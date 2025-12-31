Δήμος Αθηναίων: Οι νέοι αντιδήμαρχοι και εντεταλμένοι δημοτικοί σύμβουλοι που όρισε ο Χάρης Δούκας – Όλα τα ονόματα

Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, όρισε τους νέους αντιδημάρχους και εντεταλμένους δημοτικούς συμβούλους για το 2026. Η δημοτική Αρχή τονίζει ότι ο στόχος είναι η πλήρης αξιοποίηση όλων των αιρετών στελεχών, προκειμένου να ενισχυθεί η δυναμική και η αποδοτικότητα του δήμου.

«Κανένας δεν είναι μόνιμος στη θέση του, όλοι αξιοποιούνται, αλλά και κρίνονται για την απόδοση του έργου που αναλαμβάνουν», ανέφερε ο κ. Δούκας.

«Είμαστε αποφασισμένοι, με νέα ορμή, να φέρουμε σε πέρας την εντολή που μας έδωσαν οι πολίτες για τη διοίκηση του δήμου και να εφαρμόσουμε στο σύνολό τους τις προγραμματικές μας δεσμεύσεις, παρά τις δυσκολίες που δημιουργεί η κυβερνητική πολιτική», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων, στην επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα εκλεγεί ο νέος πρόεδρος του σώματος και θα υπάρξει εισήγηση του δημάρχου για τη σύνθεση των νέων Διοικητικών Συμβουλίων των Οργανισμών και των Εταιρειών του δήμου.

Οι νέοι Αντιδήμαρχοι

Όλγα Δούρου , αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

, αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Γεώργιος Αποστολόπουλος , αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Πρασίνου

, αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Πρασίνου Ελένη Ζωντήρου , αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας και Δημοσίων Κοινοχρήστων Χώρων

, αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας και Δημοσίων Κοινοχρήστων Χώρων Γεώργιος-Κωνσταντίνος Γιάνναρος , αντιδήμαρχος Οικονομικού Προγραμματισμού

, αντιδήμαρχος Οικονομικού Προγραμματισμού Παναγιώτης-Πάρης Χαρλαύτης , αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Δημοτικής Περιουσίας & Ψηφιακής Διακυβέρνησης

, αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Δημοτικής Περιουσίας & Ψηφιακής Διακυβέρνησης Μαρία Ευαγγελίδου , αντιδήμαρχος Αστικής Αναζωογόνησης και Ανθεκτικότητας

, αντιδήμαρχος Αστικής Αναζωογόνησης και Ανθεκτικότητας Μαρία Στρατηγάκη , αντιδήμαρχος Ισότητας, Δημοτικών Ιατρείων και Παιδικής Προστασίας (‘Αμισθη)

, αντιδήμαρχος Ισότητας, Δημοτικών Ιατρείων και Παιδικής Προστασίας (‘Αμισθη) Θωμάς Γεωργιάδης , αντιδήμαρχος Παιδείας & Διαγενεακής Αλληλεγγύης

, αντιδήμαρχος Παιδείας & Διαγενεακής Αλληλεγγύης Ασήμω Φούντζουλα , αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αστικής Πανίδας & Ζωοφιλίας

, αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αστικής Πανίδας & Ζωοφιλίας Ζαχαρία Αγρογιάννη-Μουκριώτου , αντιδήμαρχος Κοινωνίας των Πολιτών & Επιχειρηματικότητας (‘Αμισθη)

, αντιδήμαρχος Κοινωνίας των Πολιτών & Επιχειρηματικότητας (‘Αμισθη) Ανδρέας Γραμματικογιάννης, αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας (‘Αμισθος).

Οι νέοι εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι