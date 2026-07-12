Νεαροί ψαράδες στη Σαλαμίνα έπιασαν με απλή πετονιά 312 λαγοκέφαλους – Δείτε βίντεο

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Σαλαμίνα, Λαγοκέφαλοι, ψαράδες
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Τρεις νεαροί ψαράδες από τη Σαλαμίνα αλίευσαν συνολικά 312 λαγοκέφαλους, καταρρίπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ τους.

Σύμφωνα με το salaminapress.gr, ο Μάριος Καρσαμπάς, ο Νίκος Κεχαγιάς και ο Γεράσιμος Παπασωτηρίου κατάφεραν, ψαρεύοντας με απλή πετονιά και χρησιμοποιώντας καραβίδα για δόλωμα, να βγάλουν από τη θάλασσα συνολικά 312 λαγοκέφαλους.

Η νέα επιτυχία έρχεται μετά την πρόσφατη αλίευση 116 λαγοκέφαλων στην περιοχή Βουρκάρι, πίσω από την Πλατεία Ηρώων, γεγονός που αναδεικνύει την αυξημένη παρουσία του είδους στον Σαρωνικό.

Δείτε τα βίντεο:

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