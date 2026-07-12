Πατέρας για πρώτη φορά ο Παναγιώτης Βασιλάκος – Το βίντεο και η αποκάλυψη για το φύλο του μωρού

Σε πελάγη ευτυχίας πλέει ο Παναγιώτης Βασιλάκος, καθώς ετοιμάζεται να γίνει για πρώτη φορά πατέρας.

Ο πρώτος Έλληνας “Bachelor” γνωστοποίησε το ευχάριστο νέο μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, καθώς ανακοίνωσε πως η σύντροφός του, Ντιάνα Χόμπζιλα, είναι έγκυος στο πρώτο τους παιδί.

Με ένα story, στο οποίο η μέλλουσα μαμά χαϊδεύει τη φουσκωμένη της κοιλιά, ο Παναγιώτης Βασιλάκος αποκάλυψε και το φύλο του μωρού που περιμένουν. «Αγόρι… Έρχεται σύντομα», έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του.

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