, Δικαιοσύνη, Ελπίδα, και Ειρήνη εκφράζει στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του, ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατσιός.

«Αρχή του νέου έτους. Εορτή και του μεγάλου Βασιλείου. Διαβάζω ένα εξαίσιο κείμενο του Αγίου. “Οι πελαργοί όταν οι γέροι γονείς τους γυμνωθούν τελείως από το πέσιμο των φτερών, που γίνεται στα γεράματα, τους περικυκλώνουν και τους ζεσταίνουν με τα φτερά τους, τους ετοιμάζουν άφθονη τροφή και τους βοηθούν, όσο είναι δυνατόν, στην πτήση σηκώνοντάς τους απαλά με το φτερό και από τις δυο μεριές. Και αυτό είναι τόσο πολύ γνωστό, ώστε μερικοί την ανταπόδωση υπηρεσιών να την ονομάζουν αντιπελάργωση”. Αυτή λοιπόν την αντιπελάργωση, ας δείξουμε και εμείς για το νέο έτος, το 2026, και στους γονείς μας και στις οικογένειες μας και σε όσους ανθρώπους είναι δίπλα μας και μας στηρίζουν. Και κυρίως στη μάνα μας, στην πατρίδα μας, που την πληγώνουν καθημερινά, οι άστοργοι και ανίκανοι κυβερνώντες της. Χρόνια πολλά, με Υγεία, Δικαιοσύνη, Ελπίδα, και Ειρήνη για το νέο έτος» αναφέρει.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πόσος ελεύθερος χρόνος είναι υπερβολικός; Η έρευνα που ανατρέπει όσα ξέραμε για την ευτυχία

Ρεκόρ μεταμοσχεύσεων ήπατος το 2025 στο Νοσοκομείο «Λαϊκό»

ΥΠΕΝ: Οι 10+1 σημαντικές δράσεις το 2025 που προστατεύουν το περιβάλλον και ενισχύουν την ενέργεια

Φορολογικές δηλώσεις: Εκκίνηση με την εγκύκλιο για τις βεβαιώσεις αποδοχών – Προθεσμίες και διαδικασία υποβολής

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
15:07 , Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025

Αγροτικές κινητοποιήσεις: «Καρφιά» γαλάζιων στελεχών για το ΚΚΕ

Οι αγροτικές κινητοποιήσεις συνεχίζουν να αποτελούν αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης. Κυβέρ...
14:20 , Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025

Τσιάρας: Κλείνει μια δύσκολη χρονιά για τον πρωτογενή τομέα με πληρωμές 3,8 δισ. ευρώ

Δήλωση με έναν απολογισμό της χρονιάς που φεύγει, έκανε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας...
14:06 , Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025

Βελόπουλος: Το πρωτοχρονιάτικο μήνυμα για ελπίδα, ενότητα και ευημερία

Μήνυμα ελπίδας, ενότητας, ευημερίας, με έμφαση στην ανάγκη στήριξης των ευάλωτων ομάδων και στ...
13:17 , Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025

Δημήτρης Κουτσούμπας: Άκουσε τα κάλαντα στον Περισσό – «Καλή αγωνιστική χρονιά»

«Καλή, ευτυχισμένη, αγωνιστική χρονιά με νέα δύναμη, αντοχή, υγεία για όλους και όλες», ευχήθη...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι