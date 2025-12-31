Τζορτζ Κλούνεϊ: Αντιδράσεις για την απόκτηση γαλλικής υπηκοότητας – «Δεν στέλνει το σωστό μήνυμα», λέει η υφυπουργός Εσωτερικών

Σύνοψη από το

  • Η Γαλλίδα υφυπουργός Εσωτερικών δήλωσε ότι η πολιτογράφηση του Αμερικανού ηθοποιού Τζορτζ Κλούνεϊ στέλνει «λάθος μήνυμα», καθώς οι εξετάσεις για την επάρκεια γνώσης της γαλλικής γλώσσας θα γίνουν αυστηρότερες για αλλοδαπούς.
  • Ο Τζορτζ Κλούνεϊ, η σύζυγός του Αμάλ και τα δύο παιδιά τους απέκτησαν τη γαλλική υπηκοότητα, παρόλο που ο ηθοποιός είχε παραδεχτεί ότι είναι «το ίδιο κακός έπειτα από μαθήματα 400 ημερών» στα γαλλικά.
  • Από την 1η Ιανουαρίου 2026, οι αλλοδαποί που επιθυμούν να εγκατασταθούν μόνιμα στη Γαλλία θα πρέπει να περάσουν εξετάσεις για πολιτογράφηση και να αποδείξουν ένα «προχωρημένο» επίπεδο γνώσης της γαλλικής γλώσσας.
Enikos Newsroom

διεθνή

Τζορτζ Κλούνεϊ: Αντιδράσεις για την απόκτηση γαλλικής υπηκοότητας – «Δεν στέλνει το σωστό μήνυμα», λέει η υφυπουργός Εσωτερικών
Φωτογραφία: Reuters

Η Γαλλίδα υφυπουργός Εσωτερικών δήλωσε σήμερα ότι η πολιτογράφηση του Αμερικανού ηθοποιού Τζορτζ Κλούνεϊ στέλνει «λάθος μήνυμα», καθώς οι εξετάσεις για την επάρκεια γνώσης της γαλλικής γλώσσας θα γίνουν σημαντικά αυστηρότερες για αλλοδαπούς που ζητούν να λάβουν γαλλική υπηκοότητα.

«Για μένα είμαι πολύ περήφανη που ο Τζορτζ Κλούνεϊ έκανε αίτημα πολιτογράφησης», δήλωσε η Μαρί-Πιερ Βεντρέν μιλώντας στον δημόσιο ραδιοφωνικό σταθμό France Info.

Ωστόσο, αυτό «δεν στέλνει το σωστό μήνυμα», πρόσθεσε, αναφερόμενη σε ένα «απολύτως καθοριστικό» «ζήτημα δικαιοσύνης».

Η υφυπουργός τόνισε ότι κατανοεί «προσωπικά» το αίσθημα που επικρατεί μεταξύ ορισμένων Γάλλων πολιτών για «δύο μέτρα και δύο σταθμά», δεδομένου ότι ο 64χρονος ηθοποιός παραδέχτηκε στις αρχές Δεκεμβρίου στον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό RTL ότι «αγαπώ τη γαλλική κουλτούρα, τη γλώσσα σας, ακόμα κι αν εξακολουθώ να είμαι το ίδιο κακός έπειτα από μαθήματα 400 ημερών».

O Αμερικανός ηθοποιός Τζορτζ Κλούνεϊ, η σύζυγός του Αμάλ Αλαμουντίν Κλούνεϊ και τα δύο παιδιά τους απέκτησαν τη γαλλική υπηκοότητα, σύμφωνα με ένα διάταγμα πολιτογράφησης που δημοσιεύτηκε το Σάββατο στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, αντίγραφο του οποίου περιήλθε στη γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων.

Από την 1η Ιανουαρίου 2026, αλλοδαποί που επιθυμούν να εγκατασταθούν μόνιμα στη Γαλλία θα πρέπει να περάσουν εξετάσεις για πολιτογράφηση και να αποδείξουν ότι έχουν ένα ορισμένο επίπεδο γνώσης της γαλλικής γλώσσας, σύμφωνα με νόμο του 2024.

Οι αιτούντες για πολιτογράφηση, ειδικότερα, θα πρέπει να πληρούν μια απαίτηση «προχωρημένου» επιπέδου επάρκειας γνώσης της γαλλικής γλώσσας, που αποδεικνύεται μέσω εξετάσεων. Στο παρελθόν η απλή παρακολούθηση μαθημάτων θεωρείτο επαρκής για την απόκτηση υπηκοόητας.

Το διάσημο ζευγάρι, του οποίου η πολιτογράφηση αποκαλύφθηκε από το Paris Match, διαμένει ένα μέρος του χρόνου σε μία εξοχική έπαυλη και έναν αμπελώνα στο Μπρινιόλ, μία κοινότητα στο Βαρ, ακίνητο που απέκτησαν το 2021.

Ακόμα κι αν η οικογένεια Κλούνεϊ δεν περνάει όλον τον χρόνο της στη νότια Γαλλία, αυτή η περιοχή είναι «ο πιο ευτυχισμένος τόπος για εμάς», είχε πει ο ηθοποιός

Από την πλευρά του, ο συμπατριώτης του και σκηνοθέτης Τζιμ Τζάρμους ανακοίνωσε την Παρασκευή στο France Inter την πρόθεσή του να καταθέσει αίτημα για να λάβει τη γαλλική υπηκοότητα.

«Θα ήθελα να έχω μια άλλη περιοχή όπου θα μπορώ να δραπετεύω από τις ΗΠΑ», δήλωσε, επισημαίνοντας την έλξη που νιώθει για «τη γαλλική κουλτούρα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

17:32 , Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025

