Φάμελλος: «Το 2026 να είναι η χρονιά των θετικών ανατροπών» – Το πρωτοχρονιάτικο μήνυμα του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

Enikos Newsroom

πολιτική

Σωκράτης Φάμελλος - ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ

Το 2026 να είναι η χρονιά των θετικών ανατροπών, ειρηνικό και χωρίς συννεφα, εύχεται για το νέο έτος ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος, στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του.

Ολόκληρο το μήνυμα του κ. Φάμελλου αναφέρει:

«Εύχομαι η Νέα Χρονιά να είναι ειρηνική, χωρίς σύννεφα στις ζωές μας. Να φέρει υγεία, ευημερία και πρόοδο.

Με ένα ζεστό σπίτι και μια μεγάλη αγκαλιά για όλες και όλους.  Φωτεινή για όλα τα παιδιά του κόσμου. Χωρίς φτώχεια, ανισότητες, αβεβαιότητα και διακρίσεις.

Και να μην γίνεται η Ελλάδα γνωστή για τους χαμηλότερους μισθούς και τα μεγάλα σκάνδαλα, αλλά για την καλύτερη δημόσια Υγεία και Παιδεία.

Για μια κοινωνία και μια οικονομία που προοδεύουν μαζί.  Και η λύση είναι μία:  Να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για ένα καλύτερο αύριο. Ώστε το 2026 να είναι η χρονιά των θετικών ανατροπών.

Και να κάνουμε πράξη την Ελλάδα που μας αξίζει. Την Προοδευτική Ελλάδα. Μια Ελλάδα ισχυρή. Μια Ελλάδα της Δικαιοσύνης, της Αλληλεγγύης και της Ελπίδας.

Χρόνια πολλά και καλή χρονιά.»

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η καλύτερη ώρα της ημέρας για σεξ, ανάλογα με την ηλικία σας

Το φιλί της πρωτοχρονιάς: Τι συμβολίζει – Πώς να το κάνετε σωστά απόψε

Χρηματιστήριο Αθηνών: Υψηλά κέρδη 44,30% για το 2025 – Υπεραπόδοση των τραπεζών – Στα 146,253 δισ. ευρώ η κεφαλαιοποίηση

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Οι μετοχές οδεύουν προς την καλύτερη χρονιά τους από το 2021

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
18:44 , Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025

Δήμος Αθηναίων: Οι νέοι αντιδήμαρχοι και εντεταλμένοι δημοτικοί σύμβουλοι που όρισε ο Χάρης Δούκας – Όλα τα ονόματα

Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, όρισε τους νέους αντιδημάρχους και εντεταλμένους δημοτικούς...
18:29 , Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025

Άδωνις Γεωργιάδης: Επισκέφτηκε παιδιατρικά νοσοκομεία στην Αθήνα – «Εισέπραξα ευγνωμοσύνη για την φροντίδα που δίνει σε όλους απλόχερα το ΕΣΥ»

Επίσκεψη σε παιδιατρικά νοσοκομεία της Αθήνας πραγματοποίησε σήμερα, Παραμονή της Πρωτοχρονιάς...
17:39 , Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025

Ανδρουλάκης: Το 2026 ας αποτελέσει εφαλτήριο για μια πιο προοδευτική Ελλάδα, αντάξια των προσδοκιών του ελληνικού λαού

«Ο ελληνικός λαός έχει ανάγκη ένα ριζικά διαφορετικό υπόδειγμα διακυβέρνησης. Ένα υπόδειγμα πο...
17:22 , Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025

Το μήνυμα Μητσοτάκη: «Να υποδεχτούμε με αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία την αυγή του νέου έτους – Κορυφαίο ζητούμενο η συνεννόηση»

Στα ορόσημα του 2025 αλλά και στους στόχους της νέας χρονιάς αναφέρεται ο Πρωθυπουργός, Κυριάκ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι